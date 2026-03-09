xs
IHG ผนึก Grab ผุด “คอนเซียร์จเรียกรถพรีเมียม” ครั้งแรกในไทย! ยกระดับการเดินทาง ตอบโจทย์นักท่องเที่ยว ครอบคลุม 37 โรงแรมทั่วไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นางสาวเคท เกอริทส์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ ประเทศไทย เครือโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล (IHG) และ นายภูรี อัครผลพานิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพาณิชย์ แกร็บ ประเทศไทย ได้ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ในการเปิดตัวบริการคอนเซียร์จเรียกรถพรีเมียมครั้งแรกในประเทศไทย ภายใต้ชื่อ “The Premium Guest Transport Concierge Service, powered by Grab” ครอบคลุม 37 โรงแรมในเครือ IHG ทั่วประเทศ โดยมุ่งยกระดับประสบการณ์การเดินทางของลูกค้า และเสริมแกร่งให้ประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวคุณภาพ
ไอเอชจี โฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ต (IHG Hotels & Resorts) ประกาศจับมือ แกร็บ (Grab) ผู้นำซูเปอร์แอปในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ร่วมยกระดับบริการพร้อมหนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ด้วยการเปิดตัวบริการคอนเซียร์จเรียกรถพรีเมียมครั้งแรกในไทยภายใต้ชื่อ “The Premium Guest Transport Concierge Service, powered by Grab” ประเดิมในโรงแรม 37 แห่งทั่วประเทศ ตอบรับการเติบโตของกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพ พลิกรูปแบบการบริหารรถรับ–ส่งของอุตสาหกรรมบริการต้อนรับ จากการพึ่งพาผู้ให้บริการหลายรายสู่การใช้โซลูชันสำหรับลูกค้าองค์กร Grab For Business ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและยังคงรักษามาตรฐานในด้านบริการ เพื่อสร้างประสบการณ์การเข้าพักที่ราบรื่นและการเดินทางแบบไร้รอยต่อภายในประเทศ

นางสาวเคท เกอริทส์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ ประเทศไทย เครือโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล (IHG) กล่าวว่า “ประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการท่องเที่ยวสำคัญของโลก โดยมีกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพและ
นักเดินทางเพื่อธุรกิจที่มีกำลังซื้อสูง ซึ่งถือเป็นฐานลูกค้าหลักของเครือ IHG นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ให้ความสำคัญกับมาตรฐานการบริการระดับพรีเมียม และประสบการณ์ที่ราบรื่น ไร้รอยต่อในทุกจุดสัมผัส ตั้งแต่การเข้าพักไปจนถึงบริการด้านการเดินทาง ไม่ว่าจะเป็น การเดินทางไป-กลับสนามบินและการเดินทางในชีวิตประจำวัน”

“เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานและสร้างประสบการณ์อันน่าประทับใจให้กับลูกค้าของ IHG ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ล่าสุดเราจึงได้ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ Grab ผู้นำแพลตฟอร์มบริการเรียกรถอันดับหนึ่งในประเทศไทย ที่มีจุดแข็งทั้งในด้านคุณภาพการให้บริการ เทคโนโลยี รวมถึงมาตรฐานด้านความปลอดภัย ในการเปิดตัวบริการคอนเซียร์จเรียกรถพรีเมียมสำหรับลูกค้าของโรงแรมในเครือ IHG ใน 37 แห่งเป็นครั้งแรก

ผ่านโซลูชัน Grab For Business ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าองค์กร โดยเราเชื่อมั่นว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานในการให้บริการด้านการเดินทาง ด้วยคุณภาพและจำนวนของรถรับ-ส่ง พร้อมสร้างความประทับใจที่ดียิ่งขึ้นผ่านทีมคอนเซียร์จของโรงแรมและบริการจาก Grab ให้กับผู้เข้าพักของโรงแรม”


นายภูรี อัครผลพานิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพาณิชย์ แกร็บ ประเทศไทย กล่าวว่า “ในฐานะผู้นำแอปเรียกรถอันดับหนึ่ง Grab มุ่งนำเสนอบริการการเดินทางแบบออนดีมานด์ด้วยประเภทและขนาดของรถที่หลากหลาย ซึ่งครอบคลุมรถยนต์ระดับพรีเมียม ไม่ว่าจะเป็น GrabCar Premium, GrabCar Luxe รวมไปถึง GrabExecutive ที่เพิ่งเปิดตัวในปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ บริการเรียกรถระดับพรีเมียมได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมียอดใช้บริการเติบโตถึง 90% ในปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติและลูกค้าเชิงธุรกิจ ทั้งยังได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มลูกค้าองค์กรที่ใช้บริการ Grab For Business ซึ่งเติบโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ”
“การผนึกความร่วมมือกับ IHG ซึ่งมีแบรนด์ในเครือกว่า 20 แบรนด์กว่า 100 ประเทศทั่วโลกในครั้งนี้ถือเป็นการต่อยอดความเชี่ยวชาญด้านการเดินทางสู่ธุรกิจภาคอุตสาหกรรมบริการต้อนรับ (Hospitality) ซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย ด้วยการนำเสนอโซลูชันการเดินทางแบบครบวงจร ครอบคลุมทั้งระบบการจองรถล่วงหน้า การมีระบบติดตามแบบเรียลไทม์ และสามารถต่อยอดไปสู่การบริหารต้นทุนขององค์กร ซึ่งถือเป็นโมเดลใหม่ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและรองรับการเติบโตของนักท่องเที่ยวคุณภาพในระยะยาวต่อไป”




บริการคอนเซียร์จเรียกรถพรีเมียม “The Premium Guest Transport Concierge Service, powered by Grab”ออกแบบมาเพื่อช่วยยกระดับการเดินทางของผู้เข้าพักผ่านคอนเซียร์จของโรงแรมได้อย่างไร้รอยต่อ โดยมี
ไฮไลท์สำคัญ ดังนี้

• จองง่าย ครบ จบในระบบเดียว (One-Stop Concierge Journey): ผู้เข้าพักสามารถใช้บริการจองรถได้อย่างสะดวก ไม่จำเป็นต้องมีแอปเรียกรถหรือแอปชำระเงิน โดยทีมคอนเซียร์จของโรงแรมจะช่วยจองรถผ่านระบบของ Grab ได้โดยตรง ทั้งสำหรับการเดินทางรับ-ส่งสนามบิน และการเดินทางระหว่างวัน

• เดินทางเหนือระดับทุกเส้นทาง (Premium Rides with Premium Care): ผู้เข้าพักสามารถเลือกใช้บริการจากรถระดับพรีเมียมได้อย่างหลากหลาย อาทิ GrabPremium, GrabSUV, GrabVan และ GrabExecutive พร้อมเพิ่มความสะดวกสบายด้วยบริการจองรถล่วงหน้า ทั้งยังอุ่นใจด้วยประกันอุบัติเหตุที่มอบความคุ้มครองตลอดการเดินทาง

• ความปลอดภัยที่เชื่อมต่อด้วยเทคโนโลยี (Connected Safety, Driven by Technology): ผู้เข้าพักที่ใช้บริการเรียกรถสามารถเดินทางได้อย่างไร้กังวลด้วยระบบติดตามสถานะรถแบบเรียลไทม์ภายใต้การดูแลจากทีม Grab และคอนเซียร์จของโรงแรมตลอด 24 ชั่วโมง 


* แอปเรียกรถยอดนิยมอันดับ 1 ในไทยปี 2025 โดย Kantar
