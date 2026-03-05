ถอดรหัสลับ “All of Luck” เสก “เรื่องลี้ลับ” ให้เป็น “เงินล้าน” กับงาน “Thailand UFO Days”

ในวันที่เศรษฐกิจถูกมองว่าฝืดเคือง แต่อุตสาหกรรมอีเวนต์กลับสั่นสะเทือนด้วยการมาถึงของยานแม่ “Thailand UFO Days” หลายคนอาจสงสัยว่านี่คือกระแสชั่วคราวหรือไม่ แต่สำหรับ ตุ๊ก-จีรภรณ์ ปักปิ่นเพชร CEO และ โหน่ง-วสันต์ ศรีบูรณศร Chief Creative Strategist สองขุนพลแห่ง บริษัท ออล ออฟ ลัค จำกัด (AOL) มองว่านี่คือ “สูตรลับ” ที่ผ่านการปรุงอย่างพิถีพิถันจากไอเดียสู่ปรากฎการณ์จริง สองผู้อยู่เบื้องหลังการเปลี่ยนความเชื่อเฉพาะกลุ่ม (Niche) ให้กลายเป็น Viral Phenomenon ได้อย่างน่าทึ่ง เพราะงานนี้สามารถดึงดูดคนนับหมื่นมุ่งหน้าสู่เขื่อนขุนด่านปราการชลเพื่อมาสัมผัสกับงาน “Thailand UFO Days ตามรอยยูเอฟโอ รวมตัวคนเอเลี่ยน” ที่จัดไปเมื่อ 13-15 กุมภาพันธ์ 2569
DNA ของ AOL: เราไม่ใช่ออกาไนเซอร์จัดอีเวนต์แต่เรา “สร้างสรรค์ประสบการณ์”
ในโลกของอุตสาหกรรมอีเวนต์ AOL วางตำแหน่งตัวเองไว้ชัดเจนว่า พวกเขาไม่ได้ทำงานตามสั่งแบบผู้รับจ้างทั่วไป ไม่ใช่ออกาไนเซอร์ที่รับจ้างจัดงานตามโจทย์ แต่เป็น Festival Developer หรือผู้พัฒนาเทศกาลสร้างสรรค์ที่ขับเคลื่อนด้วย Passion ภายใต้กฎเหล็ก 3 มิติ คือ งานต้องแปลก คิดจากพื้นฐานง่าย ๆ คือต้องไม่ทำซ้ำกับคนอื่น และไม่ทำซ้ำกับตัวเองด้วย ไม่ยอมให้ “เงิน” อยู่เหนือไอเดีย ด้วยความที่ไม่ได้มุ่งเน้นกำไรสูงสุดแต่เน้นการหาจุดสมดุลเพื่อให้งานออกมา “ว้าว” ที่สุดสำหรับทุกฝ่าย ทั้งสปอนเซอร์ ร้านค้า และคนมาร่วมชมงาน ลงมือทำเองเพราะ “สนุก” ตั้งแต่เริ่มปั้นคอนเซปต์ วางธีม ออกแบบภาพลักษณ์ ไปจนถึงกิจกรรมภายในงาน เป็นความสุขของทีมงานที่ได้ลงมือทำกันเองทุกขั้นตอนเพื่อประกาศว่าเป็น “ครั้งแรกของไทย” ที่จัดงานนี้
ปั้นความ Niche ให้เป็นเรื่อง Mass ในพริบตา
โหน่ง-วสันต์ เล่าถึงกลยุทธ์การฉีกตลาดงานอีเวนต์คอนเสิร์ตหรืองานเทศกาลอาหารรูปแบบเดิมๆ ด้วยการนำเรื่อง UFO ที่ดูเข้าถึงยากมาทำให้แมสได้ด้วยการสร้างยาน UFO จำลองขนาดมหึมาที่เป็นแม่เหล็กดึงดูดคนทุกวัยให้เข้ามาเช็กอินถ่ายรูป หรือการตัดสินใจเลือกสถานที่จัดงาน Thailand UFO Days ที่ “เขื่อนขุนด่านปราการชล” จังหวัดนครนายกซึ่งเป็นแต้มต่อสำคัญ เพราะเขื่อนขุนด่านปราการชลเป็นพื้นที่ที่สามารถรองรับคนเรือนหมื่นได้และพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน รวมถึงการเปลี่ยนความเชื่อให้กลายเป็นความสนุก