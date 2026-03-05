“สตีเบล เอลทรอน” ดันไทยฐาน ผลิต-ส่งออกฮีทปั๊มเอเชียแปซิฟิก

ผู้จัดการรายวัน 360 - สตีเบล เอลทรอน (Stiebel Eltron) เผยความสำเร็จ “ฮีทปั๊ม” 50 ปี ทำยอดขายทะลุ 500,000 เครื่องเดินหน้าดันไทยเป็นฐานการผลิต-ส่งออกฮีทปั๊มในเอเชียแปซิฟิก พร้อมเตรียมส่งฮีทปั๊มรุ่นใหม่ รับดีมานด์ธุรกิจโรงแรมและอสังหาฯ ยุคประหยัดพลังงาน
สตีเบล เอลทรอน (Stiebel Eltron) ผู้นำด้านโซลูชันน้ำและนวัตกรรมอำนวยความสะดวกจากประเทศเยอรมนี เผยความสำเร็จของการพัฒนาและดำเนินธุรกิจฮีทปั๊ม หรือเทคโนโลยีเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานหมุนเวียน โดยตลอดระยะเวลา 50 ปี มียอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทั่วโลกมากกว่า 500,000 เครื่อง ขณะที่ในประเทศไทย พบว่าแนวโน้มความต้องการใช้งานฮีทปั๊มยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการต้นทุนพลังงานควบคู่กับการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เพื่อตอบรับดีมานด์ดังกล่าว บริษัทฯ ได้เปิดโรงงานแห่งใหม่ในประเทศไทย เพื่อรองรับการผลิตฮีทปั๊มสำหรับตลาดในประเทศและการส่งออกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมถึงเตรียมเปิดตัวฮีทปั๊มอัจฉริยะรุ่นใหม่ ที่มาพร้อมฟังก์ชันการใช้งานที่ครบครัน และประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานระดับแนวหน้า เพื่อตอบโจทย์ธุรกิจยุคโมเดิร์นอย่างครบวงจร
นายโรลันด์ เฮิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท สตีเบล เอลทรอน เอเซีย กล่าวว่า “สตีเบล เอลทรอน เป็นหนึ่งในผู้ดำเนินธุรกิจนวัตกรรมระบบอำนวยความสะดวกรายแรกของโลก ที่เริ่มพัฒนาและผลิตฮีทปั๊ม (Heat Pump) ออกสู่ตลาดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519 เพื่อตอบโจทย์ความต้องการเทคโนโลยีทำน้ำร้อนที่ประหยัดพลังงานหลังเกิดวิกฤตราคาน้ำมัน
ตลอดระยะเวลา 50 ปีที่ผ่านมา บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาฮีทปั๊มอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านดีไซน์ที่ทันสมัย การใช้งานที่สะดวกยิ่งขึ้น ตลอดจนยกระดับประสิทธิภาพการทำน้ำร้อนควบคู่ไปกับการประหยัดพลังงานผ่านกระบวนการวิจัยและพัฒนาขั้นสูง ตั้งแต่การออกแบบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ การทดสอบในห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานวิศวกรรมเยอรมนี ไปจนถึงการประเมินสมรรถนะการใช้งานจริง เพื่อการันตีความทนทาน ระดับเสียงรบกวนที่ต่ำ และประสิทธิภาพการใช้พลังงานก่อนวางจำหน่าย ส่งผลให้ฮีทปั๊มของสตีเบล เอลทรอน ได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้าในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะในเยอรมนี ออสเตรเลีย และกลุ่มประเทศยุโรป โดยมียอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สะสมทั่วโลกมากกว่า 500,000 เครื่อง
“สำหรับตลาดประเทศไทย แม้ฮีทปั๊มจะไม่ใช่ผลิตภัณฑ์สำหรับการใช้งานในระดับ B2C แต่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากลูกค้าภาคธุรกิจหรือ B2B ทั้งโรงแรม รีสอร์ต สปา ฟิตเนส รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ระดับบน ซึ่งต้องการใช้น้ำร้อนต่อวันในปริมาณมาก สะท้อนจากการดำเนินธุรกิจฮีทปั๊มในประเทศไทยกว่า 15 ปี บริษัทฯ สามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์รวมกว่า 1,300 เครื่อง และยอดขายยังคงเติบโตต่อเนื่อง จากแนวโน้มการเติบโตของตลาดฮีทปั๊มในประเทศไทย
ประกอบกับวาระครบรอบ 50 ปีแห่งการพัฒนานวัตกรรมฮีทปั๊ม สตีเบล เอลทรอน เอเซีย ได้เดินหน้าขยายกำลังการผลิตเพื่อรองรับดีมานด์ล่าสุด ด้วยการเปิดโรงงานแห่งใหม่ ณ นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อช่วงต้นปี 2569 ผ่านมา ซึ่งดำเนินงานภายใต้มาตรฐานเดียวกับบริษัทแม่ในประเทศเยอรมนี ที่ผสานความเชี่ยวชาญของบุคลากรไทยเข้ากับการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล สะท้อนแนวคิด ‘เรื่องน้ำ มั่นใจ สตีเบล เอลทรอน จากเยอรมนี’ (Comfort through Technology) โดยมุ่งเน้นการผลิตฮีทปั๊มเพื่อตอบรับดีมานด์ภายในประเทศ ควบคู่ไปกับการส่งออกสู่ตลาดภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
นายโรลันด์ กล่าวว่า นวัตกรรมฮีทปั๊มจากสตีเบล เอลทรอน ช่วยให้ธุรกิจประหยัดพลังงานได้ด้วยหลักการทำงานที่ดึงความร้อนจากอากาศมาผลิตน้ำร้อนแทนการใช้ฮีทเตอร์ไฟฟ้า จึงช่วยประหยัดพลังงานได้สูงสุดถึง 80% โดยไม่ก่อให้เกิดมลภาวะจากกระบวนการผลิตน้ำร้อน ถือเป็นโซลูชันที่ตอบโจทย์การลงทุนในระยะยาว อีกทั้งยังสอดรับกับเทรนด์การดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการต้นทุน ควบคู่กับการดำเนินการโดยคำนึงถึงความยั่งยืนตามหลัก ESG ขณะเดียวกัน ในปีนี้ได้เตรียมเปิดตัวฮีทปั๊มรุ่นใหม่ ซึ่งพัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์ยุคใหม่ โดดเด่นด้วยการออกแบบที่ทันสมัย พร้อมประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานสูง ตอกย้ำบทบาทของสตีเบล เอลทรอน ในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุคสมาร์ทซิตี้ ผ่านการนำเสนอโซลูชันอำนวยความสะดวกที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม