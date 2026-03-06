กรมพัฒน์ตรวจเจอ 10 บริษัทนอมินี ทำธุรกิจมะพร้าวน้ำหอม ลุยฟันทันที

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าถก 10 หน่วยงานแก้ปัญหามะพร้าวน้ำหอม เจอ 15 บริษัท ใช้คนไทยเป็นนอมินี พบพฤติกรรมเช่าสวนปลูกเอง แปรรูปและส่งออกเอง กดราคารับซื้อ และมีคนไทย 10 รายให้การสนับสนุน ส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินคดีทันที ย้ำลุยต่อเนื่อง รวมถึงล้งผลไม้ภาคตะวันออกและภาคใต้
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้ประชุมร่วมกับ 10 หน่วยงาน เพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหาราคามะพร้าวน้ำหอมตกต่ำและการตรวจสอบกลุ่มทุนต่างชาติที่ประกอบกิจการล้งผลไม้ โดยพบว่า มีบริษัทกลุ่มเสี่ยงที่ใช้คนไทยถือหุ้นแทน (นอมินี) จำนวน 15 บริษัท แยกเป็นในจังหวัดราชบุรี 11 บริษัท สมุทรปราการ ปทุมธานี สมุทรสาคร และกรุงเทพฯ จังหวัดละ 1 บริษัท และมีคนไทยที่เชื่อว่าสนับสนุนบริษัทดังกล่าวจำนวน 10 คน มีทั้งเป็นผู้ถือหุ้น เป็นกรรมการ ซึ่งบางบริษัทตั้งมาแล้ว 5-6 ปี บางบริษัทเพิ่งตั้งขึ้นมาใหม่
ทั้งนี้ หลังจากตรวจสอบพบ กรมได้ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่แล้ว คือ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสเอ) และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) โดยหากพบว่ากระทำความผิดจริง มีโทษตาม พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 จำคุกไม่เกิน 3 ปี และปรับตั้งแต่ 1 แสนถึง 1 ล้านบาท
“กรมต้องเข้ามาดู เพราะพบพฤติกรรมการประกอบธุรกิจที่ไม่เป็นธรรม มีทั้งเช่าสวนมะพร้าวเพื่อปลูก มีการแปรรูปและส่งออกเองครบวงจร และยังกดราคารับซื้อ ส่งผลให้ราคามะพร้าวน้ำหอมในพื้นที่ตกต่ำอย่างผิดปกติ จึงต้องเข้ามาจัดการ โดยจะดำเนินการต่อเนื่อง ไม่ใช่แค่มะพร้าวน้ำหอม ผลไม้อื่น ๆ ก็จะดำเนินการ ไม่ว่าจะเป็นทุเรียน มังคุด ในพื้นที่ภาคตะวันออก และภาคใต้ ซึ่งเป็นแผนที่จะดำเนินการต่อไป”นายพูนพงษ์กล่าว
นายพูนพงษ์กล่าวว่า สาเหตุที่ราคามะพร้าวน้ำหอมตกต่ำ นอกจากได้รับผลกระทบจากล้ง ที่เข้ามาทำธุรกิจแข่งกับคนไทย และทำธุรกิจไม่โปร่งใสแล้ว ยังมีผลกระทบจากปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้น โดยพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มจาก 235,903 ไร่ ในปี 2564 เป็น 305,706 ไร่ในปี 2568 และผลผลิตเพิ่มจาก 532,942 ตัน ในปี 2564 เป็น 877,681 ตันในปี 2568 เพิ่มขึ้น 49.80% และมูลค่าส่งออกก็ลดลง โดยปี 2566 อยู่ที่ 9,888.92 ล้านบาท ลดเหลือ 6,456.52 ล้านบาทในปี 2568 ขณะที่ตลาดส่งออก ก็เสียส่วนแบ่งให้คู่แข่ง โดยมะพร้าวน้ำหอม 70% ส่งออกต่างประเทศ และในนี้ 80% เป็นตลาดจีน ปี 2566 มีส่วนแบ่ง 75% พอปี 2568 เหลือ 50% จึงเป็นสาเหตุอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้ราคาปรับลดลง
สำหรับมาตรการแก้ไขปัญหากลุ่มทุนต่างชาติที่ประกอบธุรกิจไม่ถูกต้องตามกฎหมาย จะดำเนินการขึ้นทะเบียนล้ง ตรวจสอบเรื่องการใช้แรงงาน การเลี่ยงภาษี และตรวจสอบการดำเนินธุรกิจที่อาจแทรกซึมตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ตรวจสอบการร่วมกันกดราคารับซื้อจากเกษตรกรอย่างไม่เป็นธรรม โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเชิงลึกและบังคับใช้กฎหมายของแต่ละหน่วยงานอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อเกษตรกรและผู้ที่ประกอบธุรกิจโดยถูกกฎหมาย
โดย 10 หน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วย กรมวิชาการเกษตร กรมสอบสวนคดีพิเศษ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ กรมสรรพากร กรมการจัดหางาน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า กรมการค้าภายใน กรมการค้าต่างประเทศ และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