"พาณิชย์" เคาะ 8 มาตรการผลไม้ปี 69 ดูแลผลิต-ขนส่ง-ช่วยทำตลาด

“พาณิชย์”เคาะมาตรการบริหารสินค้าผลไม้ ปี 2569 คุมเข้มคุณภาพ มาตรฐาน เตรียมตู้คอนเทนเนอร์ เจรจาด่านนำเข้า ดึงห้าง ตลาด ผู้ประกอบการช่วยซื้อ นำขายในงานธงฟ้า แจกผ่านปั๊ม จัดบุฟเฟต์ จีบนายกรัฐมนตรีคิกออฟเทศกาลทุเรียน ดึงนักท่องเที่ยวชมชิมในสวน จัดแมชชิ่งขายผลไม้ รับปีนี้ห่วงทุเรียน หลังผลผลิตทะลัก 1.892 ล้านตัน เพิ่ม 21%
นายวิทยากร มณีเนตร อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงผลการประชุม “ขับเคลื่อนมาตรการบริหารสินค้าผลไม้ ปี 2569” โดยมีนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน และมีหน่วยงานในกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และภาคเอกชนเข้าร่วม ว่า ที่ประชุมได้เตรียมมาตรการเร่งด่วน เพื่อรับมือกับฤดูกาลผลผลิตผลไม้ ที่กำลังจะออกสู่ตลาดรวม 6.91 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 5.8% ที่มีปริมาณ 6.531 ล้านตัน หรือเพิ่ม 3.79 แสนตัน โดยมีจำนวน 8 มาตรการ ได้แก่ มาตรการด้านการผลิต 2 มาตรการ มาตรการด้านการแปรรูป การขนส่ง 2 มาตรการ และมาตรการด้านการตลาด 3 มาตรการ มีเป้าหมายดูดซับผลผลิต 1.1-1.2 ล้านตัน
สำหรับตัวอย่างมาตรการที่จะดำเนินการ อาทิ การเร่งตรวจรับรองมาตรฐาน GAP ขณะนี้มีการลงทะเบียนแล้ว 4 แสนไร่ มีห้องแลปตรวจรับรอง 14 แลป กำลังเพิ่มอีก 4 แลป รองรับการตรวจตัวอย่าง 3,000 ตัวอย่างต่อวัน มีการคุ้มเข้มสารตกค้าง BY2 ซึ่งคุ้มได้ 100% และแคดเมียม ที่อาจปนอยู่ในดิน ในปุ๋ย ได้ตรวจทุกแปลง หากเจอระงับจำหน่ายทันที และแรงงานเก็บผลไม้ ได้มีการฝึกอบรมทักษะการตัด การคัดเรียบร้อยแล้ว ตู้คอนเทนเนอร์ มีการประสานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเตรียมความพร้อม และเพิ่มช่องทางส่งออกทางรางเพิ่มเติมจากทางบก ทางเรือ
นอกจากนี้ ได้เตรียมเจรจาด่านนำเข้าต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับการส่งออกผลไม้ไทย ประสานห้างซื้อล่วงหน้า ตั้งปีเป้าปีนี้ 1.8 แสนตัน เพิ่ม 30% จากปี 2568 ที่ซื้อ 1.3 แสนตัน ประสานตลาดกลาง ตลาดสด 18 แห่ง ที่ซื้อผลผลิตเกษตรทุกชนิด 1.7 ล้านตัน ให้ซื้อเพิ่ม เตรียมจัดบุฟเฟต์ผลไม้ ช่วยระบายผลไม้เกรดรอง นำผลไม้จำหน่ายในงานธงฟ้า รถโมบาย ดึงปั๊มน้ำมัน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปตท. ธนาคาร ช่วยซื้อผลไม้
ขณะเดียวกัน กำลังเชิญนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานคิกออฟเทศกาลทุเรียนไทย ช่วงปลายเดือน มี.ค.หรือต้นเดือน เม.ย.2569 จับมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โรงแรม การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย ทำโครงการท่องเที่ยวผลไม้ ดึงนักท่องเที่ยวไปชม ไปชิมถึงในสวน โปรโมตผลไม้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ จัดกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจผลไม้ วันที่ 5 มี.ค.2569 และจะจัดอีกครั้งช่วงเดือน ก.ค.2569 ทางออนไลน์ รองรับผลไม้ใต้ ประสานเทรดดิ้งผลักดันส่งออกไปอินเดีย และดึงอินฟลูเอนเซอร์ มาช่วยสร้างภาพลักษณ์ผลไม้ไทย
ส่วนผลไม้ที่น่าเป็นห่วงในปีนี้ คือ ทุเรียน เพราะมีผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 1.892 ล้านตัน เพิ่ม 21.44% จากปี 2568 ที่มีผลผลิต 1.558 ล้านตัน โดยตั้งเป้าจะผลักดันส่งออกให้ได้ 1.2-1.3 ล้านตัน โดยเฉพาะตลาดจีน จะมีการสำรวจว่านิยมบริโภคทุเรียนแบบไหน คู่แข่งในตลาดเป็นยังไง และจะเพิ่มการส่งออกไปยังเมืองไหน มณฑลไหนได้เพิ่มขึ้น และตั้งเป้าบริโภคในประเทศ 5.5 แสนตัน รวมทั้งมีแผนกระจายผลผลิต หาตลาดใหม่ และแปรรูป อีกตัว คือ มังคุด แม้ผลผลิตจะลดลง แต่ก็ต้องเฝ้าระวัง เพราะจะมีช่วยรอยต่อระหว่างผลไม้ภาคตะวันออกกับภาคใต้ในเดือน มิ.ย.2569 ส่วนมะพร้าวน้ำหอม ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว ขณะนี้ราคาขึ้นมาอยู่ที่ลูกละ 4 บาท
โดยผลผลิตผลไม้ที่เหลือ ลำไย ปริมาณ 1.476 ล้านตัน ลดลง 3.09% สับปะรด ปริมาณ 1.375 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 10.44% มะม่วง ปริมาณ 1.301 ล้านตัน ลดลง 0.38% มังคุด ปริมาณ 2.88 แสนตัน ลดลง 15.04% ส้มเขียวหวาน ปริมาณ 2.84 แสนตัน เพิ่มขึ้น 0.71% เงาะ ปริมาณ 2.16 แสนตัน เพิ่มขึ้น 0.47% ลองกอง ปริมาณ 4.9 หมื่นตัน เพิ่มขึ้น 81.48% และลิ้นจี่ ปริมาณ 2.9 หมี่นตัน ลดลง 19.44%
น.ส.บรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า นอกเหนือจากจัดทำมาตรการเร่งด่วนดูแลผลไม้ที่กำลังจะออกสู่ตลาด ได้มีการวางแผนระยะยาว 5 ปี เพื่อบริหารจัดการผลไม้ โดยจะลผักดันให้เกษตรกร ทำเกษตรแม่นยำ นำเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิต ส่งเสริมชะลอการขาย ทั้งการแช่เย็นแช่แข็ง การแปรรูป และใช้เป็นวัตถุดิบผลิตสินค้าอื่น ๆ โดยเฉพาะผลไม้เกรดรอง ที่มีปัญหาด้านราคา รวมทั้งจะผลักดันการพัฒนาพันธุ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาด