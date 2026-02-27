xs
xsm
sm
md
lg

ETDA เปิดเวที ‘Responsible AI Innovation Hackathon’ เฟ้นหาสุดยอดนวัตกรรม AI อย่างมีธรรมาภิบาล เพื่อประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมที่โปร่งใส มั่นใจ และเท่าเทียม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยศูนย์ธรรมาภิบาลปัญญาประดิษฐ์ (AI Governance Center: AIGC) เดินหน้าโครงการ “Responsible AI Innovation Hackathon” ภายใต้แนวคิด “AI for Justice” ขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมยุคใหม่ ด้วย AI อย่างมีธรรมาภิบาล โปร่งใส และคำนึงถึงผลกระทบต่อสิทธิของประชาชนตั้งแต่ระยะเริ่มต้นของการออกแบบ
​โครงการดังกล่าวมุ่งสนับสนุนให้นักพัฒนา ผู้ประกอบการ และนักวิจัย บูรณาการหลักธรรมาภิบาล AI
(AI Governance) เข้าสู่กระบวนการพัฒนาโซลูชันอย่างเป็นระบบ โดยเริ่มนำร่องที่กลุ่มอุตสาหกรรมด้านกระบวนการยุติธรรม (AI for Justice) เพื่อพัฒนาและประยุกต์ใช้นวัตกรรม AI ที่มีความน่าเชื่อถือและปลอดภัย ในการยกระดับประสิทธิภาพ ความโปร่งใส และความเท่าเทียมในการเข้าถึงความยุติธรรมของประชาชน ผ่านความร่วมมือระหว่าง สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานศาลปกครอง สถาบัน TIJ ACADEMY: สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย และ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)

​ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการ ETDA กล่าวว่า “ETDA มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนและกำกับดูแลการพัฒนาดิจิทัลของประเทศ โดยเฉพาะในมิติของ Digital Government และบริการสาธารณะดิจิทัล ให้มีความมั่นคงปลอดภัย โปร่งใส และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ซึ่งเรามุ่งสร้างความน่าเชื่อถือให้เกิดขึ้นจริงผ่านการส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ด้านดิจิทัล และการทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการสร้างระบบนิเวศ GovTech เพื่อปลดล็อกข้อจำกัดด้านข้อมูลภาครัฐ เปิดพื้นที่ให้สตาร์ทอัพและนักพัฒนาไทยได้ทดสอบโซลูชันในสภาพแวดล้อมจริง เพื่อยกระดับขีดความสามารถให้พร้อมแข่งขันในระดับสากล
​โครงการ Responsible AI Innovation Hackathon ในปีนี้ จึงเป็นส่วนสำคัญที่เราขยายผลจากภารกิจภาพกว้างลงมาสู่การลงมือทำจริง โดยเรามีความตั้งใจที่จะสร้าง ‘Domain ตัวอย่าง’ ในการพัฒนา AI System ผ่านแนวคิด ‘AI for Justice’ เพื่อยกระดับกระบวนการยุติธรรมด้วย Responsible AI ที่มุ่งเน้นความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีความปลอดภัยสูงสุด โดยเฉพาะในภาคส่วนที่มีผลกระทบต่อสิทธิและชีวิตของประชาชนโดยตรง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบเชิงลบตามมา ซึ่งจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงความยุติธรรมของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่ก้าวแรกของการออกแบบ

​การผสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้เชี่ยวชาญในครั้งนี้ จะช่วยให้เกิดโซลูชันที่ตอบโจทย์ความท้าทายจริงของประเทศ ควบคู่ไปกับการสร้างความรู้เท่าทันและกลไกจัดการความเสี่ยง เพื่อเตรียมความพร้อมให้ทั้งเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนเข้าใจเทคโนโลยีอย่างถ่องแท้ ในขณะที่ภาครัฐเองก็ต้องเร่งออกมาตรฐานและคู่มือการกำกับดูแลที่ชัดเจน ผ่านกลไก ETDA AI Hackathon เพื่อประเมินผลกระทบเชิงลึกก่อนนำไปใช้งานจริง อันจะนำไปสู่การสร้างระบบนิเวศ AI ของประเทศไทยที่เติบโตอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม” 

