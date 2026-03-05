xs
RAINBOU เปิดแคมเปญ IWD 2026 ‘Bloom at Your Own Pace’ รวมผู้หญิง 12 อาชีพจริง สะท้อนการเติบโตในจังหวะของตัวเอง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ในยุคที่ความสำเร็จของผู้หญิงมักถูกวัดด้วยความเร็วของการเติบโต และการเปรียบเทียบกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันบนโซเชียลมีเดีย แบรนด์แฟชั่นไทย RAINBOU เปิดตัวแคมเปญ International Women’s Day 2026 ภายใต้แนวคิด “Bloom at Your Own Pace” เพื่อชวนตั้งคำถามกับมาตรวัดดังกล่าว ผ่านการถ่ายทอดเรื่องราวของผู้หญิงจริงจาก 12 อาชีพ ที่สะท้อนว่าการเติบโตของแต่ละคนไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นในจังหวะเดียวกัน แทนการเลือกนางแบบอาชีพ แบรนด์เชิญผู้หญิง 12 คนจาก 12 อาชีพจริง ตั้งแต่นักบิน ทันตแพทย์ เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ ข้าราชการ แอร์โฮสเตส ตำรวจ เชฟ ครีเอทีฟ นักศึกษา ผู้บริหาร เจ้าของกิจการ และแม่ มาร่วมปรากฏในเฟรมเดียวกัน ผ่านงานภาพและวิดีโอในสตูดิโอพื้นขาวเรียบ (white seamless) ที่ลดทอนองค์ประกอบส่วนเกิน เพื่อเปิดพื้นที่ให้ตัวตนและเส้นทางชีวิตของแต่ละคนได้ปรากฏอย่างชัดเจน

คุณพิมณภรณ์ ชุณหกิติยานนท์ ผู้บริหารแบรนด์ RAINBOU กล่าวว่า ผู้หญิงจำนวนมากไม่ได้ขาดความสามารถ แต่ขาดพื้นที่ที่อนุญาตให้เติบโตในจังหวะของตัวเอง เราไม่ได้ต้องการสร้างผู้หญิงต้นแบบ แต่ต้องการยืนยันคุณค่าของผู้หญิงทุกคนที่ยังคงตั้งใจเดินอยู่ แม้จะไม่มีสปอตไลต์ส่อง

“Bloom at Your Own Pace” จึงไม่ใช่เพียงข้อความสำหรับ International Women’s Day แต่เป็นจุดยืนระยะยาวของ RAINBOU—การเชื่อว่าการเติบโตที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากความเร็ว หากเกิดจากความต่อเนื่อง ความมั่นคง และความกล้าที่จะเดินในจังหวะของตัวเอง

ผู้หญิงทั้ง 12 คนไม่ได้ถูกนำเสนอในฐานะตัวแทนของความสำเร็จแบบใดแบบหนึ่ง หากแต่เป็นภาพสะท้อนของความหลากหลายของเส้นทางชีวิต บางคนอยู่ในช่วงเริ่มต้นของอาชีพ บางคนกำลังรับผิดชอบงานสำคัญในองค์กร และบางคนกำลังสร้างสมดุลระหว่างบทบาทการทำงานและครอบครัว สิ่งที่เหมือนกันคือความตั้งใจที่จะทำหน้าที่ของตัวเองอย่างดีที่สุด

แคมเปญนี้จึงไม่ได้ตั้งใจเปรียบเทียบว่าอาชีพใดสำคัญกว่าอาชีพใด แต่ต้องการยืนยันว่า ทุกบทบาทมีคุณค่า และทุกเส้นทางมีศักดิ์ศรีของตัวเอง ในมุมมองของแบรนด์ การเติบโตของผู้หญิงไม่ได้เกิดขึ้นในจังหวะเดียวกันเสมอไป บางการเติบโตเกิดขึ้นอย่างเงียบ ๆ ผ่านความรับผิดชอบในแต่ละวัน ผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์ และผ่านความพยายามที่อาจไม่ได้ถูกมองเห็นเสมอ

