“เบบี้แอนด์มัมฯ” เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ National Thai FDA Forum 2026

ครูก้อย นัชชา ลอยชูศักดิ์ กรรมการบริหาร บริษัท เบบี้แอนด์มัม (ประเทศไทย) จำกัด และผู้ก่อตั้งแพลตฟอร์มความรู้ด้านการเตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์ BaByAndMom.co.th เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำปี 2569 “National Thai FDA Forum 2026” ภายใต้แนวคิด “From Local to Global” เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ งานวิจัย และติดตามแนวโน้มการพัฒนานวัตกรรมสุขภาพระดับโลก ในหัวข้อ “Catching the Global Trend of Health Product Innovation: เกาะกระแสโลกผลิตภัณฑ์สุขภาพ”
หนึ่งในหัวข้อสำคัญของการประชุม คือ Future Food: เส้นทางโพรไบโอติกส์สายพันธุ์ไทย จากห้องปฏิบัติการสู่อุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของจุลินทรีย์โพรไบโอติกส์สายพันธุ์ไทยในการต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร. สมหญิง ธัมวาสร จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร. จารุวรรณ สิทธิผล จาก สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และ ภญ. สุภาวดี ธีระวัฒน์สกุล ผู้อำนวยการกองอาหาร จาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
การประชุมครั้งนี้จัดขึ้น ณ โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ซึ่งเป็นเวทีสำคัญที่รวบรวมนักวิจัย ผู้กำหนดนโยบาย และผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพจากหลากหลายสาขา เพื่อร่วมกันนำเสนอองค์ความรู้ล่าสุดและแนวทางการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศไทย
ครูก้อย เผยว่า เนื้อหาวิชาการเน้นย้ำถึงความสำคัญของการพัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างฐานองค์ความรู้ที่มั่นคง ควบคู่กับการพัฒนามาตรฐานการผลิตและการกำกับดูแล เพื่อให้ผลิตภัณฑ์สุขภาพของไทยสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Functional Food และ Probiotics ซึ่งกำลังได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นทั่วโลก เนื่องจากมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพเชิงป้องกัน (Preventive Health)
การเข้าร่วมประชุมของครูก้อยในครั้งนี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการศึกษาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและโภชนาการ เพื่อนำข้อมูลเชิงวิชาการที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการให้ความรู้แก่ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มสตรีที่วางแผนตั้งครรภ์และครอบครัว ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการข้อมูลที่ถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์และมาตรฐานสากล .