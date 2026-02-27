SAPPE ลุยหนักรับดีมานด์โลกฟื้น

ผู้จัดการรายวัน 360 - เซ็ปเป้ (SAPPE) ปักธงปี 69 ตั้งเป้ารายได้โต 15% รับอานิสงส์ดีมานด์โลกฟื้นตัว โชว์ไตรมาส 4/68 มีรายได้จากการขาย 1,214 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 121 ล้านบาท แม้เผชิญปัจจัยท้าทาย ชี้ไตรมาส 4 ผ่านจุดต่ำสุด หนุนปี 2568 รายได้จากการขาย 5,253 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 776 ล้านบาท
นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) หรือ SAPPE เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานในไตรมาส 4/2568 (ตุลาคม-ธันวาคม) บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 1,214 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 121 ล้านบาท แม้จะปรับตัวลดลง 11.9% และ 35.9% ตามลำดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY)
อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการในไตรมาสนี้เริ่มส่งสัญญาณการฟื้นตัวที่ชัดเจน โดยมีการปรับตัวลดลงในอัตราที่น้อยลงเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) ซึ่งถือเป็นจุดต่ำสุดของปี สะท้อนให้เห็นถึงขีดความสามารถในการปรับตัวและทิศทางธุรกิจที่เริ่มกลับเข้าสู่สภาวะฟื้นตัว ส่งผลให้ภาพรวมผลการดำเนินงานทั้งปี 2568 บริษัทฯ ยังคงเติบโตได้อย่างมีเสถียรภาพ โดยมีรายได้จากการขายรวม 5,253 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 776 ล้านบาท
“ปัจจัยที่ส่งผลกระทบในไตรมาสที่ผ่านมา ยังมาจากยอดขายต่างประเทศที่อ่อนตัวตามปัจจัยฤดูกาลที่บางประเทศเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวและวันหยุดยาว แต่ด้วยการบริหารจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพและการปรับตัวที่รวดเร็ว ทำให้บริษัทฯ สามารถประคองผลกำไรและรักษาขีดความสามารถทางการแข่งขันไว้ได้ท่ามกลางความผันผวนของปัจจัยภายนอก” สำหรับปี 2569 ตั้งเป้ารายได้เติบโต 15% โดยคาดการณ์การฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญในทุกภูมิภาคทั่วโลก สำหรับตลาดในทวีปยุโรปเริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติหลังตัวแทนจำหน่ายบริหารจัดการสต็อกสินค้าได้ในระดับเหมาะสม ขณะที่ตลาดทวีปอเมริกามีแผนขยายจุดจำหน่ายและรุกช่องทางออนไลน์ (Amazon) รวมถึงการปรับโครงสร้างราคาเพื่อรับมือกับนโยบายภาษีใหม่ ด้านตลาดตะวันออกกลาง ได้ขยายฐานการจัดจำหน่ายเพิ่มขึ้น รวมถึงตลาดเกาหลีใต้จะเน้นการรุก Segment ใหม่ด้วยสินค้านวัตกรรมและการทำการตลาดที่ตรงจุด ส่วนอินโดนีเซียมีแนวโน้มฟื้นตัวจากการบริหารตัวแทนจำหน่ายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ขณะที่ตลาดในประเทศยังคงเดินหน้าออกผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อกระตุ้นกำลังซื้ออย่างต่อเนื่อง
ปีนี้ บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าตอกย้ำความเป็นผู้นำระดับโลกในกลุ่มสแน็คดริ้งค์ (Snack Drink) ผ่านแบรนด์ “Mogu Mogu” (โมกุ โมกุ) น้ำผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าว ซึ่งปัจจุบันได้รับความนิยมในกว่า 100 ประเทศทั่วโลก เตรียมต่อยอดพลังแบรนด์เพื่อขยายฐานผู้บริโภคสู่กลุ่มตลาดใหม่ ๆ