กรมทรัพย์สินทางปัญญาต้อนรับคณะผู้อบรมหลักสูตรกฎหมายไอพี

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับผู้ปฏิบัติงาน รุ่นที่ 1 ในโอกาสเข้าศึกษา ดูงาน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ยันพร้อมร่วมมือเสริมแกร่งความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อร่วมมือกันขับเคลื่อนทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศ
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้นายอาวุธ วงศ์สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นผู้แทนกรม ให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมผกา เตชะอภัยคุณ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิสาหกิจสัมพันธ์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับผู้ปฏิบัติงาน รุ่นที่ 1 กว่า 40 ราย ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเสริมสร้างทักษะด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงปฏิบัติ ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
ทั้งนี้ ภายใต้การอบรมหลักสูตรกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับผู้ปฏิบัติงาน รุ่นที่ 1 ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้เข้าร่วมการอบรมล้วนเป็นบุคลากรสำคัญด้านกฎหมายและการขับเคลื่อนนโยบายของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนชั้นนำ ซึ่งมีบทบาทโดยตรงต่อการกำหนดทิศทางและการบังคับใช้กฎหมายในทางปฏิบัติ กรมจึงมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมสนับสนุนการยกระดับองค์ความรู้ด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับบริบทการทำงานในปัจจุบัน อันเป็นการเชื่อมโยงองค์ความรู้จากภาคการศึกษาสู่การใช้ประโยชน์จริง และสนับสนุนการพัฒนาระบบนิเวศทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น
“ปัจจุบันการค้าและการดำเนินธุรกิจขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ ทรัพย์สินทางปัญญาได้กลายเป็นปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ที่มีบทบาทสำคัญต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ตลอดจนการดึงดูดการลงทุนและขยายตลาดสู่ระดับสากล กรมจึงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับศักยภาพบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ให้มีความเชี่ยวชาญ สามารถบริหารจัดการสิทธิ์และใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมรองรับความท้าทายของระบบเศรษฐกิจฐานความรู้และการค้าโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว”นางอรมนกล่าว
นายอาวุธกล่าวว่า ในการศึกษาดูงานครั้งนี้ กรมได้แนะนำบทบาทและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานภายใต้นโยบาย IP 4 All ที่มุ่งผลักดันให้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเครื่องมือช่วยยกระดับขีดความสามารถของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะในมิติด้านกฎหมายที่มุ่งเน้นการพัฒนาปรับปรุงกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของไทยให้ทันสมัย สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อน เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ควบคู่กับการส่งเสริมการปกป้องสิทธิ์ ผ่านความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเข้มงวดจริงจัง ตลอดจนการรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ด้านการเคารพสิทธิ์ของผู้อื่นอย่างต่อเนื่อง
ในโอกาสนี้ กรมได้นำคณะผู้อบรมเข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองกฎหมายและส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ อาทิ การพัฒนาและแก้ไขกฎหมาย การพิจารณาอุทธรณ์ และการระงับข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจกระบวนการทำงานอย่างรอบด้าน และสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางวิชาการสู่การปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
“กรมเชื่อมั่นว่าองค์ความรู้และประสบการณ์ตรงที่ได้รับในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าอบรมทั้งในมิติทางวิชาการและการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชน ในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป”นายอาวุธกล่าว