InterSystems คว้า 4 รางวัลระดับโลก “Best in KLAS 2026” ตอกย้ำความเป็นผู้นำระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์และแพลตฟอร์มข้อมูลสุขภาพในเอเชีย โอเชียเนีย และยุโรป

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 – InterSystems ผู้ให้บริการเทคโนโลยีข้อมูลเชิงสร้างสรรค์ที่ขับเคลื่อนระเบียนสุขภาพกว่า หนึ่งพันล้านรายการทั่วโลก ประกาศความสำเร็จในการคว้ารางวัล Global 2026 Best in KLAS จำนวน 4 รางวัล โดยบริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 1 ในหมวดระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ป่วย (Acute Care EHR) ในภูมิภาคเอเชีย โอเชียเนีย และประเทศฝรั่งเศส รวมถึงรางวัลชนะเลิศในหมวดระบบข้อมูลสุขภาพที่เชื่อมโยง ถึงกัน (Shared Care Records) ในทวีปยุโรป
รางวัล Best in KLAS เป็นการยกย่องประจำปีจาก KLAS Research เพื่อมอบให้กับโซลูชันเทคโนโลยีและบริการ ด้านสุขภาพที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยพิจารณาจากความคิดเห็นขององค์กรผู้ให้บริการด้านสาธารณสุขโดยตรง รางวัลนี้มอบให้กับกลุ่มซอฟต์แวร์และบริการตามกลุ่มการตลาดที่กำหนด ซึ่งประเมินโดยใช้วิธีการมาตรฐานของ KLAS Research ที่สะท้อนถึงประสบการณ์ของลูกค้าและประสิทธิภาพการทำงานจริง
นอกเหนือจากตลาดในสหรัฐอเมริกาแล้ว KLAS ยังมอบรางวัล Global (Non-U.S.) Best in KLAS Awards เพื่อยกย่องโซลูชันชั้นนำในระดับสากล โดยใช้กรอบการวิจัยเดียวกันกับในสหรัฐฯ
สำหรับปี 2026 InterSystems ได้รับรางวัล Global Best in KLAS ถึง 4 รางวัล ได้แก่:
• InterSystems TrakCare® : ได้รับรางวัล Best in KLAS ถึง 3 รางวัลในหมวด Acute Care EHR สำหรับภูมิภาค ฝรั่งเศส, เอเชีย และโอเชียเนีย ซึ่งสะท้อนถึงผลตอบรับที่แข็งแกร่งจากองค์กรสาธารณสุขในตลาดเหล่านี้
• Shared Care Records (ยุโรป): InterSystems HealthShare® ได้รับการยกย่องว่าเป็น Best in KLAS ในหมวด Shared Care Records สำหรับทวีปยุโรป เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน (หลังจากที่เคยได้รับรางวัลในปี 2024 และ 2025) ตามความคิดเห็นจากองค์กรสาธารณสุขทั่วภูมิภาค
ดอน วูดล็อค (Don Woodlock) ประธานของ InterSystems กล่าวว่า “ที่ InterSystems พันธกิจของเราคือ การสร้างโซลูชันด้วยความร่วมมือกับผู้ใช้งานจริง เพื่อแก้ไขปัญหาและคว้าโอกาสจริง ๆ ในโลกการทำงานของ พวกเขา การได้รับรางวัล Best in KLAS ถึง 4 รางวัลถือเป็นเครื่องยืนยันความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่ง เพราะเกียรติยศเหล่านี้ไม่ได้ถูกตัดสินโดยคณะกรรมการ แต่มาจากเสียงสะท้อนโดยตรงของแพทย์และผู้นำ ด้านสาธารณสุขที่ใช้เทคโนโลยีของเราในทุก ๆ วัน รางวัลเหล่านี้เป็นบทพิสูจน์ถึงความเป็นหุ้นส่วนที่ดีกับลูกค้า และความทุ่มเทของทีมงานเราในการสร้างความเป็นเลิศทางเทคนิคและความสำเร็จของลูกค้า."
อดัม เกล (Adam Gale) ประธานของ KLAS Research กล่าวเสริมว่า “รางวัล Best in KLAS มอบให้กับ ผู้จำหน่ายที่ส่งมอบความเป็นเลิศอย่างสม่ำเสมอผ่านการเป็นพันธมิตรกับองค์กรสาธารณสุข การชนะรางวัลนี้ หมายความว่าลูกค้าไว้วางใจ ที่ช่วยให้พวกเขาประสบความสำเร็จในภูมิทัศน์ด้านสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งหมายถึงการช่วยปรับปรุงการดูแลผู้ป่วยให้ดียิ่งขึ้น บรรลุผลลัพธ์ที่ดีกว่า และสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ที่แท้จริง เรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ขยายเสียงของผู้ให้บริการและผู้จ่ายค่ารักษาพยาบาลผ่าน KLAS และได้ร่วม เฉลิมฉลองให้กับผู้จำหน่ายที่นำความคิดเห็นไปสู่การปฏิบัติจริง”
สามารถดูรายงานฉบับสมบูรณ์ Best in KLAS Awards: Global Software Report ประจำปี 2026 ได้ที่นี่
เกี่ยวกับ KLAS
KLAS ช่วยให้ผู้ให้บริการด้านสุขภาพสามารถตัดสินใจเรื่องเทคโนโลยีได้อย่างมีข้อมูลครบถ้วน โดยนำเสนอข้อมูลประสิทธิภาพของผู้จำหน่ายที่ถูกต้อง ซื่อตรง และเป็นกลาง KLAS ติดตามประสิทธิภาพของผู้จำหน่ายผ่านการสัมภาษณ์ผู้ให้บริการด้านสุขภาพหลายพันราย จากองค์กรต่าง ๆ ทั้งใน สหรัฐอเมริกาและทั่วโลก KLAS ใช้วิธีการประเมินที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐานเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลและการจัดอันดับทั้งหมดมีความถูกต้อง ซื่อตรง และเป็นกลาง เพื่อช่วยสร้างจุดเปลี่ยนที่สำคัญในตลาด ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ klasresearch.com
เกี่ยวกับ InterSystems
InterSystems คือผู้ให้บริการเทคโนโลยีข้อมูลเชิงสร้างสรรค์ (Creative Data Technology Provider) ที่นำเสนอรากฐานแบบครบวงจร (Unified Foundation) สำหรับแอปพลิเคชันยุคใหม่ในกลุ่มลูกค้าด้านสาธารณสุข การเงิน การผลิต และห่วงโซ่อุปทาน จากกว่า 80 ประเทศ แพลตฟอร์มข้อมูล ของเราช่วยแก้ปัญหาด้านการทำงานร่วมกัน (Interoperability) ความเร็ว และความสามารถในการขยายระบบสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ทั่วโลก เพื่อปลดล็อกพลังของข้อมูลและช่วยให้ผู้คนรับรู้ข้อมูลในรูปแบบที่สร้างสรรค์ InterSystems ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2521 มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ ผ่านการสนับสนุนลูกค้าและพันธมิตรทั่วโลกตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน บริษัทเป็นธุรกิจเอกชนที่มีสำนักงานใหญ่ในเมืองบอสตัน รัฐแมสซาชูเซตส์ และมีสำนักงาน 38 แห่งใน 28 ประเทศทั่วโลก