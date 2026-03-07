TED Fund อัดงบ 300 ล้าน ปั้นสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ ดัน GDP ฐานนวัตกรรม – เสริมขีดแข่งขัน SME ไทย จัด TED Fund Road Show “TED Youth Startup-IGNITE” ประเดิมที่แรกจังหวัดนครศรีธรรมราช

ท่ามกลางความท้าทายของเศรษฐกิจโลกและการแข่งขันด้านเทคโนโลยีที่ทวีความเข้มข้น ภาครัฐไทยเดินหน้าปรับโครงสร้างเศรษฐกิจจากฐานการผลิตสู่ “เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม” (Innovation-Driven Economy) โดยใช้กลไกกองทุนสนับสนุนผู้ประกอบการเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้าง Startup Pipeline ป้อนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ
ล่าสุด กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) ภายใต้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เปิดตัวโครงการ TED Youth Startup – IGNITE Forum 2026 ประเดิม Road Show ภาคใต้ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการนวัตกรรมเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ณ ห้องประชุมศรีธรรมราช อาคารสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ. นครศรีธรรมราช
เครื่องมือการเงินรัฐ ลดช่องว่าง “งานวิจัย–ตลาด” TED Fund ทำหน้าที่เป็นกลไกเชิงนโยบายในการลดช่องว่างระหว่างงานวิจัยกับการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (Research Commercialization Gap) ซึ่งเป็นจุดอ่อนสำคัญของระบบนวัตกรรมไทย ในปี 2568 กองทุนอนุมัติสนับสนุนแล้ว 282 โครงการ วงเงินรวม 273 ล้านบาท ขณะที่ปี 2569 ตั้งเป้าเพิ่มเป็น 300 โครงการ วงเงิน 300 ล้านบาท โดยให้ทุนในรูปแบบ Matching Grant ตั้งแต่ 150,000–2,000,000 บาท ครอบคลุมตั้งแต่ระยะพิสูจน์แนวคิดจนถึงขยายธุรกิจ
น.สพ.ดร. สนัด วงศ์ทวีทอง ผู้จัดการกองทุนฯ ระบุว่า เป้าหมายไม่ใช่เพียงการให้ทุน แต่เป็นการสร้างระบบนิเวศสตาร์ทอัพผ่านเครือข่าย TED Fellow 77 หน่วยงานทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มอัตราการอยู่รอดของผู้ประกอบการเทคโนโลยีในช่วง 3–5 ปีแรก ซึ่งเป็นช่วงเปราะบางที่สุดของธุรกิจเกิดใหม่
เพิ่มขีดความสามารถ SME และยกระดับ GDP ในเชิงเศรษฐกิจมหภาค การเพิ่มจำนวนผู้ประกอบการเทคโนโลยีมีผลโดยตรงต่อ การเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) ของภาค SME การสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพย์สินทางปัญญา การจ้างงานทักษะสูง (High-Skill Employment) การเพิ่มสัดส่วนธุรกิจมูลค่าสูงใน GDP การสนับสนุน 15 กลุ่มอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ เช่น ดิจิทัล ไบโอเทค การแพทย์ อาหารอนาคต และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ยังสอดรับกับแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีสีเขียว สุขภาพ และ Soft Power economy
ภาคใต้สะท้อนศักยภาพ “ทรัพยากรท้องถิ่นสู่สินค้ามูลค่าสูง” เวทีคัดเลือกภาคใต้มี 7 ทีมร่วมแข่งขัน ครอบคลุมนวัตกรรมสุขภาพ เกษตรชีวภาพ อาหารโปรตีนทางเลือก และดิจิทัลแพลตฟอร์ม
ทีมภาคใต้ ที่ได้รับคัดเลือกเข้าสู่รอบประเทศ ได้แก่ Natural Hoof Care ผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ฟีนอลชีวภาพจากกะลาปาล์มน้ำมัน สะท้อนแนวโน้มการเพิ่มมูลค่าทรัพยากรท้องถิ่น (Local Resource Value Creation) และการต่อยอดงานวิจัยสู่ตลาดปศุสัตว์เชิงพาณิชย์ จาก สำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
รองชนะเลิศ ได้แก่ PROPELLET – MRS อาหารเลี้ยงเชื้อโพรไบโอติกจากเปปโตนจิ้งหรีด ซึ่งสอดรับกระแสโปรตีนทางเลือก และ BANNO’S JOURNEY แพลตฟอร์ม CRM เชิงประสบการณ์ที่ตอบโจทย์ SME ภาคบริการ รางวัล Popular Vote ได้แก่ YAAN-Urban Wellness Refrescent นวัตกรรมเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพต้านการอักเสบและบำบัดความเครียด จากสารสกัดขิงสดและพืชสมุนไพรไทย
สร้างฐาน “เศรษฐกิจนวัตกรรม” ระยะยาว ทั้งนี้ หากสามารถผลักดันให้สตาร์ทอัพที่ได้รับทุนเติบโตสู่ระดับ Scale-up ได้ จะช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศในระยะยาว ลดการพึ่งพาเทคโนโลยีนำเข้า และสร้างแบรนด์นวัตกรรมไทยในตลาดโลก โครงการ TED Fund Road Show 2026 เร่งสร้าง “Startup Pipeline” ป้อนเศรษฐกิจไทย โดยจะเดินสายคัดเลือกในจังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น และกรุงเทพมหานคร เพื่อสร้าง Startup Pipeline เชื่อมโยงนักวิจัย นักศึกษา และผู้ประกอบการรุ่นใหม่เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจอย่างแท้จริง
การเดินหน้าสนับสนุนอย่างต่อเนื่องสะท้อนบทบาทของ TED Fund ในฐานะกลไกการเงินภาครัฐที่ช่วยยกระดับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยจากฐานการผลิตสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม ( Innovation-Driven Economy) อย่างเป็นรูปธรรม ในระยะยาว TED Fund มิได้ทำหน้าที่เพียงผู้สนับสนุนเงินทุน แต่เป็นกลไกเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐในการวางรากฐานเศรษฐกิจไทยสู่โครงสร้างใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี องค์ความรู้ และนวัตกรรม อันจะนำไปสู่การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน