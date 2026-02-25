DITP จับมือเอกชน พาณิชย์จังหวัด ผลักดันส่งออกมะพร้าวน้ำหอม

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) จับมือกรมพัฒนาธุรกิจการค้า สมาคมมะพร้าวน้ำหอมไทย สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ผนึกกำลังช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอม เตรียมผลักดันส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ นอกเหนือจากจีน และจัดกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ สร้างโอกาสในการขยายตลาดใหม่
น.ส.สุนันทา กังวาลกุลกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า สมาคมมะพร้าวน้ำหอมไทย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ และทูตพาณิชย์ในจีน ผ่านระบบวิดีโอ คอนเฟอเรนซ์ เมื่อวันที่ 24 ก.พ.2569 ที่ผ่านมา ว่า ได้มีการหารือถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาราคามะพร้าวตกต่ำ เนื่องจากปีนี้ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก ทำให้ราคาในตลาดอยู่ในระดับต่ำ ประกอบกับมีกำลังการผลิตที่ไม่เพียงพอ ทำให้วัตถุดิบมะพร้าวเหลือทิ้งอยู่มาก ทุกฝ่ายจึงได้มาร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกร
โดยแนวทางในการช่วยเหลือ แต่ละหน่วยงานจะดำเนินการตามภารกิจ โดยจะเร่งหาตลาดให้สินค้ามะพร้าวน้ำหอมทั้งในประเทศและต่างประเทศ การส่งเสริมอุตสาหกรรมการแปรรูปสินค้า เพื่อช่วยยืดอายุผลผลิต การออกมาตรการกำกับดูแลราคาขั้นต่ำให้กับผลผลิต การพัฒนามาตรฐานสินค้าให้ได้มาตรฐานสากล การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยสามารถส่งออกได้เองโดยตรง รวมถึงการให้ความรู้ผู้บริโภคถึงความแตกต่างของน้ำมะพร้าวน้ำหอมของแท้ ไม่เจือปน ซึ่งแม้จะมีราคาสูงกว่า แต่มีคุณประโยชน์ทางอาหารสูง
ทั้งนี้ ในส่วนของ DITP พร้อมที่จะสนับสนุนการส่งออกสินค้ามะพร้าวน้ำหอมไทยไปยังตลาดต่างประเทศที่มีศักยภาพอื่น ๆ นอกเหนือจากจีน ที่ปัจจุบันเป็นตลาดหลัก อาทิ ตะวันออกกลาง ยุโรป และสหรัฐฯ และยังได้เตรียมแผนงานส่งเสริมสินค้ามะพร้าวน้ำหอมในกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดปี อาทิ วันที่ 5 มี.ค.2569 จัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจสินค้าผลไม้สด แปรรูป และผลิตภัณฑ์เกษตรอื่น ๆ ปีที่ 7 ณ โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพฯ สุขุมวิท เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าในตลาดต่างประเทศ โดยมุ่งหวังให้งานนี้เป็นเวทีสำคัญในการสร้างเครือข่ายธุรกิจ และเพิ่มโอกาสทางการค้าของผู้ประกอบการไทยในตลาดโลก