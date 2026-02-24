สสว. เดินหน้าเฟ้นหาผู้ประกอบการ SME ต้นแบบเปิดตัว “SME Provincial Champion Awards 2026” ยกระดับแนวคิด ปรับศักยภาพ ขับเคลื่อนสู่อนาคต

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดงานแถลงข่าวเปิดโครงการ “SME Provincial Champion Awards 2026” ภายใต้แนวคิด “Elevate Mindsets, Enhance Capability, Drive the Future” มุ่งยกระดับผู้ประกอบการ SMEs ไทยทั่วประเทศทั้งภาคการผลิต การค้า และบริการ ที่จดทะเบียนนิติบุคคล ดำเนินธุรกิจไม่น้อยกว่า 1 ปี
ให้มีศักยภาพแข่งขันได้ในบริบทเศรษฐกิจยุคใหม่ พร้อมสร้างต้นแบบผู้ประกอบการระดับจังหวัดที่เข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืน โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2569 ผ่านระบบ SME CONNEXT Application และ www.bizportal.go.th โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
โครงการ SME Provincial Champion Awards เป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SME ต้องการพัฒนาธุรกิจและการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการดำเนินธุรกิจ โดยรับสมัครและคัดเลือกผู้ประกอบการ SMEs ที่มีศักยภาพจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ ผ่านกระบวนการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การสร้างแรงบันดาลใจและประเมินศักยภาพธุรกิจ การพัฒนาธุรกิจในมิติ 360 องศา ทั้งด้านกลยุทธ์ ลูกค้า บุคลากร การดำเนินงาน การวัดผล และภาวะผู้นำ ตลอดจนการเรียนรู้จากองค์กรต้นแบบที่ประสบความสำเร็จ ก่อนเข้าสู่กระบวนการประกวดและคัดเลือกผู้ประกอบการ 77 จังหวัด จังหวัดละ 1 ราย เพื่อรับรางวัล SME Provincial Champion Awards พร้อมคัดเลือกสุดยอดผู้ประกอบการเพื่อรับรางวัลระดับประเทศและรางวัล Popular Award รวมถึงการจัดทำ E-Catalog เผยแพร่ศักยภาพธุรกิจสู่สาธารณะ
ดร.ปณิตา ชินวัตร รองผู้อำนวยการ รักษาการผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เปิดเผยว่า “สสว. ได้ดำเนินโครงการ SME Provincial Champion Awards ขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2566 และได้จัดต่อเนื่องมาในปีนี้นับเป็นปีที่ 4 ที่ผ่าน สสว. มีการคัดเลือกธุรกิจเพื่อเข้ารับรางวัลระดับประเทศตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award – TQA) มาแล้วมากกว่า 231 ราย ถือว่าเป็นหน้าที่หลักของ สสว. ในการผลักดัน SMEs ให้ปรับตัวสู่เศรษฐกิจดิจิทัล ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มโอกาสเข้าถึงตลาด และสร้างความเข้มแข็งในระดับพื้นที่อันเป็นฐานรากสำคัญของเศรษฐกิจไทย ตามแนวทางการพัฒนา SMEs เชิงพื้นที่ (Area-Based Development) และการสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการเติบโตอย่างยั่งยืน”
“SME Provincial Champion Awards ไม่ได้เป็นเพียงเวทีประกวด แต่เป็นกระบวนการพัฒนาอย่างครบวงจร ที่ช่วยให้ผู้ประกอบการได้ทบทวนและยกระดับศักยภาพธุรกิจของตนเองอย่างเป็นระบบ สสว. ต้องการสร้างผู้ประกอบการต้นแบบในทุกจังหวัด ที่มีความพร้อมทั้งด้านกลยุทธ์ การบริหารจัดการ และความสามารถในการแข่งขันในตลาดยุคใหม่ โครงการนี้จึงเป็นอีกก้าวสำคัญในการขับเคลื่อน SMEs ไทยให้เติบโตอย่างมั่นคง ยั่งยืน และเป็นพลังหลักของเศรษฐกิจประเทศในอนาคต”
"ความพิเศษของเวที SME Provincial Champion Awards 2026 ในปีนี้ สสว. ไม่ได้มอบเพียงโล่รางวัลเกียรติยศ แต่ยังเตรียมสิทธิประโยชน์เชิงรุกแบบ Fast Track เพื่อเร่งการเติบโตให้ผู้ประกอบการโดยผู้ที่คว้าตำแหน่ง 'แชมป์ระดับจังหวัด' จะได้รับการผลักดันอย่างเต็มรูปแบบ ทั้งการจัดทำ E-Catalogเพื่อสื่อสารในตลาดโลก การเชื่อมโยงเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อขยายกิจการ ตลอดจนโอกาสในการทดสอบตลาดและเจรจาจับคู่ธุรกิจ นอกจากนี้ ผู้ประกอบการทุกรายที่สมัครเข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธิ์ 'ตรวจสุขภาพธุรกิจ' (Business Checkup) ฟรี เพื่อวิเคราะห์จุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้พร้อมรับมือกับทุกความท้าทาย"
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เชื่อมั่นว่าโครงการ SME Provincial Champion Awards 2569 จะเป็นเวทีสำคัญในการสร้างแรงบันดาลใจ เชื่อมโยงองค์ความรู้และเปิดโอกาสใหม่ทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศ พร้อมยกระดับเศรษฐกิจระดับภูมิภาคสู่การเติบโตที่มีคุณภาพในระยะยาว ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสมัครและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SME CONNEXT Application หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านเพจ SME Provincial Champion และช่องทางที่ สสว. กำหนด