แนวคิดเดียวกันนี้ยังสะท้อนอยู่ในวิธีที่ RAINBOU พัฒนาผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ เพราะสำหรับ RAINBOU การออกแบบไม่ได้เริ่มจากคำถามว่าอะไรคือเทรนด์ที่เร็วที่สุดในตลาด แต่เริ่มจากคำถามที่เรียบง่ายกว่า—สิ่งใดจะอยู่ร่วมกับชีวิตของผู้ใช้ได้จริงในระยะยาว

คุณพิมณภรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในด้านผลิตภัณฑ์ RAINBOU มองความชำนาญในการผลิต ว่าไม่ใช่เพียงความประณีตของฝีเข็ม แต่คือโครงสร้างของการออกแบบ กระเป๋าทุกใบเริ่มต้นจากการวางสัดส่วนและจุดรับน้ำหนักอย่างรอบคอบ เพื่อให้คงรูปและรองรับการใช้งานจริงในชีวิตประจำวัน ขณะที่ ฟังก์ชั่นการใช้งาน ไม่ได้ถูกวัดจากจำนวนช่องเก็บของ แต่คือการจัดวางพื้นที่ภายในที่สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้งานของผู้หญิงในแต่ละวัน

ในตลาดที่หลายแบรนด์เร่งเปลี่ยนรูปทรงตามฤดูกาลเพื่อแข่งขัน RAINBOU เลือกพัฒนาโครงสร้างที่ผ่านการทดสอบการใช้งานก่อนเข้าสู่การผลิต เพราะเชื่อว่าการออกแบบที่ดีควรยืนระยะได้มากกว่าหนึ่งฤดูกาล รวมทั้งในมิติของสิ่งแวดล้อม แบรนด์ไม่ได้ใช้คำว่าความยั่งยืน แค่เพียงภาพลักษณ์ หากแต่สะท้อนผ่านการคัดเลือกวัสดุอย่างมีความรับผิดชอบ การควบคุมปริมาณการผลิตอย่างรอบคอบ และการออกแบบที่มุ่งให้อายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ยืนยาว มากกว่าการหมุนเวียนตามกระแสระยะสั้น

สำหรับ RAINBOU ความสง่างามแบบ quiet elegance ไม่ได้หมายถึงความโดดเด่นที่ฉาบฉวย หากแต่เป็นความมั่นคงของการออกแบบที่ไม่จำเป็นต้องแข่งขันกับใคร

“ความมั่นใจไม่ได้เกิดขึ้นก่อนที่เราจะพร้อม แต่มันเกิดขึ้นหลังจากที่เราไม่ถอย แม้ในวันที่ยังไม่แน่ใจ ประสบการณ์เหล่านี้จึงกลายเป็นรากฐานของ RAINBOU แบรนด์ที่ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อแข่งขันกับใคร แต่เพื่อสร้างพื้นที่ที่ผู้หญิงสามารถเติบโตได้ในจังหวะของตัวเอง ในมุมมองของเธอ ความสำเร็จไม่ได้มีเพียงรูปแบบเดียว และการเดินช้ากว่าคนอื่นไม่ได้หมายความว่าเราเดินผิดทาง” คุณพิมณภรณ์ กล่าวทิ้งท้าย

“Every woman. Every journey. Every bloom at your own pace” สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ Email: enquiry@rainbou.co , LINE OA: RAINBOU หรือสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร ผ่าน Website: www.rainbou.co.th และ Facebook / Instagram / TikTok : @rainbou.official

About RAINBOU คือแบรนด์แฟชั่นไทย ที่ก่อตั้งขึ้นจากความเชื่อว่าความงดงามและความมั่นใจไม่ได้เกิดจากการแข่งขัน แต่เกิดจากการเติบโตอย่างแท้จริงในจังหวะของตัวเอง แบรนด์มุ่งเน้นการออกแบบที่ผสาน craftsmanship, functionality และ quiet elegance เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่อยู่ร่วมกับชีวิตจริง ไม่ใช่เพียงเพื่อการมองเห็น แต่เพื่อการใช้ชีวิต RAINBOU เชื่อว่าแฟชั่นไม่ใช่สิ่งที่กำหนดว่าผู้หญิงควรเป็นแบบใด แต่เป็นสิ่งที่สะท้อนว่าเธอเป็นใคร










