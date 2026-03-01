กลุ่มเดอะมอลล์ คว้า 3 รางวัล Future Trends Awards 2026

กลุ่มเดอะมอลล์ ตอกย้ำความเป็นผู้นำธุรกิจค้าปลีกยุคใหม่ คว้า 3 รางวัลจากเวที Future Trends Awards 2026 ทั้งในระดับองค์กรและบุคคล สะท้อนความสำเร็จของการทรานส์ฟอร์มธุรกิจสู่ “Total Lifestyle Ecosystem” ที่ผสานโลกออฟไลน์และดิจิทัลอย่างไร้รอยต่อ พร้อมขับเคลื่อนองค์กรด้วยเทคโนโลยี ดาต้า และความเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้ง
สำหรับรางวัลระดับองค์กร กลุ่มเดอะมอลล์ได้รับ 2 รางวัลสำคัญ ได้แก่
• รางวัล The Most Future Brand
ตอกย้ำภาพลักษณ์แบรนด์ค้าปลีกที่เข้าใจคนรุ่นใหม่ ผ่านการพัฒนา “เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์” สู่ ‘Total Lifestyle Ecosystem’ ที่ผสานค้าปลีกระดับโลก ประสบการณ์ทางวัฒนธรรม แพลตฟอร์มดิจิทัล และแนวคิดความยั่งยืนเข้าด้วยกันอย่างครบวงจร พร้อมยกระดับศูนย์การค้าให้เป็น “Living Platform” ที่เปิดพื้นที่ให้ผู้คนใช้ชีวิต ค้นหาแรงบันดาลใจ และเป็นตัวของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นแฟชั่น อาหาร ศิลปะ ดนตรี เกม หรือป๊อปคัลเจอร์
• รางวัล The Most Impactful
สะท้อนบทบาทองค์กรที่สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ ภายใต้วิสัยทัศน์ People – Planet – Prosperity ผ่านโครงการสำคัญ ได้แก่ โครงการ “สายโลหิต สายใจ” ที่ช่วยชีวิตผู้ป่วยมาแล้วกว่า 4 ล้านราย, โครงการ Go to Zero ลดคาร์บอนและขยะอย่างเป็นรูปธรรม และโครงการ Camellia Seed Oil สนับสนุนรายได้ที่ยั่งยืนแก่เกษตรกรบนพื้นที่สูง
นอกจากนี้ เวที Future Trends Awards 2026 ยังได้มอบรางวัล Future Trends Leader Awards สาขา Leader of Technology ให้แก่ คุณวรลักษณ์ ตุลาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด (CMO) กลุ่มเดอะมอลล์ ในฐานะผู้นำที่ขับเคลื่อนองค์กรด้วยเทคโนโลยีและดาต้า สู่การสร้างระบบนิเวศค้าปลีกยุคใหม่อย่างเป็นรูปธรรม อาทิ การพัฒนาแพลตฟอร์ม M Card การยกระดับกลยุทธ์ CRM และ Digital Ecosystem การนำ AI และ Data Analytics มาใช้ทำ Hyper Personalization รวมถึงการเชื่อมประสบการณ์ลูกค้าระหว่างออนไลน์และออฟไลน์อย่างไร้รอยต่อ