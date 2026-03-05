xs
xsm
sm
md
lg

ถอดรหัสลับ “All of Luck” เสก “เรื่องลี้ลับ” ให้เป็น “เงินล้าน” กับงาน “Thailand UFO Days”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ในวันที่เศรษฐกิจถูกมองว่าฝืดเคือง แต่อุตสาหกรรมอีเวนต์กลับสั่นสะเทือนด้วยการมาถึงของยานแม่ “Thailand UFO Days” หลายคนอาจสงสัยว่านี่คือกระแสชั่วคราวหรือไม่ แต่สำหรับ ตุ๊ก-จีรภรณ์ ปักปิ่นเพชร CEO และ โหน่ง-วสันต์ ศรีบูรณศร Chief Creative Strategist สองขุนพลแห่ง บริษัท ออล ออฟ ลัค จำกัด (AOL) มองว่านี่คือ “สูตรลับ” ที่ผ่านการปรุงอย่างพิถีพิถันจากไอเดียสู่ปรากฎการณ์จริง สองผู้อยู่เบื้องหลังการเปลี่ยนความเชื่อเฉพาะกลุ่ม (Niche) ให้กลายเป็น Viral Phenomenon ได้อย่างน่าทึ่ง เพราะงานนี้สามารถดึงดูดคนนับหมื่นมุ่งหน้าสู่เขื่อนขุนด่านปราการชลเพื่อมาสัมผัสกับงาน “Thailand UFO Days ตามรอยยูเอฟโอ รวมตัวคนเอเลี่ยน” ที่จัดไปเมื่อ 13-15 กุมภาพันธ์ 2569

DNA ของ AOL: เราไม่ใช่ออกาไนเซอร์จัดอีเวนต์แต่เรา “สร้างสรรค์ประสบการณ์”

ในโลกของอุตสาหกรรมอีเวนต์ AOL วางตำแหน่งตัวเองไว้ชัดเจนว่า พวกเขาไม่ได้ทำงานตามสั่งแบบผู้รับจ้างทั่วไป ไม่ใช่ออกาไนเซอร์ที่รับจ้างจัดงานตามโจทย์ แต่เป็น Festival Developer หรือผู้พัฒนาเทศกาลสร้างสรรค์ที่ขับเคลื่อนด้วย Passion ภายใต้กฎเหล็ก 3 มิติ คือ งานต้องแปลก คิดจากพื้นฐานง่าย ๆ คือต้องไม่ทำซ้ำกับคนอื่น และไม่ทำซ้ำกับตัวเองด้วย ไม่ยอมให้ “เงิน” อยู่เหนือไอเดีย ด้วยความที่ไม่ได้มุ่งเน้นกำไรสูงสุดแต่เน้นการหาจุดสมดุลเพื่อให้งานออกมา “ว้าว” ที่สุดสำหรับทุกฝ่าย ทั้งสปอนเซอร์ ร้านค้า และคนมาร่วมชมงาน ลงมือทำเองเพราะ “สนุก” ตั้งแต่เริ่มปั้นคอนเซปต์ วางธีม ออกแบบภาพลักษณ์ ไปจนถึงกิจกรรมภายในงาน เป็นความสุขของทีมงานที่ได้ลงมือทำกันเองทุกขั้นตอนเพื่อประกาศว่าเป็น “ครั้งแรกของไทย” ที่จัดงานนี้


ปั้นความ Niche ให้เป็นเรื่อง Mass ในพริบตา

โหน่ง-วสันต์ เล่าถึงกลยุทธ์การฉีกตลาดงานอีเวนต์คอนเสิร์ตหรืองานเทศกาลอาหารรูปแบบเดิมๆ ด้วยการนำเรื่อง UFO ที่ดูเข้าถึงยากมาทำให้แมสได้ด้วยการสร้างยาน UFO จำลองขนาดมหึมาที่เป็นแม่เหล็กดึงดูดคนทุกวัยให้เข้ามาเช็กอินถ่ายรูป หรือการตัดสินใจเลือกสถานที่จัดงาน Thailand UFO Days ที่ “เขื่อนขุนด่านปราการชล” จังหวัดนครนายกซึ่งเป็นแต้มต่อสำคัญ เพราะเขื่อนขุนด่านปราการชลเป็นพื้นที่ที่สามารถรองรับคนเรือนหมื่นได้และพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน รวมถึงการเปลี่ยนความเชื่อให้กลายเป็นความสนุก เปิดพื้นที่ให้คนทั่วไปได้เข้ามาเอนจอยกับประสบการณ์ลี้ลับรูปแบบใหม่ ได้สัมผัสและมีประสบการณ์ร่วมกับกลุ่มคนที่มีความสนใจเรื่อง UFO อย่างจริงจัง ทำให้ “Thailand UFO Days ตามรอยยูเอฟโอ รวมตัวคนเอเลี่ยน” ประสบความสำเร็จกับยอดผู้เข้าชมงานเฉลี่ยกว่า 20,000 คนต่อวัน และมีเม็ดเงินสะพัดกว่า 100 ล้านบาท ภายใน 3 วัน ซึ่งพิสูจน์ได้ชัดเจนว่า “ไอเดียที่เฉียบคม” ชนะทุกอุปสรรคเศรษฐกิจจริงๆ


