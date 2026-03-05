xs
โก โฮลเซลล์ ผนึก 85 แบรนด์พันธมิตร เปิดปฏิบัติการสร้างสูตรสำเร็จโชห่วยไทย ผ่านแคมเปญ “โชห่วย GO Plus ครั้งที่ 2” ติดอาวุธผู้ประกอบการสู้วิกฤติไปด้วยกัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



โก โฮลเซลล์ (GO WHOLESALE) ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลา เพื่อผู้ประกอบการ ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด โฮลเซลล์ จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ผนึกพันธมิตรกว่า 85 แบรนด์ จัดแคมเปญใหญ่สำหรับผู้ประกอบการร้านค้าปลีกขนาดเล็ก “โชห่วย GO Plus ครั้งที่ 2 ซัมเมอร์นี้ มีแต่ได้ กำไรพุ่ง” ชูกลยุทธ์ด้านราคาและการพัฒนาโชห่วย ผ่านโปรแกรมสะสมยอดซื้อ รับสิทธิประโยชน์ 4 ต่อ ชู GO Bonus ยิ่งซื้อยิ่งได้ พร้อมขนสินค้ากว่า 1,000 รายการ จัดโปรโมชั่นแรงฝ่าวิกฤติ ลดราคาสูงสุด 50% แจกคูปองเงินสดลดต้นทุน สร้างคอมมูนิตี้ให้ชาวโชห่วยโปรโมตร้านบน TikTok รวมถึงเฟ้นหาร้านเด็ดประจำย่านเคาะประตูร้านส่งของรางวัลมูลค่ากว่า 8,000 บาท

นางซันนี่ ซิดิค รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบริหารสินค้าธุรกิจค้าส่ง บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด โฮลเซลล์ จำกัด กล่าวว่า “ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจผันผวนจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ ธุรกิจเล็กๆ อย่างร้านค้าปลีกขนาดเล็ก หรือโชห่วยที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าระบุว่ามีมากกว่า 400,000 รายทั่วประเทศ ต้องเผชิญกับความท้าทายอย่างหนัก โก โฮลเซลล์ จึงร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจกว่า 85 แบรนด์ ผนึกกำลังจัดแคมเปญเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ประกอบการ ตอกย้ำการเป็น GO Solutions ภายใต้ชื่อ “โชห่วย GO Plus ครั้งที่ 2 ซัมเมอร์นี้ มีแต่ได้ กำไรพุ่ง” ระหว่างวันที่ 4 มีนาคม – 12 พฤษภาคม 2569 ด้วยสิทธิประโยชน์หลายต่อผ่านทุกช่องทางของ โก โฮลเซลล์ ทั้ง 14 สาขาทั่วประเทศและช่องทางดิจิทัล ‘แอปฯ GO WHOLESALE’ ที่จะส่งผลดีต่อร้านค้าทั้งสิ้น

“ร้านค้าปลีกขนาดเล็กในชุมชน หรือที่คนท้องถิ่นเรียกกันว่า โชห่วย เป็นธุรกิจที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจฐานราก เพราะสามารถตอบสนองความต้องการคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี ด้วยจุดเด่นคือ ใกล้บ้าน สะดวก และความคุ้นเคย แต่ธุรกิจนี้ก็มีจุดอ่อนในเรื่องของ ต้นทุน แคมเปญนี้จึงมุ่งหวังให้ผู้ประกอบการได้ซื้อสินค้าในราคาดี ที่นำไปต่อยอดและสร้างผลกำไรได้ มีความหลากหลายของสินค้าให้เลือก ทั้ง กลุ่มอาหารและเครื่องดื่มที่เป็นกลุ่มขายดีที่สุดของร้านโชห่วย กลุ่มเครื่องปรุงและของใช้ในครัวเรือนต่างๆ ที่น่าสนใจคือ กลุ่มสินค้าแบ่งขายหรือขนาดเล็ก อาทิ ของใช้ส่วนตัวแบบซอง กาแฟ น้ำยาซักผ้า ฯลฯ รวมถึงยังจัดกิจกรรมเพื่อช่วยร้านโชห่วยของลูกค้าผู้ประกอบการในหลายรูปแบบ เช่น การรีวิวและปักหมุดแนะนำร้านค้า การมอบรางวัล ‘โชห่วยแชมเปี้ยน’ ให้ร้านค้าที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 3 ร้านค้าต่อสาขา รวมทั้งสิ้น 42 ร้านค้า ในโก โฮลเซลล์ 14 สาขาทั่วประเทศ”
สำหรับสิทธิประโยชน์ในแคมเปญนี้ ประกอบด้วย
Plus 1: GO BONUS สะสมยอดซื้อรับคูปองเงินสดผ่านแอปฯ GO WHOLESALE มูลค่ารวมสูงสุด 4,000 บาท นอกจากนี้เมื่อมียอดซื้อครบทุก 6,000 บาทขึ้นไป และชำระด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต Mastercard เฉพาะหน้าสาขาเท่านั้น รับคูปองส่วนลดเพิ่มรวมสูงสุด 450 บาท (2,500 บาทรับ 150 /3,500 รับ 300/ 6,000 รับ 450)
Plus 2: ส่วนลดพิเศษสูงสุด 50% จากแบรนด์พันธมิตรชั้นนำ 85 แบรนด์ครอบคลุมสินค้าหมุนเวียนเร็วและสินค้าขายดี ช่วยให้ผู้ประกอบการบริหารต้นทุนและสต็อกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Plus 3: กิจกรรม “Amazing Shohuay Solutions สูตรสำเร็จ โชห่วยไทย” ด้วยการเปิดพื้นที่บนโซเชียลมีเดียให้ร้านค้าส่งคลิปรีวิวจุดเด่น พร้อมปักหมุดพิกัดร้านเชิญชวนคนมาซื้อสินค้า “#โชห่วยรีวิวร้าน GO ช่วยโปรโมทให้” ผ่าน TikTok @gowholesaleth อีกทั้งยังจัด Facebook Live ภายใต้คอนเซ็ปต์ Battle Deal ที่เป็นดีลเด็ดจากแบรนด์ดัง ครอบคลุม 4 ภูมิภาค
Plus 4: มอบรางวัล “โชห่วย แชมเปี้ยน” ให้ร้านค้าขนาดเล็กในชุมชนที่ผ่านเกณฑ์คัดเลือกและตั้งอยู่โดยรอบโก โฮลเซลล์ ทั้ง 14 สาขา สาขาละ 3 ร้าน รวมทั้งสิ้น 42 ร้านค้า ซึ่งทีมงานโก โฮลเซลล์ จะยกขบวนไปมอบรางวัลรวมมูลค่า 8,000 บาทถึงหน้าร้าน

“แคมเปญดังกล่าวจะเป็นกลยุทธ์ระยะยาวในการสร้างระบบนิเวศที่แข็งแรงให้กับธุรกิจเล็กๆ ในชุมชน ให้มีความได้เปรียบทางด้านต้นทุน สามารถสร้างโอกาสทางการตลาด และพัฒนาทักษะดิจิทัล พร้อมรับมือความท้าทายที่เกิดขึ้นได้ โก โฮลเซลล์ เชื่อมั่นว่า การผนึกกำลังระหว่าง โก โฮลเซลล์ และพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในครั้งนี้ จะเป็นแคมเปญประจำปีที่มีความสำคัญในการเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันให้แก่ร้านค้าขนาดเล็กในชุมชน ให้สามารถยืนหยัดและเติบโตไปด้วยกันอย่างมั่นคงต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย Grow Together ของเรา ” นางซันนี่ กล่าว 

