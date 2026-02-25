legend Thailand เปิดเวที #legendTrendSetter ประกาศวิสัยทัศน์ปี 2026 พร้อมเดินหน้าสู่ The Future of Storytelling ขับเคลื่อนนิยามใหม่ของไลฟ์สไตล์ลักชัวรี

#legend Thailand แพลตฟอร์มสื่อมัลติแชนเนลภายใต้แนวคิด Luxury Fast-Forward ประกาศเดินหน้าสู่บทใหม่ The Future of Storytelling ในงาน #legendTrendSetter เวทีประกาศวิสัยทัศน์และทิศทางบรรณาธิการประจำปี 2026 ที่สะท้อนการเป็นผู้นำด้านการเล่าเรื่องลักชัวรีในมิติใหม่ ให้เติบโตเคียงคู่โลกไลฟ์สไตล์ระดับพรีเมียม ณ NEXTOPIA ชั้น 5 สยามพารากอน
งานครั้งนี้เป็นการเผยหมุดหมายสำคัญของ #legend Thailand ซึ่งถ่ายทอดแนวคิดใหม่ด้านคอนเทนต์และการขยายแพลตฟอร์มในมิติต่าง ๆ ท่ามกลางบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลอง โดยมีแขกผู้มีเกียรติร่วมงานอย่างคับคั่ง ทั้งเหล่าคนดัง อินฟลูเอนเซอร์ และผู้ทรงอิทธิพลด้านไลฟ์สไตล์ระดับแถวหน้าของไทย
ภายในงาน คุณรัชนีพร กิจเจริญ Managing Director #legend Thailand เผยว่า นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2016 #legend นิตยสารไลฟ์สไตล์ลักชัวรี่ชั้นนำจากฮ่องกง ได้สร้างชื่อในฐานะสื่อที่นำเสนอเรื่องราวอย่างเฉียบคม ทันสมัย และครอบคลุมมิติทางวัฒนธรรม ก่อนขยายสู่ประเทศไทยอย่างเป็นทางการในเดือนกันยายน ปี 2024 ปัจจุบัน #legend Thailand ดำเนินงานในรูปแบบไลฟ์สไตล์มีเดียแพลทฟอร์ม 360 องศา ครอบคลุมนิตยสารรายเดือน แพลตฟอร์มดิจิทัล เว็บไซต์สองภาษา และโซเชียลมีเดียครบวงจร รวมถึงการจัดอีเวนต์ระดับซิกเนเจอร์ โดยมีกลุ่ม Audience กว่า 77% เป็นคนรุ่นใหม่ในช่วงอายุ 18-45 ปี และกว่า 45% เป็นผู้บริหารระดับสูง หรือกลุ่ม C-Suite สะท้อนถึงการเติบโตของแบรนด์ในการเป็นสื่อที่เข้าถึงกลุ่มผู้นำทางธุรกิจและผู้มีอิทธิพลทางความคิดในสังคมไทยได้อย่างชัดเจน ซึ่งในปี 2026 นี้ ท่ามกลางภูมิทัศน์สื่อที่กำลังเปลี่ยนผ่านสู่ยุค Storytelling Economy ไม่ได้แข่งขันเพียงคุณภาพ แต่แข่งขันกันด้วยเรื่องราวและประสบการณ์ #legend Thailand ได้วางเป้าหมายสู่การเป็นแพลตฟอร์ม 360 องศา ที่เชื่อมโยง Luxury Lifestyle กับวัฒนธรรมร่วมสมัยได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นฃ
“ปี 2026 เรามุ่งขับเคลื่อน #legend ให้เป็นมากกว่านิตยสาร แต่เป็นไลฟ์สไตล์มีเดียแพลทฟอร์ม 360 องศาที่สร้างบทสนทนาใหม่ระหว่างแบรนด์ ผู้คนทุกเจเนอเรชั่น และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เราจะพัฒนา IP ใหม่ ๆ ที่สะท้อนทั้งความงาม ความคิดสร้างสรรค์ และอิทธิพลทางวัฒนธรรมในแบบที่ร่วมสมัยและเข้าถึงได้ พร้อมเปิดโอกาสความร่วมมือใหม่กับพันธมิตรแบรนด์ระดับพรีเมียม เพื่อเชื่อมโยงธุรกิจ วัฒนธรรม และผู้คนเข้าด้วยกัน ผ่านโมเดลมัลติแชนเนลที่แข็งแรงที่สุดของเรา” Managing Director #legend Thailand กล่าว
นับได้ว่า #legendTrendSetter เป็นเวทีการประกาศจุดยืนของ #legend Thailand ในฐานะผู้นำด้าน The Future of Storytelling ที่หลอมรวมวิสัยทัศน์บรรณาธิการ พันธมิตรธุรกิจ และการมีส่วนร่วมของผู้ติดตามเข้าด้วยกัน เพื่อฉายภาพให้เห็นว่าในปี 2026 นี้ #legend Thailand พร้อมแล้วที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างแข็งแกร่ง ด้วยพลังของเรื่องราว ความคิดสร้างสรรค์ และเครือข่าย Tastemakers ที่จะร่วมกันกำหนดทิศทางใหม่ของ Luxury Fast-Forward ในประเทศไทย
เกี่ยวกับ #legend
#legend คือแพลตฟอร์มสื่อมัลติแชนเนลด้าน Luxury Lifestyle ก่อตั้งขึ้นในฮ่องกง เมื่อปี 2016 ภายใต้แนวคิด “Luxury Fast-Forward” มุ่งนำเสนอเรื่องราวลักชัวรี่ในมุมมองที่ทันสมัย เฉียบคม และครอบคลุมหลากหลายมิติทางวัฒนธรรม สร้างแรงบันดาลใจให้กับกลุ่มผู้นำด้านรสนิยมและผู้กำหนดเทรนด์ทั่วโลก ก่อนขยายสู่ประเทศไทยอย่างเป็นทางการในเดือนกันยายน ปี 2024 ด้วยโมเดล ไลฟ์สไตล์มีเดียแพลทฟอร์ม 360 องศา ครอบคลุมนิตยสารรายเดือน (ยอดพิมพ์ 80,000 ฉบับ) แพลตฟอร์มดิจิทัล อีเวนต์ และเครือข่าย KOLs ทั้งในและต่างประเทศ
#legend เชื่อมโยงแบรนด์และผู้บริโภคผ่านคอนเทนต์เอ็กซ์คลูซีฟที่โดดเด่น ทั้งด้าน Watches & Jewellery, Fashion, Beauty, Dining, Travel, Culture, Art & Design และอีกมากมาย โดยฐานผู้อ่านส่วนใหญ่เป็นผู้บริหารระดับสูง นักธุรกิจ และผู้นำทางความคิดในช่วงอายุ 18-45 ปี ตอกย้ำสถานะของ #legend ในฐานะสื่อที่เข้าถึงกลุ่มกำลังซื้อคุณภาพสูง พร้อมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ผ่านอีเวนต์ซิกเนเจอร์อย่าง #legend Summer Staycation, #legend Anniversary, #legendchat และ #legend100 ซึ่งยกย่องบุคคลผู้ทรงอิทธิพลของประเทศไทยในหลากหลายสาขา
ติดตาม #legend Thailand ได้ทาง https://hashtaglegend.com/th-th/
Facebook: hashtag_legendth / Instagram: hashtag_legendth / TikTok: hashtag_legendth
YouTube: @hashtaglegendth / X: @th_hashtag