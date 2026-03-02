‘เมิร์ซ เอสเธติกส์” เปิดแคมเปญ รับตลาด‘Beauty Longevity’บูม

ผู้จัดการรายวัน 360 - ‘เมิร์ซ เอสเธติกส์” ประเทศไทย’ จัดงาน ‘UNLOCK BEAUTY SAFE ZONE’ยกระดับความสวยคู่ความปลอดภัยชี้ เทรนด์ความงามเปลี่ยน คนไทยขอผิวดีระยะยาว ‘Beauty Longevity’พบ ‘Gen Z - กลุ่ม LGBTQIA+’ และผู้ชาย ช่วยดันสัดส่วนสวยแบบไม่ผ่าตัดขึ้น 26%
รายงานจาก SCBEIC ระบุว่า ธุรกิจบริการเวชศาสตร์มีอัตราการเติบโตต่อเนื่อง จากจำนวนผู้ใช้บริการหัตถการและศัลยกรรมทั่วโลกที่เพิ่มขึ้น รวมถึงประเทศไทยเองที่กลายเป็นศูนย์กลางหัตถการและศัลยกรรมความงามอันดับต้นๆ
ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก พบว่า ‘ไทย’ เป็น 1 ใน 4 ฮับเวชศาสตร์ความงามที่สำคัญของเอเชีย โดยอีก 3 ประเทศ ได้แก่ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และจีน
‘ศูนย์วิจัยกสิกรไทย’ รายงานว่าในปี 2568 มูลค่าตลาดธุรกิจศัลยกรรมและเสริมความงามของไทย คาดว่าจะอยู่ที่ 75,200 ล้านบาท โต 1.6% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยได้รับแรงหนุนจากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและการเพิ่มขึ้นของลูกค้า Medical Tourism ในไทย ทั้งยังมีกลุ่มลูกค้าศักยภาพใหม่ อาทิ กลุ่มเพศทางเลือก (LGBTQIA+) กลุ่ม GenZ และผู้ชาย ซึ่งจะเป็นฐานผู้ใช้บริการที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จึงทำให้หัตถการความงามประเภทไม่ผ่าตัดได้รับ
ความนิยม และมีสัดส่วนขยับขึ้นมาอยู่ที่ 26%
ทั้งนี้ เทรนด์ศัลยกรรมและเสริมความงามที่ลูกค้าสนใจทำมากที่สุดจะอยู่ที่บริเวณช่วงใบหน้า คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 46% ของจำนวนการใช้บริการทั้งหมด ซึ่งสำหรับการเสริมความงามแบบไม่ผ่าตัดในไทย จะนิยมฉีดโบทูลินั่ม ท็อกซิน ไฮยาลูรอน และยกกระชับใบหน้าและลำคอ
ด้วยสัดส่วนผู้บริโภคที่เริ่มขยายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เมิร์ซ เอสเธติกส์ ประเทศไทย บริษัทชั้นนำระดับโลก ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องอัลเทอร่า และผลิตภัณฑ์ฉีดสำหรับใช้ในคลินิกเสริมความงามจัดงาน ‘UNLOCK BEAUTY SAFE ZONE’ พร้อมเปิดแคมเปญ ‘Skin, by your design’ เติมเต็มในแบบคุณ ไปกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ฉีดของ เมิร์ซ เอสเธติกส์ หรือ Merz Aesthetics Injectable Portfolio
นายกฤษดา มงคลธารณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด เมิร์ซ เอสเธติกส์ ประเทศไทย เปิดเผยว่า เมิร์ซ เอสเธติกส์ คือผู้นำเวชศาสตร์ความงามระดับโลกที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 115 ปี โดยมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมที่ให้ผลลัพธ์ด้านความงามอย่างเป็นธรรมชาติ ควบคู่กับความปลอดภัยและความยั่งยืนในระยะยาว ภายใต้หลักคิด ‘Safety First, Confidence Always’ ซึ่งสอดคล้องกับเทรนด์ความงามยุคใหม่ และพฤติกรรมผู้บริโภคที่เริ่มหันมาให้ความสำคัญกับการลงทุนเพื่อคุณภาพผิวในระยะยาว 5–10 ปีข้างหน้า
ข้อมูลจาก Wisesight Research สะท้อนให้เห็น 1 ใน พฤติกรรมของผู้บริโภค ที่มีแนวคิดการดูแลตัวเองแบบ Longevity โดยเน้นการ “อยู่ดีอย่างยั่งยืน” มากกว่าแค่“อายุยืน” ผู้คนจึงหันมาดูแลทั้งกายและใจตั้งแต่เนิ่น ๆ โดยใช้เทคโนโลยีช่วยชะลอความเสื่อมของร่างกาย พร้อมเลือกผลิตภัณฑ์ที่ผสานพลังวิทยาศาสตร์และธรรมชาติการจัดงาน ‘UNLOCK BEAUTY SAFE ZONE’ นอกจากจะเป็นการตอกย้ำมุมมองความงามที่ตั้งอยู่บนองค์ความรู้และมาตรฐานความปลอดภัยเป็นหัวใจสำคัญ ผ่านแคมเปญ “Skin, by your design” ของผลิตภัณฑ์ฉีดระดับโลกทั้ง 3 แบรนด์ ภายใต้แนวคิดการสร้างสรรค์ “Safe Zone” หรือพื้นที่แห่งความรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง เข้าใจกลไกการทำงานของผลิตภัณฑ์ และตัดสินใจบนพื้นฐานของมาตรฐานที่เชื่อถือได้ ยังมีแคมเปญที่จับมือร่วมกับ ‘Grab Ads’ แพลตฟอร์มโฆษณาและการเดินทางชั้นนำของเมืองไทย เพื่อตอกย้ำแนวคิด “ปลดล็อกทุกเส้นทางความสวย เซฟความรู้สึกที่ดี เพื่อตัวเอง” ด้วยโปรโมชัน ‘MERZSAVE’ ให้ส่วนลดในการเดินทางไปคลินิกพาร์ทเนอร์ที่ร่วมรายการ ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ถึง 27 สิงหาคม 2569 และส่วนลดค่าบริการแบบ Half-Price สำหรับ 3 โปรแกรมยอดนิยม ได้แก่ โปรแกรมโบทูลินั่ม ท็อกซิน, โปรแกรม Belotero Revive และ โปรแกรม RADIESSE ระหว่างวันที่27 กุมภาพันธ์ ถึง 31 พฤษภาคม 2569 โดยแคมเปญดังกล่าวจะมีการสื่อสารผ่านการ Wrap รถด้วยภาพ ‘ตู้เซฟ’ เพื่อสื่อถึงความสวยและความปลอดภัย ทั้งในพื้นที่กรุงเทพฯ และจังหวัดหัวเมืองใหญ่ทั่วประเทศ
สำหรับแผนการดำเนินงานของ เมิร์ซ เอสเธติกส์ ภายใน 1-3 ปีข้างหน้า ระบุว่า บริษัทฯ พร้อมเดินหน้าผ่าน 3 แกนหลัก ได้แก่ 1. สร้างแบรนด์บนพื้นฐานของความน่าเชื่อถือและมาตรฐานสากล สื่อสารจุดยืนของแบรนด์ในฐานะผู้นำด้าน ‘Medical Aesthetics’ ที่ให้ความสำคัญกับนวัตกรรมที่มีงานวิจัยรองรับ ปลอดภัย และให้ผลลัพธ์ที่ยั่งยืน
2. ทำงานเชิงลึกกับแพทย์และคลินิกพันธมิตร วางแผนลงทุนด้าน ‘Medical Education’ อย่างต่อเนื่อง ทั้งการอบรม เวิร์กช็อป และ อัปเดตองค์ความรู้ สนับสนุนให้แพทย์นำเสนอการรักษาที่เหมาะสมและปลอดภัย และ 3. สื่อสารกับผู้บริโภคอย่างตรงไปตรงมา สร้างการรับรู้ผ่านคอนเทนต์ที่ให้ความรู้ เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจผลิตภัณฑ์ กลไกการทำงาน และเลือกบริการบนพื้นฐานข้อมูลที่ถูกต้อง