รายละเอียดการรับสมัคร
ทีมนักพัฒนาที่สนใจ สามารถเข้าร่วมได้ที่ https://bit.ly/4rxXDoI
คุณสมบัติผู้สมัคร
• สมาชิกทุกคนมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่สมัคร
• สมัครเข้าร่วมในรูปแบบทีมเท่านั้น ทีมละ 3–5 คน โดยต้องมีทีมพัฒนา (Dev Team) ของตนเองที่พร้อมด้านเทคนิคตลอดการแข่งขัน
• เป็นบุคคลธรรมดา หรือรวมทีมในนามองค์กร/สตาร์ทอัพ/สถาบันการศึกษา
• มีความสนใจในการพัฒนา AI อย่างมีจริยธรรม และธรรมาภิบาล ให้ตอบโจทย์ Challenge ของโครงการ
• พักอาศัยอยู่ในประเทศไทยตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมตามกำหนดได้
รางวัลการแข่งขัน
ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 200,000 บาท ประกอบด้วย:
• รางวัลชนะเลิศ: 100,000 บาท
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1: 50,000 บาท
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2: 30,000 บาท
• รางวัลพิเศษ 2 รางวัล: รางวัลละ 10,000 บาท
• สิทธิประโยชน์อื่นๆ: ทุกทีมที่เข้าร่วมจะได้รับประกาศนียบัตร (e-Certificate) จาก ETDA และโอกาสในการรับการสนับสนุนเพิ่มเติม เช่น Cloud Credit เป็นต้น
ไทม์ไลน์สำคัญของโครงการ
• 27 ก.พ. – 15 มี.ค. 2569: เปิดรับสมัครออนไลน์
• 23 มี.ค. 2569: ประกาศรายชื่อ 10 ทีมที่ผ่านเข้ารอบ
• 3 เม.ย. 2569: กิจกรรม Orientation Day และ Workshop ครั้งที่ 1
• 7 เม.ย. 2569: กิจกรรม Insight Sharing และ Workshop ครั้งที่ 2
• 8 เม.ย. 2569: แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ (Hackathon) และกิจกรรม Speed Networking

สมัครด่วนที่ https://bit.ly/4rxXDoI สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Email : Hackathon@techsauce.co หรือโทร 062-432-1062 (คุณพรรษมล ฤกษ์ตุลา) และติดตามข้อมูลข่าวสารของกิจกรรมได้ที่ เฟซบุ๊ก Techsauce และ ETDA Thailand








ETDA เปิดเวที ‘Responsible AI Innovation Hackathon’ เฟ้นหาสุดยอดนวัตกรรม AI อย่างมีธรรมาภิบาล เพื่อประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมที่โปร่งใส มั่นใจ และเท่าเทียม
ETDA เปิดเวที ‘Responsible AI Innovation Hackathon’ เฟ้นหาสุดยอดนวัตกรรม AI อย่างมีธรรมาภิบาล เพื่อประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมที่โปร่งใส มั่นใจ และเท่าเทียม
ETDA เปิดเวที ‘Responsible AI Innovation Hackathon’ เฟ้นหาสุดยอดนวัตกรรม AI อย่างมีธรรมาภิบาล เพื่อประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมที่โปร่งใส มั่นใจ และเท่าเทียม
ETDA เปิดเวที ‘Responsible AI Innovation Hackathon’ เฟ้นหาสุดยอดนวัตกรรม AI อย่างมีธรรมาภิบาล เพื่อประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมที่โปร่งใส มั่นใจ และเท่าเทียม
ETDA เปิดเวที ‘Responsible AI Innovation Hackathon’ เฟ้นหาสุดยอดนวัตกรรม AI อย่างมีธรรมาภิบาล เพื่อประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมที่โปร่งใส มั่นใจ และเท่าเทียม