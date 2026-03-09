Esri Thailand ดัน ArcGIS สู่ Strategic Location Intelligence Platform เชื่อมข้อมูลทั้งองค์กร หนุนพันธมิตรขับเคลื่อนธุรกิจ ฝ่าคลื่นข้อมูลยุค AI

บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ในกลุ่มบริษัทซีดีจี วางเกมธุรกิจปี 2026 ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้าน ‘Location Intelligence’ เดินหน้ายกระดับ ‘ArcGIS’ จากซอฟต์แวร์เฉพาะทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ สู่ ‘Strategic Location Intelligence Platform’ หรือระบบกลางเชิงกลยุทธ์ขององค์กร ที่เชื่อมโยงข้อมูลจากหลายส่วนให้เห็นภาพรวมบนแผนที่เดียวกัน เพื่อขับเคลื่อนองค์กรบนแพลตฟอร์มเดียว ลดความซ้ำซ้อน เชื่อมการทำงานข้ามหน่วยงาน เพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการ และเสริมศักยภาพให้องค์กรและพันธมิตรทางธุรกิจ
แพร พันธุมวนิช ประธานบริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ที่ผ่านมา ArcGIS อาจถูกมองว่าเป็นเทคโนโลยีวิเคราะห์เชิงพื้นที่เฉพาะงานในบางหน่วยงาน แต่วันนี้บทบาทของมันกว้างกว่านั้น เรากำลังยกระดับสู่ระบบกลางที่เชื่อมข้อมูลจากทุกแหล่ง ทุกระบบ ไว้บนแพลตฟอร์มเดียว เพื่อให้องค์กรเห็นภาพเดียวกันและขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะไม่ใช่แค่การเพิ่มความสามารถของเทคโนโลยี แต่คือการวางรากฐานให้การตัดสินใจมีข้อมูลรองรับอย่างครบถ้วน ผู้บริหารสามารถมองเห็นผลกระทบของทุกปัจจัยเชิงพื้นที่ ตั้งแต่ต้นทุน ความเสี่ยง ไปจนถึงโอกาสทางธุรกิจ และต่อยอดสู่ความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน”
การยกระดับครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางบริบทเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว และปริมาณข้อมูลเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด โดย IDC คาดการณ์ว่าข้อมูลทั่วโลกจะแตะกว่า 500 เซตตะไบต์ในปี 2030 ขณะที่ McKinsey เผยว่า 65% ขององค์กรได้นำ AI มาใช้ในกระบวนการธุรกิจแล้ว ส่งผลให้ข้อมูลเพิ่มขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและความซับซ้อน แต่องค์กรจำนวนมากยังเผชิญปัญหาข้อมูลกระจาย จึงจำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่งก่อนประมวลผล ทำให้การตัดสินใจล่าช้า มีต้นทุนสูง และความเสี่ยงที่มากขึ้น หลายองค์กรจึงมองหา “แพลตฟอร์มกลาง” ที่สามารถรวมข้อมูล วิเคราะห์ภาพรวม และเชื่อมโยงการทำงานทั้งองค์กรบนระบบเดียว
การเปลี่ยนผ่านจากซอฟต์แวร์เฉพาะทางสู่ Strategic Location Intelligence Platform ระดับองค์กร Esri Thailand วางกลยุทธ์ “4S Strategy” ที่เป็นฐานแพลตฟอร์มข้อมูลกลาง ผสาน AI เพื่อยกระดับการตัดสินใจ และสร้างการเติบโตผ่าน Ecosystem พันธมิตร ได้แก่
