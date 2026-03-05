xs
xsm
sm
md
lg

เวทีลุกเป็นไฟ! CP ALL Education Forum มอบทุนกว่าพันล้าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บรรยากาศเต็มไปด้วยพลังของคนรุ่นใหม่ เมื่อเวที CP ALL Education Forum 2026 กลายเป็นพื้นที่แห่งโอกาส ที่นักเรียน นักศึกษา จาก 12 เครือข่ายทั่วประเทศขึ้นเวทีรับ ทุนการศึกษารวมกว่า 1,678 ล้านบาท

ไม่ใช่แค่การมอบทุนธรรมดา แต่เวทีนี้เต็มไปด้วย รอยยิ้ม เสียงเชียร์ และโมเมนต์แห่งความภูมิใจ ของเด็กไทยที่ได้รับโอกาสผ่าน “การศึกษา” การประกาศทุนที่ทำให้ทั้งฮอลล์ปรบมือสนั่น เพราะตัวเลขทุนกว่าพันล้านที่มอบให้ในปีนี้ถือเป็นหนึ่งในการสนับสนุนการศึกษาครั้งใหญ่ของ บมจ.ซีพี ออลล์

แนวคิดสำคัญของ CP ALL Education Forum คือการสร้าง “Future-Ready People” หรือการสร้างคนรุ่นใหม่ที่พร้อมสำหรับโลกอนาคต ไม่ว่าจะเป็นทักษะการคิดวิเคราะห์ เทคโนโลยีดิจิทัล หรือการเรียนรู้ตลอดชีวิต เวทีนี้จึงไม่ใช่แค่การมอบ ทุนการศึกษา แต่คือการ สร้างคนผ่านการศึกษา สร้างโอกาสให้เด็กไทยได้เติบโต และกลายเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต

เพราะสำหรับซีพี ออลล์ เชื่อว่า “การสร้างคนผ่านการศึกษา คือการสนับสนุนโอกาสที่สำคัญที่สุด” และเมื่อโอกาสทางการศึกษามาถึง เด็กไทยก็พร้อมก้าวขึ้นมาเป็นพลังใหม่ในอนาคต














เวทีลุกเป็นไฟ! CP ALL Education Forum มอบทุนกว่าพันล้าน
เวทีลุกเป็นไฟ! CP ALL Education Forum มอบทุนกว่าพันล้าน
เวทีลุกเป็นไฟ! CP ALL Education Forum มอบทุนกว่าพันล้าน
เวทีลุกเป็นไฟ! CP ALL Education Forum มอบทุนกว่าพันล้าน
เวทีลุกเป็นไฟ! CP ALL Education Forum มอบทุนกว่าพันล้าน
+3