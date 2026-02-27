กรมพัฒน์หนุนข้าราชการทำโครงการจิตอาสา แบ่งปันสิ่งดี ๆ ให้สังคม

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หนุนข้าราชการทำโครงการจิตอาสา สร้างสังคมให้น่าอยู่ ทั้งการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ช่วยสร้างความเข้มแข็งทางการแพทย์ ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา สนับสนุนผู้พิการทางสายตา หวังเป็นส่วนหนึ่งสร้างรอยยิ้ม และแบ่งปันสิ่งดี ๆ ให้กับสังคม
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ภารกิจสำคัญของกรม นอกจากการให้บริการภาคธุรกิจและประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถแล้ว การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีจิตสำนึกรักตนเอง ครอบครัว รักอาชีพ รักองค์กร รักสังคม รักประเทศชาติ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญที่จะช่วยเสริมแกร่งความมั่นคงในการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของจิตสาธารณะ (Public Consciousness) ทั้งการมีจิตสำนึกที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม และการเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ทำให้เกิดการแบ่งปัน ช่วยเหลือเกื้อกูล พร้อมสนับสนุนให้ผู้คนในสังคมมีพลังกายกำลังใจในการดำเนินชีวิต ซึ่งไม่เพียงจะช่วยส่งเสริมให้สังคมน่าอยู่มากขึ้นเท่านั้น แต่ยังเป็นการบ่มเพาะคุณธรรมการให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมทุกคน เป็นการยกระดับการดำเนินชีวิตให้เดินไปในทางที่ถูกที่ควรและพัฒนาสู่การให้บริการภาคธุรกิจและประชาชนด้วยจิตบริการ
โดยกรมได้จัดกิจกรรมจิตอาสาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งมอบความช่วยเหลือไปยังภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคม ได้แก่ 1.สานสายใยสู่เยาวชนและผู้ด้อยโอกาส เป็นภารกิจแห่งการให้ โดยลงพื้นที่มอบโอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดี เริ่มจากร่วมสร้างสายธารสู่เด็กกำพร้า ณ มูลนิธิอัลเกาษัร จ.สมุทรปราการ สนับสนุนทุนการศึกษาและค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันแก่เด็ก ๆ ในศูนย์ สานต่อพระราชปณิธาน ต้านภัยพิบัติ มอบเงินสมทบทุนแก่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเด็กกำพร้าจากสาธารณภัย ร้อยดวงใจสู่มูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา สมทบทุนช่วยเหลือผู้เสียสละเพื่อชาติและผู้ประสบภัย
2.เสริมสร้างความเข้มแข็งทางการแพทย์และระบบสาธารณสุขของไทย กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธาน รัชกาลที่ 6 สู่วชิรพยาบาล โดยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนสร้างอาคารและจัดซื้อเครื่องมือแพทย์แก่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้
3.ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสิ่งแวดล้อม โครงการ “กวาดวัด กวาดใจ” โดยได้ร่วมใจกันทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ วัดตำหนักใต้ จ.นนทบุรี พร้อมร่วมบริจาคปัจจัยบูรณะพระอารามที่ใช้ในการปฏิบัติศาสนกิจของพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชน เพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาและฝึกฝนจิตใจให้มีความอ่อนน้อมถ่อมตน
4.ส่งต่อความรู้ผ่านปฏิทินเก่าสู่ผู้พิการทางสายตา กรมได้รวบรวมปฏิทินตั้งโต๊ะเก่าจากบุคลากร เพื่อส่งมอบให้แก่ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด นำไปผลิตเป็นหนังสืออักษรเบรลล์ สื่อการเรียนรู้ที่มีค่าสำหรับผู้พิการทางสายตา เป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและลดขยะไปในตัว พร้อมร่วมบริจาคเงินแก่ศูนย์ฯ เพื่อใช้ในการพัฒนาด้านการศึกษาแก่ผู้พิการทางสายตา
“กรมหวังให้กิจกรรมที่ได้ดำเนินการไปข้างต้น เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรอยยิ้มและส่งมอบความสุขให้กับผู้รับ และเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่อบอุ่นและน่าอยู่ต่อไป มาร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่เต็มไปด้วยความรัก ความเอื้อเฟื้อ และความเข้าใจ ด้วยพลังแห่งจิตอาสาเล็ก ๆ ของทุกคน เพราะทุกการให้ ยิ่งใหญ่เสมอ และทุกความสุขที่ส่งต่อจะไม่มีวันสิ้นสุด โดยเชื่อว่าหากคนไทยไม่ทิ้งกัน มีความเอื้ออาทรต่อกัน สังคมไทยจะมีความสุขและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข”นายพูนพงษ์กล่าว