TAN ทุบสถิติโกย 1.8 พันล.ปี 68 เพิ่มจุดขาย HARNN ในจีนพันแห่่ง

ผู้จัดการรายวัน 360 - ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น หรือ TAN ประกาศผลการดำเนินงานประจำปี 2568 (มกราคม – ธันวาคม 2568) สร้างสถิติยอดขายสูงสุดใหม่ ด้วยรายได้รวม 1,882 ล้านบาท เติบโต 6.1% จากปีก่อนหน้า สำหรับปี 69 บริษัทฯ ตั้งเป้าเติบโต 10-12% เตรียมรุกโปรเจกค์ใหม่ให้กลุ่มรีเทล แฟชั่น ไลฟ์สไตล์ รวมทั้งขยายแบรนด์ HARNN ในประเทศจีนต่อเนื่อง เพื่อเสริมการเติบโตระยะยาว
นายธนพงษ์ จิราพาณิชกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปี 2568 เป็นปีที่ท้าทาย แต่เรายังสามารถสร้างยอดขายสูงสุดใหม่ได้อีกครั้ง สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแรงของแบรนด์ในเครือ และความสามารถของทีมงานในการปรับตัวอย่างรวดเร็ว
TAN มีผลการดำเนินงานปี 2568 (สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568) ทำรายได้รวม 1,882 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากยอดขายที่เติบโตได้ดีในออนไลน์ และการขายผ่านตัวแทนจำหน่ายในประเทศจีน ของแบรนด์ HARNN และแบรนด์ในกลุ่มแฟชั่นอย่าง Marimekko และ GANNI ที่เติบโตโดดเด่น โดยสัดส่วนรายได้จากกลุ่มธุรกิจต่างๆ แบ่งได้เป็น กลุ่มธุรกิจ Lifestyle 48% กลุ่มธุรกิจ Fashion 26% กลุ่มธุรกิจ Beauty & Wellness 19% และกลุ่มธุรกิจ Food & Beverage 7% ตามลำดับ โดยโครงสร้างรายได้จากต่างประเทศ คิดเป็น 13% ของรายได้รวมซึ่งเติบโตจากปีก่อน 77% จากการขยายกิจการในต่างประเทศ
ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ 46 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (SG&A) เพิ่มขึ้นในอัตราที่มากกว่าการเติบโตของรายได้รวมในระยะสั้น และรายการปรับปรุงที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวจากการปรับมาตรฐานบัญชี แต่บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลที่สูงกว่ากำไรได้
ในปี 2569 บริษัทฯ ตั้งเป้าการเติบโตที่ 10-12% ภายใต้แนวคิด Customer Centric มุ่งให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลางของการดำเนินธุรกิจในทุกมิติ ด้วยการขับเคลื่อนเชิงกลยุทธ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างชัดเจน ได้แก่
1.กิจการในประเทศ (Domestic & E-Commerce Platform: ขยายฐาน – เพิ่ม Scale – รักษากำไร) มุ่งขยายฐานลูกค้าใหม่ รักษาฐานลูกค้าเดิม ในกลุ่มธุรกิจไลฟ์สไตล์ นำโดย PANDORA รุกกลุ่ม Gen Z ด้วยการสื่อสารผ่าน Thailand Brand Ambassadors “เก่ง-น้ำปิง” และเสริมความแข็งแกร่งในช่องทาง Online สำหรับกลุ่มธุรกิจ แฟชั่น ขยายสาขาของ GANNI และ UNITED ARROWS และการปรับโฉมร้าน Flagship Store ของ Marimekko และ HARNN
ในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม มุ่งสร้าง “Economy of Scale” ปรับโครงสร้างต้นทุนและโมเดลร้านให้มีความคล่องตัวมากขึ้น โดยใช้แนวคิด Casual Concept ในการขยายสาขาของ Gordon Ramsay Street Pizza และ Street Burger โดยจะใช้การลงทุนในพื้นที่ขนาดเล็ก และบริหารต้นทุนบุคลากรได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และยังสามารถสร้างยอดขายในระดับที่แข่งขันได้เมื่อเทียบกับร้าน Gordon Ramsay Bread Street Kitchen & Bar
2. กิจการต่างประเทศ (International: ขยายจุดจำหน่ายอย่างเป็นระบบ) โดยเฉพาะในประเทศจีน เร่งขยายจุดจำหน่ายกว่า 1,000 จุดทั่วประเทศ เพิ่มจำนวน HARNN Concept Store จาก 10 แห่ง เป็น 30 แห่ง ตั้งเป้ายอดขายที่ 55 ล้านหยวน หรือประมาณ 250 ล้านบาท จะมุ่งเน้นความร่วมมือกับเครือข่ายร้านค้าปลีกเครื่องสำอางรายใหญ่ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของแบรนด์และความผูกพันกับผู้บริโภคในระยะยาว ส่วนประเทศสิงคโปร์สร้าง Retail Network เปิดสาขาลำดับที่ 3 ของ Marimekko ในทำเลยุทธศาสตร์ เพื่อรองรับฐานลูกค้าระดับพรีเมียม สำหรับประเทศเวียดนาม บริษัทฯ มีแผนขยาย Brand Portfolio เปิดร้าน Multi- Brand Store โดยจะคัดสรรสินค้าที่ตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวันเพื่อขยายฐานลูกค้าในกลุ่มไลฟ์สไตล์
บริษัทฯ ได้เปิดตัว TANACHIRA CLUB แพลตฟอร์มสมาชิกบน LINE Official Account ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2568 เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการข้อมูลลูกค้ามอบสิทธิประโยชน์เฉพาะบุคคล
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลงวดผลการดำเนินงานงวดปี 2568 ในอัตรา 0.27 บาทต่อหุ้น มูลค่าประมาณ 80 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนมากกว่ากำไรสุทธิปี 2568