1.Scale – ขยายการใช้งานสู่ระดับองค์กรและอุตสาหกรรม ยกระดับบทบาท ArcGIS จากโซลูชันเฉพาะงาน สู่แพลตฟอร์มกลางขององค์กรที่เชื่อมโยงข้อมูลและกระบวนการทำงานทุกฝ่ายเข้าด้วยกันบนระบบเดียว ออกแบบพร้อมรองรับการขยายตัวในอนาคต สร้าง Economy of Scale เพิ่มความยืดหยุ่นในการเติบโต และลดต้นทุนการปรับเปลี่ยนระบบในระยะยาว ทำให้การลงทุนด้านเทคโนโลยีเกิดความคุ้มค่าสูงสุดในภาพรวมองค์กร
2.Structure – วางรากฐานข้อมูลและระบบกลางองค์กร ออกแบบให้ ArcGIS ทำหน้าที่เป็น Single Platform เชื่อมโยงข้อมูลจากทุกระบบภายในองค์กร รวมถึงเทคโนโลยีภาคสนาม เช่น โดรน IoT ตลอดจน AI และคลาวด์ ไว้ร่วมกันอย่างเป็นระบบ โดยมีแพลตฟอร์มเชิงพื้นที่ เป็นแกนกลาง
ในการบูรณาการข้อมูลทุกมิติ ช่วยลดการแยกส่วนของข้อมูล สร้างภาพเดียวกันขององค์กร ที่สะท้อนทั้งมิติพื้นที่ ทรัพยากร ความเสี่ยง และโอกาสทางธุรกิจ ทำให้ผู้บริหารสามารถมองเห็นความเชื่อมโยงของปัจจัย ได้รอบด้าน และใช้ประกอบการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ได้อย่างแม่นยำ
3.Smart – ยกระดับศักยภาพการตัดสินใจด้วย AI ผสาน AI เข้าในแพลตฟอร์ม แปลงข้อมูลเชิงพื้นที่และข้อมูลหลายส่วนจำนวนมากให้เป็นข้อมูลเชิงคาดการณ์ที่พร้อมใช้ในการตัดสินใจได้ทันที ผ่านแดชบอร์ดและเครื่องมือวิเคราะห์แบบเรียลไทม์
4.Synergy – ขยายการเติบโตผ่านเครือข่ายพันธมิตร สร้าง Ecosystem ความร่วมมือกับพันธมิตรด้านเทคโนโลยี เช่น Amazon Web Services และ Microsoft เพื่อยกระดับแพลตฟอร์มสู่ระดับ Enterprise รองรับ Big Data, AI, IoT, Real-time และ Digital Twin พร้อมเชื่อมข้อมูลและ Workflow บนระบบเดียวอย่างไร้รอยต่อ ขยายได้หลากหลาย Use Case และหลายอุตสาหกรรม พร้อมกับการสร้างพันธมิตร Reseller Partner เพื่อเร่งการนำโซลูชันสู่ตลาด เพิ่มการเข้าถึงลูกค้าใหม่ ตลาดใหม่ และสร้างโอกาสใหม่ทางธุรกิจ
Strategic Location Intelligence Platform จึงไม่ได้เป็นเพียงระบบศูนย์รวมข้อมูล แต่เป็นกลไกกลางที่เชื่อมโยงข้อมูลจากหลายแหล่งให้เป็นภาพเดียวกันทั้งองค์กร ช่วยให้สามารถวิเคราะห์แนวโน้ม ประเมินความเสี่ยง และติดตามสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที ทั้งในระดับปฏิบัติการและเชิงนโยบาย ทำให้องค์กรใช้ข้อมูลขับเคลื่อนการตัดสินใจ กำหนดทิศทางธุรกิจ บริหารความเสี่ยง เตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงระยะยาว และเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจได้อย่างมั่นคง
“วันนี้องค์กรไม่ได้ต้องการเพียงเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล แต่ต้องการระบบที่ทำให้ข้อมูลเชื่อมโยงถึงกันและนำไปสู่การตัดสินใจที่ชัดเจนขึ้น เราเชื่อว่า Strategic Location Intelligence Platform จะก้าวขึ้นเป็นชั้นข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ขององค์กร ทำให้ผู้บริหารเห็นผลกระทบของทุกปัจจัยในทุกมิติได้พร้อมกัน และตัดสินใจได้อย่างมั่นใจมากขึ้น Esri Thailand พร้อมทำงานร่วมกับองค์กรและพันธมิตร เพื่อยกระดับ ArcGIS ตามเป้าหมายที่วางไว้เพื่อสร้างความแข็งแกร่งและเพิ่มมูลค่าให้ทั้งธุรกิจ อุตสาหกรรม และสังคมในระยะยาว” ประธานบริษัท อีเอสอาร์ไอ กล่าวปิดท้าย