เปิดพื้นที่ให้คนทั่วไปได้เข้ามาเอนจอยกับประสบการณ์ลี้ลับรูปแบบใหม่ ได้สัมผัสและมีประสบการณ์ร่วมกับกลุ่มคนที่มีความสนใจเรื่อง UFO อย่างจริงจัง ทำให้ “Thailand UFO Days ตามรอยยูเอฟโอ รวมตัวคนเอเลี่ยน” ประสบความสำเร็จกับยอดผู้เข้าชมงานเฉลี่ยกว่า 20,000 คนต่อวัน และมีเม็ดเงินสะพัดกว่า 100 ล้านบาท ภายใน 3 วัน ซึ่งพิสูจน์ได้ชัดเจนว่า “ไอเดียที่เฉียบคม” ชนะทุกอุปสรรคเศรษฐกิจจริงๆ
บทเรียนจากอดีตสู่โปรเจ็กต์ “เหนือชั้น” ในอนาคตแบบไร้ขีดจำกัด
ตุ๊ก จีรภรณ์ เล่าต่อไปว่า ความสำเร็จของ AOLไม่ได้หยุดแค่เรื่องนอกโลก ย้อนกลับไปในอดีต พวกเขาคือผู้สร้าง เทศกาลขนหัวลุก ที่เปลี่ยนความกลัว ความเชื่อเรื่องผีสางมาทำเป็นความสนุกแบบไทย ๆ และสร้างรายได้มหาศาลในหลายจังหวัดที่จัดงานขึ้น งานกะเพราโลก ที่ยกระดับเมนูพื้นบ้านสู่เมนูสากล เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเมนูผัดกะเพรา และผู้ที่ได้รับรางวัลในเทศกาลดังกล่าวยังสามารถต่อยอดธุรกิจของตนเองได้จริง ทั้งการทำแฟรนไชส์ การขยายสาขา และการขยายธุรกิจ หรืออย่างงาน Bangkok Life Gastronomy ที่ชุบชีวิตร้านอาหารระดับตำนานด้วยพลังของการทำ Storytelling
ก้าวต่อไปของ AOL ที่ท้าทายยิ่งกว่า
AOL ให้ความสนใจกับเรื่อง “ความเชื่อ” ที่สามารถสร้างสรรค์งานออกมาได้หลากหลายจากไอเดียที่พุ่งแบบฉุดไม่อยู่ เพราะความเชื่อไม่มีสิ่งใดผิดหรือสิ่งใดถูก จึงทำให้ AOL วางเป้าหมายใหม่ที่ท้าทายกว่าเดิมด้วยแนวคิดที่จะทำงาน UFO ภาคต่อที่ไอเดียจะไม่ซ้ำกับงานเดิม รวมถึงยังได้ร่างโปรเจกต์ยักษ์ใหญ่ไว้ในใจ แต่กระซิบออกมาดัง ๆ ว่ามีสองโปรเจ็กต์ที่อยากทำมากคือ Floating Island โปรเจ็กต์ยักษ์ที่ใช้งบเกือบ 100 ล้านสำหรับการทำโมเดลเรือพลังงานสะอาดที่จะล่องไปตามลำน้ำเจ้าพระยาเพื่อ Educate เรื่องโลกร้อนในรูปแบบโมเดลนวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ที่จับต้องได้จริง รวมถึงโปรเจ็กต์ทำนากลางกรุงที่จะจำลองวิถีเกษตรกรมาไว้ใจกลางเมืองตลอดทั้งปี
อนาคตอุตสาหกรรมอีเวนต์ไทย
แม้ว่า “Thailand UFO Days ตามรอยยูเอฟโอ รวมตัวคนเอเลี่ยน” จะทำเงินสะพัดในพื้นที่ได้มากกว่า 100 ล้านบาท ในเวลาเพียง 3 วัน แต่สิ่งที่ AOL ภูมิใจที่สุดคือการได้เห็นร้านค้าเล็กๆ มีที่ยืนและต่อยอดธุรกิจได้ พวกเขาเชื่อว่าอนาคตอีเวนต์ไทยจะก้าวไปได้ไกลกว่านี้ หากได้สร้าง Annual Event หรือเทศกาลประจำปีที่มีอัตลักษณ์ชัดเจน และใส่โจทย์ใหม่ๆ ลงไปในการเล่าเรื่องเสมอ
สำหรับ AOL ยังคงเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่มีสิ้นสุด และไม่ว่าจะเป็นโปรเจ็กต์อะไร สิ่งที่มั่นใจได้คืองานนั้นจะ “ไม่ซ้ำใครแน่นอน”
