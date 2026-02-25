เถ้าแก่น้อย ผนึก SCGC - Dow ชูนวัตกรรมซองสาหร่าย! ใช้เทคโนโลยีรีไซเคิลขั้นสูง คืนชีวิตขยะพลาสติก

ครั้งแรกของการผนึกกำลัง 3 ยักษ์ใหญ่ บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง หรือ TKN ผู้ผลิตขนมขบเคี้ยวประเภทสาหร่ายจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ ร่วมกับ เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ SCGC ผู้นำธุรกิจพอลิเมอร์และโซลูชันครบวงจรเพื่อความยั่งยืน และกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย หรือ Dow ผู้นำด้านวัสดุศาสตร์ระดับโลก ประกาศลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งสำคัญในการปฏิวัติวงการขนมขบเคี้ยวกับ “โครงการบรรจุภัณฑ์หมุนเวียนสำหรับอาหารโดยใช้เทคโนโลยีรีไซเคิลขั้นสูง” (Food-Grade Circular Packaging by Advanced Recycling Technology) มุ่งแก้ปัญหาขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิดระบบปิด (Closed-loop Recycling) ความร่วมมือนี้เป็นการนำเศษบรรจุภัณฑ์พลาสติกหลายชั้น (Multi-layer Packaging) จากกระบวนการผลิตของเถ้าแก่น้อย ซึ่งแต่เดิมยากต่อการรีไซเคิล มาผ่านกระบวนการเทคโนโลยีรีไซเคิลขั้นสูง Advanced Recycling ของ SCGC เพื่อเปลี่ยนกลับเป็นวัตถุดิบตั้งต้นที่มาจากกระบวนการหมุนเวียน (Circular Feedstock) ก่อนที่ Dow จะนำไปผลิตเป็นเม็ดพลาสติกใหม่ที่สะอาด ปลอดภัยระดับฟู้ดเกรด (Food-grade) เพื่อนำไปใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารภายใต้แบรนด์เถ้าแก่น้อยได้อีกครั้งอย่างปลอดภัย โดยคาดว่าจะพร้อมจำหน่ายเชิงพาณิชย์ในช่วงปลายปี 2569
นางสาวอรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เถ้าแก่น้อยมุ่งมั่นสร้างความสุขให้กับผู้บริโภคผ่านขนมขบเคี้ยวที่มีคุณภาพ ควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญกับเรื่อง ESG (Environment, Social และ Governance) โดยเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญที่เปลี่ยน ‘ความท้าทาย’ ของบรรจุภัณฑ์ที่รีไซเคิลยาก ให้กลายเป็น ‘โอกาส’ ในการสร้างระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนที่ใช้งานได้จริง ที่ไม่ใช่แค่การกำจัดขยะ แต่คือการสร้างคุณค่าใหม่ให้กับพลาสติกใช้แล้ว เราไม่เพียงแต่ส่งมอบความอร่อย แต่ยังตั้งเป้าที่จะส่งมอบโลกที่ดีขึ้นให้กับผู้บริโภค ด้วยนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์รักษ์โลกที่สะอาด ปลอดภัย และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตไปพร้อมกับความยั่งยืนอย่างแท้จริง” นางสาวอรพัทธ์ กล่าว
ด้าน ดร.สุรชา อุดมศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการและนวัตกรรม SCGC เผยว่า “ความร่วมมือในครั้งนี้สะท้อนศักยภาพของ SCGC ในการนำเทคโนโลยี Advanced Recycling จัดการบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ประกอบด้วยวัสดุหลายประเภทซึ่งยากต่อการรีไซเคิล ให้กลับมาเป็นวัตถุดิบหมุนเวียน หรือ Circular Feedstock สามารถนำไปผลิตเป็นเม็ดพลาสติกใหม่ (Certified Circular Polyolefin Resin) ซึ่งมีคุณสมบัติและคุณภาพเทียบเท่าเม็ดพลาสติกใหม่ทั่วไปทุกประการ และสามารถสัมผัสกับอาหารได้อย่างปลอดภัย จึงสามารถนำกลับไปผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์อาหารของเถ้าแก่น้อยได้ อีกทั้งผ่านการรับรองมาตรฐานความยั่งยืนระดับโลก ISCC PLUS (International Sustainability and Carbon Certification) ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานเป็นรายแรกในอาเซียน โดยความร่วมมือนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนเป้าหมายของ SCGC ในการนำพลาสติกใช้แล้วกลับเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน 500,000 ตันต่อปี ภายในปี 2573 ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่า” ดร.สุรชา กล่าว
ในขณะที่ นายวิชาญ ตั้งเคียงศิริสิน ประธานบริหาร กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) เสริมว่า “ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุศาสตร์ เราภาคภูมิใจที่ได้รับความไว้วางใจให้นำเทคโนโลยีของ Dow มาใช้ผลิตเม็ดพลาสติกจากเศษถุงบรรจุภัณฑ์ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเท่าเม็ดพลาสติกที่ผลิตจากเชื้อเพลิงฟอสซิลทุกประการ โดยโรงงานโพลิเอทิลีนของ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ที่จังหวัดระยองได้รับการรับรอง ISCC PLUS ในการแปรรูปก๊าซเอทิลีนที่ได้จากกระบวนการรีไซเคิลขั้นสูงให้เป็นเม็ดพลาสติกหมุนเวียนคุณภาพสูงสำหรับบรรจุภัณฑ์อาหารได้อย่างปลอดภัย ความร่วมมือนี้เป็นก้าวสำคัญในการสร้างการหมุนเวียนพลาสติกให้ครบวงจร และสนับสนุนเป้าหมายความยั่งยืนของ Dow ที่มุ่งมั่นจะนำพลาสติกใช้แล้วและวัตถุดิบทางเลือกรูปแบบอื่นๆ มาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ เพื่อต้านโลกร้อน และ ลดขยะพลาสติกตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนร่วมกับลูกค้าและคู่ค้าของเรา”
สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ นับเป็นต้นแบบของการบริหารจัดการบรรจุภัณฑ์พลาสติกหลายชั้นใช้แล้วอย่างครบวงจร ลดปัญหาการสะสมของปริมาณขยะพลาสติกในประเทศ และลดการใช้ทรัพยากรใหม่ สอดคล้องกับเป้าหมายด้านความยั่งยืนของเถ้าแก่น้อย SCGC และ Dow ตอกย้ำบทบาทของภาคธุรกิจในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืนร่วมกัน