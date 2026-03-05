สหพัฒนพิบูล มุ่งคาร์บอนต่ำ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

สหพัฒนพิบูล หรือ SPC เผยผลสำเร็จจากการขับเคลื่อนกลยุทธ์ด้านสิ่งแวดล้อม ผ่านการพัฒนาระบบขนส่งคาร์บอนต่ำและการใช้พลังงานทดแทน โดยสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้รถบรรทุกไฟฟ้า (EV Truck) ได้ถึง 23,936 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (kgCO2e) หรือเทียบเท่าการปลูกต้นไม้กว่า 1,596 ต้น พร้อมทั้งนำพลังงานแสงอาทิตย์จากระบบ Solar Rooftop มาใช้ เพื่อลดการพึ่งพาการใช้ไฟฟ้าจากภายนอก ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตอกย้ำพันธกิจด้านความยั่งยืนและการเติบโตในระยะยาว
บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) หรือ SPC ผู้จัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคชั้นนำของไทย ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจควบคู่ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยได้เดินหน้าพัฒนาแนวทาง Low-carbon Logistics ผ่านการนำรถบรรทุกไฟฟ้า (EV Truck) มาใช้ในกระบวนการขนส่งสินค้า เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากระบบโลจิสติกส์อย่างเป็นรูปธรรม
ทั้งนี้ จากข้อมูลการใช้งาน EV Truck ในปี 2568 ซึ่งเริ่มให้บริการตั้งแต่เดือนมีนาคม – ธันวาคม 2568 สามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 23,936 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (kgCO2e) หรือเทียบเท่าการปลูกต้นไม้กว่า 1,596 ต้น สะท้อนถึงประสิทธิภาพของการใช้ยานยนต์พลังงานไฟฟ้าในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน
นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการใช้พลังงานทดแทนอย่างต่อเนื่อง ด้วยการติดตั้งระบบ Solar Rooftop เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ภายในอาคารสำนักงานและคลังสินค้า ช่วยลดการพึ่งพาการใช้ไฟฟ้าจากภายนอก และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการดำเนินงานขององค์กร
ปัจจุบัน สหพัฒนพิบูล ได้นำพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจาก Solar Rooftop มาใช้ในสถานที่หลัก ได้แก่ สำนักงานใหญ่ คลังสินค้าร่มเกล้า และคลังสินค้าศรีราชา เพื่อเป็นพลังงานทางเลือกที่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน พร้อมช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการดำเนินงานขององค์กรอย่างต่อเนื่อง
การนำ EV Truck และพลังงานจาก Solar Rooftop มาใช้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนขององค์กร ที่มุ่งเน้นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นระบบและสามารถวัดผลได้ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านโลจิสติกส์และการใช้ทรัพยากรให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร
สหพัฒนพิบูล ยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าพัฒนาแนวทางการดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมเดินหน้าสร้างคุณค่าร่วมให้กับสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสู่อนาคตที่ยั่งยืน