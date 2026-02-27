ETDA เปิดเวที ‘Responsible AI Innovation Hackathon’ เฟ้นหาสุดยอดนวัตกรรม AI อย่างมีธรรมาภิบาล เพื่อประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมที่โปร่งใส มั่นใจ และเท่าเทียม

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยศูนย์ธรรมาภิบาลปัญญาประดิษฐ์ (AI Governance Center: AIGC) เดินหน้าโครงการ “Responsible AI Innovation Hackathon” ภายใต้แนวคิด “AI for Justice” ขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมยุคใหม่ ด้วย AI อย่างมีธรรมาภิบาล โปร่งใส และคำนึงถึงผลกระทบต่อสิทธิของประชาชนตั้งแต่ระยะเริ่มต้นของการออกแบบ
โครงการดังกล่าวมุ่งสนับสนุนให้นักพัฒนา ผู้ประกอบการ และนักวิจัย บูรณาการหลักธรรมาภิบาล AI
(AI Governance) เข้าสู่กระบวนการพัฒนาโซลูชันอย่างเป็นระบบ โดยเริ่มนำร่องที่กลุ่มอุตสาหกรรมด้านกระบวนการยุติธรรม (AI for Justice) เพื่อพัฒนาและประยุกต์ใช้นวัตกรรม AI ที่มีความน่าเชื่อถือและปลอดภัย ในการยกระดับประสิทธิภาพ ความโปร่งใส และความเท่าเทียมในการเข้าถึงความยุติธรรมของประชาชน ผ่านความร่วมมือระหว่าง สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานศาลปกครอง สถาบัน TIJ ACADEMY: สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย และ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)
ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการ ETDA กล่าวว่า “ETDA มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนและกำกับดูแลการพัฒนาดิจิทัลของประเทศ โดยเฉพาะในมิติของ Digital Government และบริการสาธารณะดิจิทัล ให้มีความมั่นคงปลอดภัย โปร่งใส และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ซึ่งเรามุ่งสร้างความน่าเชื่อถือให้เกิดขึ้นจริงผ่านการส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ด้านดิจิทัล และการทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการสร้างระบบนิเวศ GovTech เพื่อปลดล็อกข้อจำกัดด้านข้อมูลภาครัฐ เปิดพื้นที่ให้สตาร์ทอัพและนักพัฒนาไทยได้ทดสอบโซลูชันในสภาพแวดล้อมจริง เพื่อยกระดับขีดความสามารถให้พร้อมแข่งขันในระดับสากล
โครงการ Responsible AI Innovation Hackathon ในปีนี้ จึงเป็นส่วนสำคัญที่เราขยายผลจากภารกิจภาพกว้างลงมาสู่การลงมือทำจริง โดยเรามีความตั้งใจที่จะสร้าง ‘Domain ตัวอย่าง’ ในการพัฒนา AI System ผ่านแนวคิด ‘AI for Justice’ เพื่อยกระดับกระบวนการยุติธรรมด้วย Responsible AI ที่มุ่งเน้นความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีความปลอดภัยสูงสุด โดยเฉพาะในภาคส่วนที่มีผลกระทบต่อสิทธิและชีวิตของประชาชนโดยตรง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบเชิงลบตามมา ซึ่งจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงความยุติธรรมของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่ก้าวแรกของการออกแบบ
การผสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้เชี่ยวชาญในครั้งนี้ จะช่วยให้เกิดโซลูชันที่ตอบโจทย์ความท้าทายจริงของประเทศ ควบคู่ไปกับการสร้างความรู้เท่าทันและกลไกจัดการความเสี่ยง เพื่อเตรียมความพร้อมให้ทั้งเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนเข้าใจเทคโนโลยีอย่างถ่องแท้ ในขณะที่ภาครัฐเองก็ต้องเร่งออกมาตรฐานและคู่มือการกำกับดูแลที่ชัดเจน ผ่านกลไก ETDA AI Hackathon เพื่อประเมินผลกระทบเชิงลึกก่อนนำไปใช้งานจริง อันจะนำไปสู่การสร้างระบบนิเวศ AI ของประเทศไทยที่เติบโตอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม”
รายละเอียดการรับสมัคร
ทีมนักพัฒนาที่สนใจ สามารถเข้าร่วมได้ที่ https://bit.ly/4rxXDoI
คุณสมบัติผู้สมัคร
• สมาชิกทุกคนมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่สมัคร
• สมัครเข้าร่วมในรูปแบบทีมเท่านั้น ทีมละ 3–5 คน โดยต้องมีทีมพัฒนา (Dev Team) ของตนเองที่พร้อมด้านเทคนิคตลอดการแข่งขัน
• เป็นบุคคลธรรมดา หรือรวมทีมในนามองค์กร/สตาร์ทอัพ/สถาบันการศึกษา
• มีความสนใจในการพัฒนา AI อย่างมีจริยธรรม และธรรมาภิบาล ให้ตอบโจทย์ Challenge ของโครงการ
• พักอาศัยอยู่ในประเทศไทยตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมตามกำหนดได้
รางวัลการแข่งขัน
ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 200,000 บาท ประกอบด้วย:
• รางวัลชนะเลิศ: 100,000 บาท
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1: 50,000 บาท
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2: 30,000 บาท
• รางวัลพิเศษ 2 รางวัล: รางวัลละ 10,000 บาท
• สิทธิประโยชน์อื่นๆ: ทุกทีมที่เข้าร่วมจะได้รับประกาศนียบัตร (e-Certificate) จาก ETDA และโอกาสในการรับการสนับสนุนเพิ่มเติม เช่น Cloud Credit เป็นต้น
ไทม์ไลน์สำคัญของโครงการ
• 27 ก.พ. – 15 มี.ค. 2569: เปิดรับสมัครออนไลน์
• 23 มี.ค. 2569: ประกาศรายชื่อ 10 ทีมที่ผ่านเข้ารอบ
• 3 เม.ย. 2569: กิจกรรม Orientation Day และ Workshop ครั้งที่ 1
• 7 เม.ย. 2569: กิจกรรม Insight Sharing และ Workshop ครั้งที่ 2
• 8 เม.ย. 2569: แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ (Hackathon) และกิจกรรม Speed Networking
สมัครด่วนที่ https://bit.ly/4rxXDoI สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Email : Hackathon@techsauce.co หรือโทร 062-432-1062 (คุณพรรษมล ฤกษ์ตุลา) และติดตามข้อมูลข่าวสารของกิจกรรมได้ที่ เฟซบุ๊ก Techsauce และ ETDA Thailand