บทเรียนจากอดีตสู่โปรเจ็กต์ “เหนือชั้น” ในอนาคตแบบไร้ขีดจำกัด

ตุ๊ก จีรภรณ์ เล่าต่อไปว่า ความสำเร็จของ AOLไม่ได้หยุดแค่เรื่องนอกโลก ย้อนกลับไปในอดีต พวกเขาคือผู้สร้าง เทศกาลขนหัวลุก ที่เปลี่ยนความกลัว ความเชื่อเรื่องผีสางมาทำเป็นความสนุกแบบไทย ๆ และสร้างรายได้มหาศาลในหลายจังหวัดที่จัดงานขึ้น งานกะเพราโลก ที่ยกระดับเมนูพื้นบ้านสู่เมนูสากล เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเมนูผัดกะเพรา และผู้ที่ได้รับรางวัลในเทศกาลดังกล่าวยังสามารถต่อยอดธุรกิจของตนเองได้จริง ทั้งการทำแฟรนไชส์ การขยายสาขา และการขยายธุรกิจ หรืออย่างงาน Bangkok Life Gastronomy ที่ชุบชีวิตร้านอาหารระดับตำนานด้วยพลังของการทำ Storytelling


ก้าวต่อไปของ AOL ที่ท้าทายยิ่งกว่า

AOL ให้ความสนใจกับเรื่อง “ความเชื่อ” ที่สามารถสร้างสรรค์งานออกมาได้หลากหลายจากไอเดียที่พุ่งแบบฉุดไม่อยู่ เพราะความเชื่อไม่มีสิ่งใดผิดหรือสิ่งใดถูก จึงทำให้ AOL วางเป้าหมายใหม่ที่ท้าทายกว่าเดิมด้วยแนวคิดที่จะทำงาน UFO ภาคต่อที่ไอเดียจะไม่ซ้ำกับงานเดิม รวมถึงยังได้ร่างโปรเจกต์ยักษ์ใหญ่ไว้ในใจ แต่กระซิบออกมาดัง ๆ ว่ามีสองโปรเจ็กต์ที่อยากทำมากคือ Floating Island โปรเจ็กต์ยักษ์ที่ใช้งบเกือบ 100 ล้านสำหรับการทำโมเดลเรือพลังงานสะอาดที่จะล่องไปตามลำน้ำเจ้าพระยาเพื่อ Educate เรื่องโลกร้อนในรูปแบบโมเดลนวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ที่จับต้องได้จริง รวมถึงโปรเจ็กต์ทำนากลางกรุงที่จะจำลองวิถีเกษตรกรมาไว้ใจกลางเมืองตลอดทั้งปี


อนาคตอุตสาหกรรมอีเวนต์ไทย

แม้ว่า “Thailand UFO Days ตามรอยยูเอฟโอ รวมตัวคนเอเลี่ยน” จะทำเงินสะพัดในพื้นที่ได้มากกว่า 100 ล้านบาท ในเวลาเพียง 3 วัน แต่สิ่งที่ AOL ภูมิใจที่สุดคือการได้เห็นร้านค้าเล็กๆ มีที่ยืนและต่อยอดธุรกิจได้ พวกเขาเชื่อว่าอนาคตอีเวนต์ไทยจะก้าวไปได้ไกลกว่านี้ หากได้สร้าง Annual Event หรือเทศกาลประจำปีที่มีอัตลักษณ์ชัดเจน และใส่โจทย์ใหม่ๆ ลงไปในการเล่าเรื่องเสมอ

สำหรับ AOL ยังคงเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่มีสิ้นสุด และไม่ว่าจะเป็นโปรเจ็กต์อะไร สิ่งที่มั่นใจได้คืองานนั้นจะ “ไม่ซ้ำใครแน่นอน”

ติดตามปรากฎการณ์ครั้งต่อไปของ AOL ได้ที่ Facebook: Thailand UFO Days.
ถอดรหัสลับ “All of Luck” เสก “เรื่องลี้ลับ” ให้เป็น “เงินล้าน” กับงาน “Thailand UFO Days”
ถอดรหัสลับ “All of Luck” เสก “เรื่องลี้ลับ” ให้เป็น “เงินล้าน” กับงาน “Thailand UFO Days”
ถอดรหัสลับ “All of Luck” เสก “เรื่องลี้ลับ” ให้เป็น “เงินล้าน” กับงาน “Thailand UFO Days”
ถอดรหัสลับ “All of Luck” เสก “เรื่องลี้ลับ” ให้เป็น “เงินล้าน” กับงาน “Thailand UFO Days”
ถอดรหัสลับ “All of Luck” เสก “เรื่องลี้ลับ” ให้เป็น “เงินล้าน” กับงาน “Thailand UFO Days”