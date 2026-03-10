เปิดฉาก 4 งานใหญ่ “VICTAM Asia- Health & Nutrition Asia- Horti & Agri Asia -GRAPAS Asia” เวทีแห่งระบบการผลิตอาหารโลก

ผู้นำอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารจากทั่วเอเชียรวมตัวกันที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ เพื่อร่วมพิธีเปิดงาน VICTAM Asia 2026, Health & Nutrition Asia 2026, GRAPAS Asia และ Horti & Agri Asia 2026 เวทีธุรกิจระดับนานาชาติที่เชื่อมโยงเทคโนโลยีอาหารสัตว์ โภชนาการสัตว์ สุขภาพสัตว์ เทคโนโลยีการแปรรูปธัญพืช และนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ไว้ในแพลตฟอร์มเดียว งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10–12 มีนาคม 2569 โดยการจัดแสดงร่วมกันของทั้งสี่งานสะท้อนภาพรวมของห่วงโซ่อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารครบวงจร ตั้งแต่การผลิตอาหารสัตว์ การแปรรูปธัญพืช ไปจนถึงเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ ท่ามกลางการเร่งพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต ความปลอดภัยทางชีวภาพ และความยั่งยืนของระบบอาหารในภูมิภาคเอเชีย
โดยพิธีเปิดงานได้รับเกียรติจากผู้แทนของ นายสัตวแพทย์อุดม เจือจันทร์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้นำจากภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ นายยารูน วาน ฮูฟ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Royal Dutch Jaarbeurs, นายเซบาส วาน เดน เอนเด ผู้จัดการทั่วไป VICTAM International และนายสราญโรจน์ สุทัศน์ชูโต รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB) พร้อมแขกผู้มีเกียรติจากสถานทูตและสมาคมที่เกี่ยวข้องอีกมากมาย การจัดงานทั้งสี่งานร่วมกันในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อเชื่อมโยงผู้แสดงสินค้านานาชาติ ผู้พัฒนาเทคโนโลยี และผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมจากทั่วโลก เปิดโอกาสให้เกิดความร่วมมือทางธุรกิจ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และการนำเสนอนวัตกรรมที่จะมีบทบาทสำคัญต่อการกำหนดอนาคตของอุตสาหกรรมเกษตรและระบบการผลิตอาหารในภูมิภาคเอเชีย
Health & Nutrition Asia 2026 (เฮลท์ แอนด์ นูทริชั่น เอเชีย)
Health & Nutrition Asia 2026 กลับมาจัดที่กรุงเทพฯ อีกครั้ง ในฐานะแพลตฟอร์มสำคัญของเอเชียด้านสุขภาพสัตว์ อาหารสัตว์ และโภชนาการสัตว์ โดยมีผู้แสดงสินค้านานาชาติกว่า 300 บริษัท บนพื้นที่จัดแสดงกว่า 9,000 ตารางเมตร คาดว่าจะมีผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมกว่า 9,000 คน เข้าร่วมงาน ภายใต้แนวคิด “Shaping the Future of Animal Feed and Health through Sustainability & Innovation” งานนำเสนอองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญกว่า 150 คน ผ่านการประชุมมากกว่า 30 หัวข้อ ครอบคลุมประเด็นสำคัญ เช่น ความปลอดภัยทางชีวภาพ การควบคุมโรค เทคโนโลยีฟาร์มขั้นสูง และโภชนาการสัตว์แบบแม่นยำ ก่อนการเปิดงาน ยังมีการจัด Aquatic Conference เมื่อวันที่ 9 มีนาคม ณ ไบเทค กรุงเทพฯ โดยความร่วมมือระหว่าง VIV Worldwide และ International Aquafeed
นายยารูน วาน ฮูฟ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Royal Dutch Jaarbeurs และ VNU Group กล่าวว่า Health & Nutrition Asia เป็นเวทีสำคัญที่เชื่อมโยงผู้เชี่ยวชาญ ผู้พัฒนาเทคโนโลยี และผู้ตัดสินใจในอุตสาหกรรม เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนนวัตกรรมและความร่วมมือระดับนานาชาติ ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาการผลิตสัตว์อย่างยั่งยืนและความมั่นคงทางอาหารของโลก
VICTAM Asia 2026 (วิคแทม เอเชีย)
VICTAM Asia 2026 ยังคงเป็นเวทีชั้นนำของภูมิภาคสำหรับเทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์และการแปรรูปธัญพืช โดยมีผู้แสดงสินค้านานาชาติกว่า 300 บริษัท จากตลาดสำคัญทั่วเอเชียเข้าร่วม ภายในงานนำเสนอเทคโนโลยีครอบคลุมกระบวนการผลิตอาหารสัตว์ ตั้งแต่การบด การอัดเม็ด การอัดรีด การควบคุมระบบอัตโนมัติ ไปจนถึงโซลูชันการเพิ่มประสิทธิภาพโรงงานผลิตอาหารสัตว์ โปรแกรมดังกล่าวยังช่วยให้ผู้เข้าชมสามารถเข้าถึงเนื้อหาเฉพาะอุตสาหกรรม เช่น Feed Milling, Flour & Rice Milling และ Pet & Aquafeed ผ่านเส้นทางการเยี่ยมชมงานและกิจกรรมเชื่อมโยงธุรกิจเฉพาะกลุ่ม
นายเซบาส วาน เดน เอนเด ผู้จัดการทั่วไป VICTAM International กล่าวว่า VICTAM เป็นเวทีสำคัญที่รวบรวมอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ของเอเชีย พร้อมสร้างโอกาสทางธุรกิจและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการทั่วภูมิภาค
GRAPAS Asia 2026 (กราปาส เอเชีย)
GRAPAS Asia 2026 จัดขึ้นควบคู่กับ VICTAM Asia เป็นแพลตฟอร์มเฉพาะด้านเทคโนโลยีการจัดการธัญพืช การสีข้าว และการแปรรูปแป้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หนึ่งในไฮไลต์สำคัญของงาน คือ Flour & Rice Miller’s Lounge พื้นที่พบปะสำหรับผู้ประกอบการโรงสีและผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม เพื่อเชื่อมโยงกับผู้พัฒนาเทคโนโลยีและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติ โดยได้รับการสนับสนุนจาก Perendale Publishers
Horti & Agri Asia 2026 (ฮอร์ติ แอนด์ อะกริ เอเชีย)
Horti & Agri Asia 2026 นำเสนอเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่และนวัตกรรมด้านพืชสวน โดยมีบริษัทชั้นนำเข้าร่วม อาทิ Speedy Access, TrolMaster, Aqua Control, Clearwater และ Van Iperen International ไฮไลต์ของปีนี้ ได้แก่ DEPA “Digital Durian” Pavilion, การสาธิตการเพาะปลูก Wolffia และการนำเสนอพิเศษของ Udon Thani International Horticultural Expo 2026
ทั้งนี้การจัดงาน VICTAM Asia, Health & Nutrition Asia, GRAPAS Asia และ Horti & Agri Asia สะท้อนบทบาทสำคัญของเอเชียในการกำหนดอนาคตของระบบการผลิตอาหารโลก โดยเชื่อมโยงนักนวัตกรรม ผู้กำหนดนโยบาย นักวิจัย และผู้นำอุตสาหกรรมจากทั่วโลก เพื่อร่วมกันพัฒนาเกษตรกรรมที่ยั่งยืนและขับเคลื่อนนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่อุตสาหกรรมอาหาร.