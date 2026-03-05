อาเซียนถกแผนรับมือเศรษฐกิจ สู้ความท้าทายภูมิเศรษฐศาสตร์-ภูมิรัฐศาสตร์

คณะทำงานระดับสูงว่าด้วยการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียน พิจารณาแผนเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของภูมิภาค รับมือความท้าทายจากปัญหาภูมิเศรษฐศาสตร์และภูมิรัฐศาสตร์ เตรียมเสนอรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนพิจารณา มี.ค.นี้
นายเอกฉัตร ศีตวรรัตน์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะทำงานระดับสูงว่าด้วยการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียน ครั้งที่ 49 และการประชุม Track 1.5 เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจของอาเซียน ระหว่างวันที่ 25-27 ก.พ.2569 ณ เมืองอีโลอีโล สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ว่า อาเซียนเตรียมขับเคลื่อน “วาระการเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของภูมิภาค” โดยจะเน้นการรักษาศักยภาพทางเศรษฐกิจและความสามารถทางการแข่งขันของภูมิภาคในระยะยาว โดยจะจัดทำกลไกความร่วมมือด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจในระยะยาวร่วมกัน ยึดหลักรูปแบบเศรษฐกิจที่เปิดกว้าง ระบบการค้าพหุภาคี รวมทั้งต้องเสริมสร้างความน่าเชื่อถือและการรวมกลุ่มให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เพื่อการรับมือกับความท้าทายจากความเสี่ยงทางภูมิเศรษฐศาสตร์และภูมิรัฐศาสตร์ ตลอดจนแรงกระแทกฉับพลัน (Shocks) ทั้งจากด้านอุปสงค์และอุปทานจากคู่ค้าและตลาดหลักที่ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่การผลิตของภูมิภาค โดยจะเสนอรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนพิจารณาแนวทางดังกล่าวเดือน มี.ค.2569
ทั้งนี้ คณะทำงานฯ ยังได้เสนอให้ประเทศสมาชิกอาเซียน สะท้อนมุมมองร่วมกันของอาเซียนในการประชุมองค์การการค้าโลก ครั้งที่ 14 ตลอดจนร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการติดตามนโยบายการค้าของประเทศคู่ค้าสำคัญ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือได้อย่างทันท่วงที
สำหรับการหารือถึงทิศทางเศรษฐกิจโลกและภูมิภาค พบว่า เศรษฐกิจอาเซียนยังคงมีศักยภาพการเติบโตที่แข็งแกร่ง คาดว่าการเติบโตจะอยู่ที่ 4.4% ในปี 2569 สูงกว่าอัตราการเติบโตของ GDP โลก ที่คาดการณ์ไว้ 3.3% โดยมีปัจจัยบวกจากอุปสงค์ภายในที่ขยายตัว การลงทุนโดยตรงที่เพิ่มขึ้น และความเชื่อมโยงของห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาค แต่อาเซียนยังคงเผชิญความเสี่ยงจากแนวโน้มกีดกันทางการค้า ความผันผวนทางการเงิน และการแบ่งขั้วทางเศรษฐกิจโลก โดยที่ประชุมเห็นว่า อาเซียนต้องรักษาบทบาทความเป็นแกนกลางในระบบเศรษฐกิจโลก ขยายความร่วมมือกับประเทศคู่ค้า เพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุน
นอกจากนี้ คณะทำงานฯ ได้ให้ความสำคัญกับการบริหารการค้าเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Trade Management) เพื่อเตรียมความพร้อมแก่ประเทศสมาชิกในการกำกับดูแลการค้า และสร้างความน่าเชื่อถือในห่วงโซ่อุปทานของภาคการผลิตสำคัญในอาเซียน โดยสนับสนุนการจัดทำปฏิญญาผู้นำอาเซียนในการแสดงเจตนารมณ์ในการเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของภูมิภาค เพื่อกำหนดแนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจของอาเซียนในระยะสั้นและระยะยาวต่อไป