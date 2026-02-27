ซีเจ มอร์ คว้า FINALIST ต่อเนื่อง 3 ปี บนเวที Thailand Social Awards ครั้งที่ 14

ซีเจ มอร์ (CJ MORE) ได้รับการประกาศให้เป็น FINALIST รางวัล Best Brand Performance on Social Media สาขา Hypermarket & Supermarket ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 บนเวที Thailand Social Awards ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 14 โดย บริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ ICONSIAM โดยรางวัลดังกล่าวมอบให้แก่แบรนด์ที่มีผลงานด้านการสื่อสารบนโซเชียลมีเดียโดดเด่น ทั้งในด้านคุณภาพเนื้อหา การมีส่วนร่วมของผู้ติดตาม และความเหมาะสมในการใช้งานแพลตฟอร์มดิจิทัล
การได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในผู้เข้ารอบสุดท้ายติดต่อกัน 3 ปี สะท้อนถึงการพัฒนางานด้านดิจิทัลคอนเทนต์ของ ซีเจ มอร์ อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการสื่อสารข้อมูลข่าวสาร โปรโมชัน สินค้าราคาคุ้มค่า และกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ปัจจุบันสามารถติดตามข่าวสารของแบรนด์ได้ทาง LINE Official Account : @CJMORE, Facebook : CJ MORE, Instagram : @cjmore_th และ TikTok : CJMore
สำหรับเวที Thailand Social Awards ถือเป็นหนึ่งในรางวัลที่ให้ความสำคัญกับการใช้โซเชียลมีเดียอย่างสร้างสรรค์ในหลากหลายอุตสาหกรรม การได้รับตำแหน่ง FINALIST ในครั้งนี้จึงเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของ ซีเจ มอร์ ในการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง และสื่อสารกับผู้บริโภคผ่านทุกช่องทางออนไลน์ของแบรนด์ต่อไป