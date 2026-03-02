“FM” ปี69 ฉลุยรับสิทธิ์ BOI

ผู้จัดการรายวัน 360 - ‘บมจ.ฟู้ดโมเม้นท์’ หรือ FM โชว์ปี 2568 ทำรายได้ 7,145 ล้านบาท และกำไรพุ่งขึ้นเป็น 816 ล้านบาท ส่วนกำไรสุทธิอยู่ที่ 691 ล้านบาท ชะลอตัวเล็กน้อย เหตุจากความล่าช้าในกระบวนการอนุมัติบัตร BOI ส่วนปี 2569 รับอานิสงส์จากสิทธิประโยชน์ BOI ใหม่เต็มที่ หนุนความสามารถทำกำไรระยะยาว
นายสุเมธ มาสิลีรังสี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท ฟู้ดโมเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ FM ผู้นำการพัฒนาอาหารแปรรูปปรุงสุกจากเนื้อไก่ (CAV Products) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานปี 2568 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้รวม 7,145 ล้านบาท ชะลอตัวเล็กน้อยที่ 2.65% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (YoY) โดยสัดส่วนรายได้มาจากธุรกิจผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปปรุงสุก (CAV) 42% และกลุ่มธุรกิจผลิตและจำหน่ายเนื้อไก่ชำแหละ (RAW) 58%
อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ ยังคงรักษาระดับกำไรได้อย่างน่าพอใจ โดยมีกำไรจากการดำเนินงาน 816 ล้านบาท เติบโต 5.30% เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนกำไรสุทธิอยู่ที่ 691 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิสูงถึง 9.67% ลดลง 3.35% เมื่อเทียบกับปีก่อน สาเหตุจากค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่เพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัว เนื่องจากการขออนุมัติบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) ฉบับใหม่ในช่วงปีที่ผ่านมามีความล่าช้าในกระบวนการอนุมัติสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน เนื่องจากเป็นช่วงรอยต่อของสถานการณ์ทางการเมือง ส่งผลให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีบางส่วนหมดวาระลงและต้องชำระภาษีในอัตราปกติไปก่อน
หากมองข้ามปัจจัยด้านภาษีซึ่งเป็นผลกระทบชั่วคราว จะพบว่าผลการดำเนินงานของ FM นั้นยังโดดเด่น กลุ่มผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปปรุงสุก (CAV) ที่ยังคงเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยในปี 2568 มีปริมาณการขายพุ่งสูงขึ้นถึง 22,300 ตัน เติบโต 8.9% ส่งผลให้รายได้จากธุรกิจกลุ่ม CAV ขยับขึ้นมาอยู่ที่ 3,017 ล้านบาท แม้ต้องเผชิญปัจจัยกดดันจากอัตราแลกเปลี่ยน แต่ปริมาณความต้องการสินค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
สำหรับธุรกิจผลิตและจำหน่ายเนื้อไก่ชำแหละ (RAW) ยังคงเป็นฐานรายได้ที่แข็งแกร่ง การขายเติบโตขึ้นจากการเน้นจำหน่ายในประเทศเป็นหลัก รับปัจจัยบวกจากต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ปรับตัวลดลง ทั้งกากถั่วเหลืองและข้าวโพด ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถรักษาความสามารถในการแข่งขันและบริหารจัดการต้นทุนรวมได้อย่างดี
ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังมีการควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ (SG&A) โดยสัดส่วนต่อยอดขายลดลงเหลือเพียง 3.86% จาก 4.30% ในปีก่อน ปัจจุบัน FM มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงและแข็งแกร่งอย่างมาก มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ต่ำเพียง 0.32 เท่า และมีวงจรเงินสด (Cash Cycle) ที่รวดเร็วเพียง 23 วัน สะท้อนถึงสภาพคล่องที่สูงและความพร้อมขยายธุรกิจตามแผนงาน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมจากงวดผลการดำเนินงานครึ่งปีหลัง 2568 ในอัตรา 0.20 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 197.57 ล้านบาท กำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 8 พฤษภาคม 2569 และจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ทั้งนี้ หากรวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2568 ทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2568 รวมทั้งสิ้น 0.35 บาทต่อหุ้น
นายณัฐพล ดุษฎีโหนด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร FM กล่าวว่า ในปี 2569 กลุ่มบริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นโมเดลธุรกิจกลางน้ำถึงปลายน้ำผ่านการผลิตและจำหน่ายไก่แปรรูปปรุงสุก เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงราคาตลาดไก่สดที่มีความผันผวนสูง และมุ่งสร้างระดับกำไรที่สม่ำเสมอ ล่าสุดในเดือนกันยายน 2568 บริษัทได้รับอนุมัติบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) ใหม่สำหรับกิจการผลิตและจำหน่ายเนื้อไก่ชำแหละ (RAW) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเริ่มใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีช่วงปลายไตรมาส 3/2568 ขณะที่กิจการผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนไก่แปรรูปปรุงสุก (CAV) คาดว่าจะได้รับอนุมัติบัตรส่งเสริมการลงทุนภายในไตรมาส 1/2569 นี้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มสิทธิประโยชน์ทางภาษีและเสริมความแข็งแกร่งให้กับผลการดำเนินงานในอนาคต