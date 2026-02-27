KCG ทุบสถิติยอดขาย-กำไร ปี69เร่งอัปเกรดระบบผลิต

KCG ประกาศผลการดำเนินงานปี 2568 กำไรสุทธิ 503.3 ล้านบาท เติบโต 24.0% YoY ยอดขาย 8,645.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.6% YoY ทั้งยอดขายและกำไรสุทธิทำสถิติสูงสุดใหม่ โดยยอดขายทำสถิติสูงสุดต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 และกำไรสุทธิทำสถิติสูงสุดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ตอกย้ำจุดยืนของบริษัทฯ ในฐานะตัวเลือกอันดับ 1 ที่ครองใจผู้บริโภคมาอย่างยาวนาน พร้อมเสนอจ่ายเงินปันผลรอบผลประกอบการปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.51 บาท ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 เมษายน 2569 เพิ่มขึ้นจาก 0.41 บาท ในปีก่อน
นายดำรงชัย วิภาวัฒนกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการบริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ KCG ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อโมเดิร์นไลฟ์สไตล์ สัญชาติไทย เปิดเผยว่า บริษัทมียอดขายและกำไรในปี 2568 ทำสถิติสูงสุดใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยยอดขายเพิ่มขึ้นในทุกช่องทางการจำหน่าย ทั้งช่องทางการขายให้ผู้ประกอบการ (B2B) ช่องทางการขายให้ผู้บริโภค (B2C) และการส่งออก
ขณะที่กำไรเติบโตแรงจากประสิทธิภาพการผลิตดีขึ้นและการบริหารจัดการต้นทุนการผลิตมีประสิทธิภาพ แม้ภาพรวมราคาต้นทุนวัตถุดิบเฉลี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้น และเพื่อตอบแทนผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ประกาศจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบผลประกอบการปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.51 บาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล 55.2% เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายการเติบโตในปี 2569 อย่างต่อเนื่อง สะท้อนการเติบโตที่มั่นคงในระยะยาว แม้เศรษฐกิจไทยจะยังเผชิญปัจจัยเสี่ยงหลายด้าน โดยบริษัทฯ จะมุ่งเน้นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของผลิตภัณฑ์และช่องทางการจำหน่ายหลัก ควบคู่กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด รวมถึงการเสริมสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ การขยายตลาดต่างประเทศ และการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์
ทั้งนี้ แนวโน้มราคาต้นทุนวัตถุดิบเฉลี่ยในปี 2569 แนวโน้มค่อนข้างทรงตัวต่อเนื่องจากปี 2568 ในขณะที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงสายการผลิตและขยายกำลังการผลิตผลิตภัณฑ์เนยเสร็จสิ้นแล้วในช่วงกลางเดือนธันวาคม 2568 ซึ่งส่งผลให้ประสิทธิภาพการผลิตดีขึ้น รวมถึงกำลังการผลิตผลิตภัณฑ์เนยเพิ่มขึ้นจาก 18,596 ตัน เป็น 23,261 ตันต่อปี
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแผนลงทุนในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตอย่างต่อเนื่อง อาทิ การเพิ่มระบบ Automation เพิ่มขึ้น เช่น ระบบสายพานลำเลียงอัตโนมัติ (Conveyor) และระบบหุ่นยนต์จัดเรียงสินค้า (Robotic Palletizer)
รวมถึงการติดตั้งระบบอนุรักษ์ความร้อน การติดตั้ง Solar Rooftop เพิ่มเติม ตลอดจนการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานและการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายครอบคลุมตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มความแม่นยำในการพยากรณ์ยอดขาย การบริหารสินค้าคงคลัง และการวางแผนและบริหารกำลังคนอย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถควบคุมและบริหารค่าใช้จ่ายการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง