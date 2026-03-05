“พาณิชย์” เปิดบ้านต้อนรับคนอยากส่งออก จัด DITP EXPO 2026 รวมสินค้า-บริการ ศักยภาพระดับส่งออก มาจำหน่ายพร้อมเสนอเทคโนโลยีดิจิทัล AI พร้อมสินเชื่อ ช่วยผู้ประกอบการไทยรุกตลาดโลก 3 วันเต็ม 11-13 มี.ค. นี้
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เตรียมจัดงานใหญ่ DITP EXPO 2026 ระหว่างวันที่ 11-13 มี.ค. 2569 ที่กระทรวงพาณิชย์ ฉลองครบรอบ 74 ปีก่อตั้ง DITP ขนสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการส่งออก มาจัดแสดงและจำหน่ายกว่า 120 คูหา พร้อมกิจกรรมพิเศษมากมาย ทั้งการใช้บริการเครื่องมือช่วยส่งออก เทคโนโลยีดิจิทัล และบริการส่งออกต่าง ๆ กิจกรรมเวิร์กชอป กระทบไหล่ศิลปิน ดารา อินฟลูเอนเซอร์ ระดับอินเตอร์ การเปิดตัวสินเชื่อช่วยส่งออก และบริการ AI ด้านข้อมูลการค้า ยกระดับ Thaitrade.com
นางสาวสุนันทา กังวาลกุลกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า DITP มีกำหนดการจัด DITP EXPO 2026 ระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2569 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 3 กระทรวงพาณิชย์ เพื่อเป็นเวทีสำคัญในการสื่อสารบทบาท ภารกิจ และผลการดำเนินงานของกรมต่อสาธารณชนอย่างเป็นระบบ ผ่านการจัดนิทรรศการและกิจกรรมที่สะท้อนศักยภาพสินค้าและบริการไทย และกลยุทธ์ใหม่ๆ ในการขับเคลื่อนการค้าและบริการของประเทศในอนาคต
สำหรับการจัดงานครั้งนี้ เป็นการฉลองครบรอบ 74 ปีของ DITP โดยจะมีการนำสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในการส่งออก มาจัดแสดงและจำหน่าย เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการรายใหม่ ๆ ที่ต้องการส่งออก และยังมีโครงการ/กิจกรรมต่างๆของกรม ที่ช่วยสนับสนุนการส่งออก มาแสดงให้ผู้ประกอบการได้รับรู้และดึงให้เข้ามาใช้บริการ รวมทั้งจะมีการจัดกิจกรรมบันเทิงและการแสดงทางดนตรี หมอลำ และการพบปะดารา ศิลปิน และอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง
นอกจากนี้ ยังมีโซนนิทรรศการและกิจกรรมพิเศษ อาทิ การสาธิตทำอาหาร การเสวนาให้ความรู้ด้านการค้า การส่งเสริมยอดขาย และ Showcase ประวัติความเป็นมาและบทบาทของ DITP ตลอดจนนำเสนอบริการและเครื่องมือสนับสนุนการส่งออกของกรมฯ รวมถึงรางวัลเกียรติยศ เช่น PM’s Export Award, Demark, T-Mark, Thai Select สินค้า THINK THAILAND: NEXT LEVEL (สินค้าที่มีการยกระดับ สร้างสรรค์ มีนวัตกรรม และมีคุณภาพ)
ภายในงานยังมีการเปิดตัวบริการและแพ็กเกจสนับสนุนผู้ส่งออก อาทิ แพ็คเกจสินเชื่อใหม่ร่วมกับ Exim Bank การใช้เทคโนโลยี AI วิเคราะห์ข้อมูลการค้า การยกระดับแพลตฟอร์ม Thaitrade.com ร่วมกับสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย เพื่อเพิ่มโอกาสขยายตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ให้กับ ผู้ประกอบการ SME ไทย
ผู้เข้าร่วมงานจะได้พบกับกิจกรรม Workshop สร้างสรรค์ อาทิ การทำเครื่องประดับด้วยงานปัก และเศษผ้า ร้อยพวงมาลัยลูกปัด ทำเทียนหอม ปั้นเซรามิก สอนแต่งหน้า ทำน้ำมันหอมระเหย ลูกประคบ เล่นบอร์ดเกมส์ จากผู้ประกอบการส่งออก ตลอดจนกิจกรรมบันเทิงและการพบปะศิลปิน ดารา และอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง ที่มาร่วมสร้างสีสันภายในงาน อาทิ มิค บรมวุฒิ & เบ็นซ์ พรชิตา เนย ซินญอริต้า ศิลปินดูโอ A(IR) Moment จากค่าย Bibbidii Entertainment ศิลปินจากสมาคมซีรีย์วาย อีกทั้ง กิจกรรมพิเศษ “DITP ปันน้ำใจ ต้านภัยมะเร็ง” เชิญร่วมบริจาคสมทบทุนสภากาชาดไทย ภายใต้โครงการ “ศูนย์โปรตอนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ” โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อสนับสนุนการรักษาโรคมะเร็งด้วยรังสีโปรตอน
การจัดงานครั้งนี้ยังถือเป็นโอกาสพิเศษในวาระครบรอบ 74 ปี ของ DITP สะท้อนบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการค้าระหว่างประเทศของไทยอย่างต่อเนื่อง
ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โทร. 1169 หรือ www.ditp.go.th และติดตามโอกาสทางการค้าระหว่างประเทศผ่านแพลตฟอร์ม THAITRADE.COM คิดจะส่งออก คิดถึง DITP