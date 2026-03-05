เวทีลุกเป็นไฟ! CP ALL Education Forum มอบทุนกว่าพันล้าน

บรรยากาศเต็มไปด้วยพลังของคนรุ่นใหม่ เมื่อเวที CP ALL Education Forum 2026 กลายเป็นพื้นที่แห่งโอกาส ที่นักเรียน นักศึกษา จาก 12 เครือข่ายทั่วประเทศขึ้นเวทีรับ ทุนการศึกษารวมกว่า 1,678 ล้านบาท
ไม่ใช่แค่การมอบทุนธรรมดา แต่เวทีนี้เต็มไปด้วย รอยยิ้ม เสียงเชียร์ และโมเมนต์แห่งความภูมิใจ ของเด็กไทยที่ได้รับโอกาสผ่าน “การศึกษา” การประกาศทุนที่ทำให้ทั้งฮอลล์ปรบมือสนั่น เพราะตัวเลขทุนกว่าพันล้านที่มอบให้ในปีนี้ถือเป็นหนึ่งในการสนับสนุนการศึกษาครั้งใหญ่ของ บมจ.ซีพี ออลล์
แนวคิดสำคัญของ CP ALL Education Forum คือการสร้าง “Future-Ready People” หรือการสร้างคนรุ่นใหม่ที่พร้อมสำหรับโลกอนาคต ไม่ว่าจะเป็นทักษะการคิดวิเคราะห์ เทคโนโลยีดิจิทัล หรือการเรียนรู้ตลอดชีวิต เวทีนี้จึงไม่ใช่แค่การมอบ ทุนการศึกษา แต่คือการ สร้างคนผ่านการศึกษา สร้างโอกาสให้เด็กไทยได้เติบโต และกลายเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต
เพราะสำหรับซีพี ออลล์ เชื่อว่า “การสร้างคนผ่านการศึกษา คือการสนับสนุนโอกาสที่สำคัญที่สุด” และเมื่อโอกาสทางการศึกษามาถึง เด็กไทยก็พร้อมก้าวขึ้นมาเป็นพลังใหม่ในอนาคต