ดีพร้อม” ชูแนวคิด “Trust over Reach” เปิดตัว “DIPROM New Creator” ปั้นครีเอเตอร์ไทยสู่นักการตลาดยุค 2026 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยความเชื่อมั่น

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2569 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม (DIPROM) เดินหน้ายกระดับ ศักยภาพครีเอเตอร์ไทยภายใต้นโยบาย "DIPROM FLEXi" เปิดตัวกิจกรรม “DIPROM New Creator” มุ่งปั้นนักสร้างคอนเทนต์ให้ก้าวสู่การเป็น “นักการตลาดยุคใหม่” ที่ไม่ใช่เพียงผู้มอบความบันเทิง แต่เป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย “ความเชื่อมั่น” และ “นวัตกรรม” ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของแพลตฟอร์มดิจิทัลระดับโลก
นายดุสิต อนันตรักษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า “โลกดิจิทัลในปี 2569 จะมีความซับซ้อนยิ่งขึ้น การแข่งขันจะไม่จ ากัดอยู่เพียงยอดวิวหรือยอดไลก์อีกต่อไป แต่จะเป็นการแข่งขันเพื่อแย่งชิง 'ความสนใจ' และรักษา 'ความไว้ใจ' ของผู้บริโภค กิจกรรม DIPROM New Creator จึงถูกออกแบบมาเพื่อเป็นสะพานเชื่อมระหว่างความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่กับความมั่นคงของธุรกิจเอสเอ็มอีไทย โดยมุ่งเน้นให้ครีเอเตอร์สามารถปรับตัวเป็นผู้ช่วยแก้ปัญหาที่ตอบโจทย์ทั้งแบรนด์และผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง”กิจกรรมนี้มุ่งเตรียมความพร้อมให้ครีเอเตอร์รับมือกับ 3 ความท้าทายหลักในยุคดิจิทัล ได้แก่
1) ความเชื่อมั่นน าการขาย ตลาดอีคอมเมิร์ซไทยได้ก้าวพ้นสงครามราคา สู่ยุคที่ผู้บริโภคยินดีจ่ายแพงขึ้นเพื่อความมั่นใจ โดยยอดซื้อผ่านร้านค้าทางการมีแนวโน้มพุ่งสูงถึง 55% เพื่อเลี่ยงสินค้าลอกเลียนแบบและการรีวิวหลอกลวง ครีเอเตอร์จึงต้องเปลี่ยนบทบาทจาก "ผู้รีวิว" เป็น "ผู้รับประกันความมั่นใจ" เน้นการสร้างคอนเทนต์ที่จริงใจเพื่อกระตุ้นการตัดสินใจซื้อที่ "ชัวร์และตรงปก"
2) การชูคุณค่าที่ AI ท าไม่ได้การล้นทะลักของคอนเทนต์คุณภาพต่ าจาก AI ท าให้ผู้บริโภคเกิดภาวะสมองล้า กิจกรรมนี้จะมุ่งเน้นการสอนให้ครีเอเตอร์ใช้ AI เป็นเพียงเครื่องมือเสริมพลัง แต่ยังคงแก่นแท้ของ "ความใคร่รู้" และ "อารมณ์ความรู้สึก" แบบมนุษย์ เพื่อสร้างคอนเทนต์ที่เปี่ยมด้วยคุณค่าและดึงดูดความสนใจได้ด้วยคุณภาพอย่าง
แท้จริง
3) การสร้างตัวตนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง แบรนด์ยุคใหม่หันมาพึ่งพา Micro-Creator ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและมีฐานแฟนคลับเหนียวแน่น เนื่องจากให้ผลลัพธ์ที่สูงกว่า โครงการจึงเน้นการสร้าง "ตัวตนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ" มากกว่าการท าคอนเทนต์กระแสหลักที่ไร้ทิศทางภายในกิจกรรมได้รวบรวมกูรูชั้นน าระดับประเทศมาร่วมถ่ายทอดทักษะแห่งอนาคต อาทิ คุณคมสันต์ ลี(Flash Express) ที่จะมาปรับ Mindset สู่การเป็น "เจ้าของธุรกิจ" ที่สามารถแก้ Pain Point ของลูกค้าได้ถูกจังหวะ และ คุณแฮม ธนกร (Gen Z Expert) กับเทคนิค Creative Marketing ที่เข้าถึงคนรุ่นใหม่ผ่านการสร้างประสบการณ์ร่วมโดยไม่ยัดเยียดการขาย รวมถึงการเสริมความรู้ด้าน Financial & Legal Literacy ทั้งเรื่องภาษี กฎหมายลิขสิทธิ์ และจริยธรรม AI ตลอดจนทักษะด้าน Tech & Innovation เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ งานนี้ยังได้รับเกียรติจากบุคคลส าคัญมาร่วมแสดงวิสัยทัศน์ โดย คุณท็อป จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภากล่าวว่า “ในยุคที่ข้อมูลล้นหลาม สิ่งที่มีค่าที่สุดคือ 'Attention' และสิ่งที่รักษาความสนใจได้นานที่สุดคือ 'Trust' หากครีเอเตอร์ไทยซึ่งมีต้นทุนความสร้างสรรค์สูงอยู่แล้ว ได้รับการเสริมทักษะด้าน Digital Finance และ Business Logic เพิ่มเข้าไป จะสามารถก้าวสู่ระดับโลกได้อย่างแน่นอน” ขณะที่ คุณบูม ยุทธภูมิ(เพจบูมเทยกะทะ) ได้เสริมมุมมองผู้ปฏิบัติจริงว่า กิจกรรมนี้จะช่วยให้ครีเอเตอร์สามารถรักษาสมดุลระหว่างการอยู่รอดของธุรกิจและการรักษาตัวตนที่แท้จริงเอาไว้ได้“เราเชื่อมั่นว่า DIPROM New Creator จะเป็นจุดเริ่มต้นและเป็นฟันเฟืองส าคัญในการสร้างระบบนิเวศ ของนักสร้างสรรค์ไทยให้แข็งแกร่ง พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงในปี 2026ต่อไป” นายดุสิต กล่าวทิ้งท้าย