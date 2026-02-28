กรมพัฒน์บริการผ่าน LINE OA อำนวยความสะดวกประชาชน-ธุรกิจปรึกษาตั้งบริษัท

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าอำนวยความสะดวกประชาชนและภาคธุรกิจ ที่ต้องการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล แก้ไขเปลี่ยนแปลง ยกเลิกการจดทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ สามารถปรึกษาเจ้าหน้าที่ผ่านช่องทาง LINE OA บัญชี DBD.Registration ค้นหาโดยพิมพ์ @dbd1570 เปิดให้บริการในวันและเวลาราชการ
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมได้อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและภาคธุรกิจเกี่ยวกับการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่ต้องการขอคำปรึกษาหรือสอบถามรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่โดยตรง แต่ไม่สะดวกเดินทางมาติดต่อยังสำนักงานให้บริการ โดยสามารถดำเนินการผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียผ่านแอปพลิเคชัน LINE OA ชื่อบัญชี DBD.Registration หรือค้นหาจาก LINE ID โดยพิมพ์ @dbd1570 เพื่อขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการจดทะเบียนนิติบุคคล ไขข้อข้องใจ และเตรียมความพร้อมก่อนดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ แก้ไขเปลี่ยนแปลง ยกเลิกการจดทะเบียนนิติบุคคลผ่านระบบออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความรวดเร็วในการให้คำปรึกษาแก่ภาคธุรกิจ
โดยกรมได้จัดเจ้าหน้าที่ หรือแอดมิน พร้อมคอยตอบข้อซักถามภาคธุรกิจและประชาชนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการจดทะเบียนนิติบุคคลผ่านระบบออนไลน์ เปิดให้บริการระหว่างวันและเวลาราชการ เวลา 08.30-16.30 น. ซึ่งจะช่วยให้ภาคธุรกิจสามารถใช้งานระบบจดทะเบียนนิติบุคคลดิจิทัล (DBD Biz Regist) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว มากกว่าที่ต้องเดินทางมาขอรับคำปรึกษาด้านการจดทะเบียนธุรกิจ ณ สำนักงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
“กรมจะเดินหน้าสู่รัฐบาลดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ และจะดันผู้ใช้บริการเข้าจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล เปลี่ยนแปลง แก้ไขรายการทางทะเบียนทางออนไลน์ 100% ผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลดิจิทัล (DBD Biz Regist) ซึ่งกรมมีความพร้อมในการอำนวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจอย่างเต็มที่ เพื่อให้การจดทะเบียนนิติบุคคลผ่านระบบออนไลน์เป็นไปอย่างราบรื่น และเปิดสอนใช้งานระบบสำหรับผู้ที่ต้องการทราบรายละเอียดการใช้งานระบบผ่านเจ้าหน้าที่ของกรม”นายพูนพงษ์กล่าว
ทั้งนี้ กรมมีเป้าหมายการทำงานที่มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาสร้างและพัฒนางานบริการต่าง ๆ ให้ครอบคลุมทุกภารกิจอย่างต่อเนื่อง โดยมีการปรับกระบวนงานทั้งงานบริการหน้าบ้าน และงานบริการหลังบ้านให้เป็นระบบดิจิทัลแบบ End-to-End Process เพื่อนำไปสู่การให้บริการแบบทุกที่ ทุกเวลา โดยที่ผู้รับบริการไม่ต้องเดินทางมาติดต่อที่กรม รวมถึงคุณภาพการให้บริการที่ถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย หรือลดต้นทุนของภาคธุรกิจ สิ่งสำคัญ คือ ทำอย่างไรให้การบริการของกรมสามารถตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจและประชาชนได้อย่างตรงจุดมากที่สุด โดยเฉพาะการให้บริการผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ที่กำลังได้รับความนิยมสูงในปัจจุบัน
ตั้งแต่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เปิดให้บริการให้คำปรึกษาด้านการจดทะเบียนนิติบุคคลผ่านระบบ Line OA จนถึงปัจจุบัน (วันที่ 25 ก.พ.2569) มีผู้ประกอบธุรกิจและประชาชนทั่วไปเข้าใช้บริการแล้วจำนวนกว่า 51,000 ราย ซึ่งผู้ใช้บริการต่างพึงพอใจต่อการให้บริการให้คำปรึกษาผ่านแอปพลิเคชัน LINE OA เป็นอย่างมาก