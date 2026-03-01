“ธนจิรา” ร่วมทุน “เครือสหพัฒน์” นำเข้าแฟชั่นไลฟ์แวร์ญี่ปุ่นรุกรีเทล

บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TAN ประกาศความร่วมมือกับ เครือสหพัฒน์ โดยบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SPI บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ ICC และ บริษัท ทีพีซีเอกซ์ จำกัด หรือ TPCX ในการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน (Joint Venture) บริษัท ทีเอสไอ รีเทล จำกัด (TSI Retail Co., Ltd.) เพื่อเดินหน้ารุกธุรกิจรีเทลในไทย ภายใต้แนวคิดตอบโจทย์กลุ่มผู้บริโภคที่เน้นความคุ้มค่า Value-for-Money Segment ด้วยกลยุทธ์การคัดเลือกแบรนด์คุณภาพที่สามารถขยายตัวได้ในระยะยาว ควบคู่กับการขยายสาขาในทำเลยุทธศาสตร์ทั่วประเทศไทย และเสริมสร้างการรับรู้แบรนด์อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบรับพฤติกรรมผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพ ความคุ้มค่า และการเข้าถึงสินค้าได้ง่ายในราคาที่เหมาะสม
การร่วมทุนในครั้งนี้สะท้อนวิสัยทัศน์ร่วมของทั้งสององค์กรในการสร้างการเติบโตอย่างเป็นระบบ โดยบริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ถือสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 60 และเครือสหพัฒน์ ถือสัดส่วนร้อยละ 40 ซึ่งแสดงถึงบทบาทของธนจิรา กรุ๊ป ในฐานะการเป็นผู้นำด้านกลยุทธ์การตลาด การบริหารสินค้า (Merchandising) และความเชี่ยวชาญในการบริหารแบรนด์ไลฟ์สไตล์ที่ตอบโจทย์ผู้คน ขณะที่เครือสหพัฒน์มีจุดแข็งด้านโครงสร้างซัพพลายเชน และเครือข่ายการจัดจำหน่ายที่ครอบคลุมทั่วประเทศ รวมถึงความเชี่ยวชาญด้านบริหารวางแผนต้นทุนและระบบการเงินที่แข็งแกร่ง
ทั้งนี้ในปัจจุบัน บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นอันดับ 2 ในบริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นและความเข้าใจในแนวทางการดำเนินธุรกิจของธนจิรา กรุ๊ป การต่อยอดสู่การจัดตั้งบริษัทร่วมทุนในครั้งนี้ จึงเป็นการยกระดับความร่วมมือบนพื้นฐานของประสบการณ์การทำงานร่วมกัน ความเข้าใจในจุดแข็งของแต่ละฝ่าย และเป้าหมายการเติบโตระยะยาวที่สอดคล้องกัน
นายธนพงษ์ จิราพาณิชกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ความร่วมมือกับเครือสหพัฒน์จะช่วยให้เราสามารถพัฒนาโมเดลรีเทลที่แข็งแรงตลอด Value Chain เพิ่มประสิทธิภาพด้านต้นทุน ขยายธุรกิจได้อย่างมีระบบ ซึ่งจะช่วยต่อยอดศักยภาพการเติบโตขององค์กรในระยะยาว”
ด้าน นายวรยศ ทองตัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เครือสหพัฒน์มีความแข็งแกร่งด้านโครงสร้างซัพพลายเชนครบวงจร เครือข่ายการจัดจำหน่ายทั่วประเทศ และความเชี่ยวชาญในการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ การร่วมทุนครั้งนี้ เป็นการต่อยอดศักยภาพของทั้งสององค์กร เพื่อสร้างแพลตฟอร์มรีเทลที่สามารถรองรับการนำเข้าและพัฒนาแบรนด์ไลฟ์สไตล์คุณภาพจากต่างประเทศ โดยเฉพาะจากญี่ปุ่น ให้เติบโตอย่างยั่งยืนในประเทศไทย เราเชื่อว่าความร่วมมือนี้จะช่วยสร้างการเติบโตระยะยาวร่วมกัน”
สำหรับแผนการดำเนินงานในระยะแรก บริษัทร่วมทุนมีแผนเปิดตัวธุรกิจในช่วง ไตรมาสที่ 3–4 ของปี 2569 โดยมุ่งนำเข้าและจัดจำหน่าย แบรนด์ไลฟ์แวร์คุณภาพสูงจากประเทศญี่ปุ่น ในกลุ่มเสื้อผ้าและสินค้าเพื่อการใช้งานในชีวิตประจำวัน โดดเด่นด้วยดีไซน์เรียบง่าย ใช้ได้หลากหลายโอกาส สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค ที่มองหาความลงตัวระหว่างฟังก์ชัน คุณภาพ และความคุ้มค่า ในระดับราคาเฉลี่ย 500-1,000 บาท ซึ่งจะเป็นแบรนด์แรกภายใต้บริษัทร่วมทุนนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการสร้างการรับรู้ สอดคล้องกับแนวคิด Value-for-Money เพื่อสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว