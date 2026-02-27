MEDEZE กำไรปี 68 ที่ 196 ล. รับผลดีATMเร่งหาตลาดแทนกัมพูชา

“เมดีซ กรุ๊ป” ทำกำไรสุทธิปี 68 ที่ 196.38 ลบ. กวาดรายได้รวม 776.41 ลบ. ฐานลูกค้าในประเทศยังเหนียวแน่น เร่งหาตลาดทดแทนกัมพูชา เตรียมรับการเติบโตจาก ATMP มั่นใจมาตรฐานการให้บริการระดับสากล และเทรนด์การแพทย์ขั้นสูงที่เป็นกระแสหลัก ช่วยต่อยอดการเติบโตในอนาคต
นายแพทย์วีรพล เขมะรังสรรค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมดีซ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ MEDEZE เปิดเผยว่า ผลประกอบการของบริษัทสำหรับปี 2568 บริษัทมีรายได้รวม 776.41 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 196.38 ล้านบาท โดยรายได้หลักของบริษัทยังคงมาจากเซลล์ต้นกำเนิดจากเนื้อเยื่อสายสะดือ หรือ Cord Tissue โดยมีสัดส่วนรายได้ในปี 2568 อยู่ที่ 47% ทั้งนี้ ถึงแม้สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันส่งผลต่อกําลังซื้อของลูกค้า แต่กลุ่มบริษัทฯ ยังคงรักษาฐานลูกค้าหลักไว้ได้อย่างเหนียวแน่น สะท้อนถึงความไว้วางใจจากลูกค้าว่าสินค้าและบริการของ MEDEZE เป็นสิ่งที่ลูกค้าให้ความสำคัญเป็นลำดับต้นๆ และเลือกที่จะคงสิทธิในการเข้าถึงบริการของ MEDEZE ไว้
ทั้งนี้บริษัทประกาศจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิงวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568 และกำไรสะสม กำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) ในวันที่ 29 เมษายน 2569 และจ่ายปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2569
โดยในปี 2568 ที่ผ่านมา บริษัทยังคงเดินหน้าขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเดินหน้าทางด้านการพัฒนานวัตกรรม “การแพทย์ขั้นสูง” หรือ ATMP ไม่ว่าจะเป็นการเดินหน้าโครงการ “ATMPs Sandbox” ที่มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง ด้วยการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วย หน่วยงานทางแพทย์ ร่วมจัดงานประชุม “Thailand ATMP Roadmap 2025” ภายใต้แนวคิด “Fast Track to Access & Innovation : Fastest in ASEAN” เพื่อเร่งผลักดันผลิตภัณฑ์ ATMP สร้าง Ecosystem ตั้งแต่การวิจัยทดลอง ไปจนถึงสามารถใช้งานได้จริง ภายในกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน
เพิ่มโอกาสให้กับภาครัฐ และเอกชนได้พัฒนาร่วมกัน นําไปสู่ การรักษาโรคที่มีประสิทธิภาพสูง และที่สำคัญที่สุดคือการ สร้างมาตรฐานกระบวนการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรม สร้างโอกาสให้คนไทยเข้าถึง ATMP ได้อย่างทั่วถึง ในราคาที่เหมาะสม และที่สำคัญที่สุดคือการยกระดับประเทศไทยจากผู้บริโภคยา และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ สู่การเป็นนักวิจัยที่สามารถผลิต และสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการแพทย์ที่มี คุณภาพสูง เข้าถึงง่าย และใช้งานได้อย่างปลอดภัย
ซึ่งการเข้าร่วมงานในครั้งนี้ สะท้อนถึง ความมุ่งมั่นของ MEDEZE ในการเป็นส่วนหนึ่งของการ ขับเคลื่อน Thailand ATMP Roadmap ควบคู่กับการยกระดับระบบนิเวศด้านสุขภาพ การวิจัย และนวัตกรรม ทางการแพทย์ เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม HEALTH Economy อย่างยั่งยืนในอนาคต
รวมถึงการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ หรือ MOU ร่วมกับ บริษัท ไอเด็นทิตี้ กรุ๊ป จํากัด ศูนย์เลเซอร์และผิวหนังชั้นนําของประเทศ โดยมีเป้าหมาย ร่วมกันในการพัฒนาการให้บริการด้าน Regenerative Beauty & Anti-Aging แนวทางการดูแลสุขภาพและความงามด้วยศาสตร์ Regenerative Medicine ภายใต้กระบวนการทางการแพทย์ที่ถูกต้อง ปลอดภัย และตรวจสอบได้ และที่สำคัญยกระดับการให้บริการด้านสุขภาพ และความงามของประเทศไทยให้ได้มาตรฐานระดับสากล และยังสามารถต่อยอดการเติบโตให้กับ MEDEZE ได้ในอนาคต