โก โฮลเซลล์ ผนึก 85 แบรนด์พันธมิตร เปิดปฏิบัติการสร้างสูตรสำเร็จโชห่วยไทย ผ่านแคมเปญ “โชห่วย GO Plus ครั้งที่ 2” ติดอาวุธผู้ประกอบการสู้วิกฤติไปด้วยกัน

โก โฮลเซลล์ (GO WHOLESALE) ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลา เพื่อผู้ประกอบการ ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด โฮลเซลล์ จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ผนึกพันธมิตรกว่า 85 แบรนด์ จัดแคมเปญใหญ่สำหรับผู้ประกอบการร้านค้าปลีกขนาดเล็ก “โชห่วย GO Plus ครั้งที่ 2 ซัมเมอร์นี้ มีแต่ได้ กำไรพุ่ง” ชูกลยุทธ์ด้านราคาและการพัฒนาโชห่วย ผ่านโปรแกรมสะสมยอดซื้อ รับสิทธิประโยชน์ 4 ต่อ ชู GO Bonus ยิ่งซื้อยิ่งได้ พร้อมขนสินค้ากว่า 1,000 รายการ จัดโปรโมชั่นแรงฝ่าวิกฤติ ลดราคาสูงสุด 50% แจกคูปองเงินสดลดต้นทุน สร้างคอมมูนิตี้ให้ชาวโชห่วยโปรโมตร้านบน TikTok รวมถึงเฟ้นหาร้านเด็ดประจำย่านเคาะประตูร้านส่งของรางวัลมูลค่ากว่า 8,000 บาท
นางซันนี่ ซิดิค รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบริหารสินค้าธุรกิจค้าส่ง บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด โฮลเซลล์ จำกัด กล่าวว่า “ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจผันผวนจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ ธุรกิจเล็กๆ อย่างร้านค้าปลีกขนาดเล็ก หรือโชห่วยที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าระบุว่ามีมากกว่า 400,000 รายทั่วประเทศ ต้องเผชิญกับความท้าทายอย่างหนัก โก โฮลเซลล์ จึงร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจกว่า 85 แบรนด์ ผนึกกำลังจัดแคมเปญเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ประกอบการ ตอกย้ำการเป็น GO Solutions ภายใต้ชื่อ “โชห่วย GO Plus ครั้งที่ 2 ซัมเมอร์นี้ มีแต่ได้ กำไรพุ่ง” ระหว่างวันที่ 4 มีนาคม – 12 พฤษภาคม 2569 ด้วยสิทธิประโยชน์หลายต่อผ่านทุกช่องทางของ โก โฮลเซลล์ ทั้ง 14 สาขาทั่วประเทศและช่องทางดิจิทัล ‘แอปฯ GO WHOLESALE’ ที่จะส่งผลดีต่อร้านค้าทั้งสิ้น
“ร้านค้าปลีกขนาดเล็กในชุมชน หรือที่คนท้องถิ่นเรียกกันว่า โชห่วย เป็นธุรกิจที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจฐานราก เพราะสามารถตอบสนองความต้องการคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี ด้วยจุดเด่นคือ ใกล้บ้าน สะดวก และความคุ้นเคย แต่ธุรกิจนี้ก็มีจุดอ่อนในเรื่องของ ต้นทุน แคมเปญนี้จึงมุ่งหวังให้ผู้ประกอบการได้ซื้อสินค้าในราคาดี ที่นำไปต่อยอดและสร้างผลกำไรได้ มีความหลากหลายของสินค้าให้เลือก ทั้ง กลุ่มอาหารและเครื่องดื่มที่เป็นกลุ่มขายดีที่สุดของร้านโชห่วย กลุ่มเครื่องปรุงและของใช้ในครัวเรือนต่างๆ ที่น่าสนใจคือ กลุ่มสินค้าแบ่งขายหรือขนาดเล็ก อาทิ ของใช้ส่วนตัวแบบซอง กาแฟ น้ำยาซักผ้า ฯลฯ รวมถึงยังจัดกิจกรรมเพื่อช่วยร้านโชห่วยของลูกค้าผู้ประกอบการในหลายรูปแบบ เช่น การรีวิวและปักหมุดแนะนำร้านค้า การมอบรางวัล ‘โชห่วยแชมเปี้ยน’ ให้ร้านค้าที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 3 ร้านค้าต่อสาขา รวมทั้งสิ้น 42 ร้านค้า ในโก โฮลเซลล์ 14 สาขาทั่วประเทศ”
สำหรับสิทธิประโยชน์ในแคมเปญนี้ ประกอบด้วย
Plus 1: GO BONUS สะสมยอดซื้อรับคูปองเงินสดผ่านแอปฯ GO WHOLESALE มูลค่ารวมสูงสุด 4,000 บาท นอกจากนี้เมื่อมียอดซื้อครบทุก 6,000 บาทขึ้นไป และชำระด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต Mastercard เฉพาะหน้าสาขาเท่านั้น รับคูปองส่วนลดเพิ่มรวมสูงสุด 450 บาท (2,500 บาทรับ 150 /3,500 รับ 300/ 6,000 รับ 450)
Plus 2: ส่วนลดพิเศษสูงสุด 50% จากแบรนด์พันธมิตรชั้นนำ 85 แบรนด์ครอบคลุมสินค้าหมุนเวียนเร็วและสินค้าขายดี ช่วยให้ผู้ประกอบการบริหารต้นทุนและสต็อกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Plus 3: กิจกรรม “Amazing Shohuay Solutions สูตรสำเร็จ โชห่วยไทย” ด้วยการเปิดพื้นที่บนโซเชียลมีเดียให้ร้านค้าส่งคลิปรีวิวจุดเด่น พร้อมปักหมุดพิกัดร้านเชิญชวนคนมาซื้อสินค้า “#โชห่วยรีวิวร้าน GO ช่วยโปรโมทให้” ผ่าน TikTok @gowholesaleth อีกทั้งยังจัด Facebook Live ภายใต้คอนเซ็ปต์ Battle Deal ที่เป็นดีลเด็ดจากแบรนด์ดัง ครอบคลุม 4 ภูมิภาค
Plus 4: มอบรางวัล “โชห่วย แชมเปี้ยน” ให้ร้านค้าขนาดเล็กในชุมชนที่ผ่านเกณฑ์คัดเลือกและตั้งอยู่โดยรอบโก โฮลเซลล์ ทั้ง 14 สาขา สาขาละ 3 ร้าน รวมทั้งสิ้น 42 ร้านค้า ซึ่งทีมงานโก โฮลเซลล์ จะยกขบวนไปมอบรางวัลรวมมูลค่า 8,000 บาทถึงหน้าร้าน
“แคมเปญดังกล่าวจะเป็นกลยุทธ์ระยะยาวในการสร้างระบบนิเวศที่แข็งแรงให้กับธุรกิจเล็กๆ ในชุมชน ให้มีความได้เปรียบทางด้านต้นทุน สามารถสร้างโอกาสทางการตลาด และพัฒนาทักษะดิจิทัล พร้อมรับมือความท้าทายที่เกิดขึ้นได้ โก โฮลเซลล์ เชื่อมั่นว่า การผนึกกำลังระหว่าง โก โฮลเซลล์ และพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในครั้งนี้ จะเป็นแคมเปญประจำปีที่มีความสำคัญในการเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันให้แก่ร้านค้าขนาดเล็กในชุมชน ให้สามารถยืนหยัดและเติบโตไปด้วยกันอย่างมั่นคงต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย Grow Together ของเรา ” นางซันนี่ กล่าว
