ครั้งแรกในไทย! เทศกาลภูตผีราตรีร้อยอสูร เปิดตำนานญี่ปุ่นแบบสุโก้ย ที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแค

เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแค ร่วมกับ รายการ สุโก้ยเจแปน โดย คุณฮิโระ ซาโนะ ชวนคนไทย เปิดประสบการณ์เหนือจินตนาการกับงาน “SUGOI JAPAN FEST 2026 PRESENTED BY THE MALL LIFESTORE” ภายใต้คอนเซ็ปต์ “THE LEGEND OF SPIRITS, AN IMMERSIVE JAPANESE YOKAI EXPERIENCE” ครั้งแรกในประเทศไทยกับเทศกาลญี่ปุ่นธีม “โยไค” (Yokai) ที่ยกตำนานภูตผีราตรีร้อยอสูรจากนิทานพื้นบ้านญี่ปุ่น ให้ผู้ร่วมงานได้สัมผัสโลกแห่งความเชื่อ วัฒนธรรม อาหาร และความบันเทิงแบบครบมิติ ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม นี้ ที่ M GRAND HALL ชั้น G เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแค
เปิดโลก “โยไค” ต้นกำเนิด ‘อนิเมะ’ ระดับตำนาน อย่างยิ่งใหญ่ พบกับขบวนพาเหรด “ภูตผีราตรีร้อยอสูร” ที่มาร่วมสร้างสีสันพร้อมแนะนำโยไคชื่อดัง อาทิ ROKUROKUBI ผีคอยาว กลางวันเหมือนมนุษย์ กลางคืนคอยืดยาว สื่ออารมณ์ ความรู้สึกในใจมนุษย์ JOROGUMO ผีแมงมุม ผีแมงมุมในร่างหญิงสาว สวมชุดเจ้าสาว “อิโระอุจิคาเคะ” เครื่องแต่งกายศักดิ์สิทธิ์ในพิธีการแต่งงานญี่ปุ่น สื่อถึงคำอธิษฐานให้ครอบครัวเจริญรุ่งเรือง ZASHIKI-WARASHI ผีบ้านผีเรือนเด็ก วิญญาณเด็กผู้มอบโชคดีและความสุขให้ครอบครัว ผลงานจากโซโชอิน โบโช ศิลปินหญิงญี่ปุ่นชื่อดังผู้เชี่ยวชาญด้าน ตุ๊กตาอิจิมัตสึ CHOCHIN OBAKE ผีโคมไฟ สะท้อนความเชื่อเรื่องการเคารพสิ่งของ KITSUNE ปีศาจจิ้งจอก 9 หาง โยไคระดับตำนานที่เป็นที่รู้จักทั่วโลก โดยมีความเชื่อว่าสัตว์ที่มีอายุยืนยาวจะเป็นที่สิงสถิตของ Yokai และสามารถพัฒนาร่างจนกลายเป็นจิ้งจอก 9 หางได้
นอกจากนี้ พบกับนิทรรศการพิเศษจากจักรวาล “อสูรน้อยคิทาโร่” ตื่นตากับ EXHIBITION "GeGeGe no Kitaro จากจังหวัดทตโตะริ" จำลองบรรยากาศถนนมิซูกิ ชิเกรุ แห่งเมืองซาไกมินาโตะ จังหวัดทตโตะริ บ้านเกิดของ ชิเกรุ มิซูกิ ผู้สร้างการ์ตูน โยไคระดับตำนาน ภายในโซนจัดแสดงรวบรวมตัวละครยอดนิยม พร้อมแนะนำแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดทตโตะริ ตลอดจนการสักการะเกี้ยวโอมิโคชิ พาหนะศักดิ์สิทธิ์ จากศาลเจ้าชินโตศรีราชา อีกหนึ่งไฮไลต์เพื่อให้ประชาชนได้สักการะเสริมความเป็นสิริมงคล
พิเศษสุด! ชมภาพถ่ายจริงของ Yokai Kappa Mummy และ Jippouzan Daijouin Demon Mummy ซึ่งทีมงานสุโก้ยเจแปนได้รับสิทธิ์บันทึกภาพมาเผยแพร่เฉพาะในงานนี้เท่านั้น และอิ่มอร่อยสไตล์ญี่ปุ่นแท้ คัดสรรโดยกูรูญี่ปุ่นตัวจริง ได้แก่ ANKO KARAAGE ปลาอังโกะคาราอาเกะ หรือ ปลาปีศาจทอดกรอบสไตล์ญี่ปุ่น MEHIKARI KARAAGE เมนูจากปลาทะเลน้ำลึก จากจังหวัดฟุกุชิมะ พร้อมสัมผัสรสชาติต้นตำรับจากร้านดัง KINTARO FROM AOMORI ร้านยากินิกุและราเมงจากเมืองมิซาวะ จังหวัดอาโอโมริ กับเมนูขายดีประจำร้าน เนื้อวากิวเสียบไม้ย่าง เนื้อวากิวหั่นชิ้นใหญ่ ย่างแบบจัดเต็มรสชาติสุดเข้มข้น , NARAYA FROM NARA ร้านอาหารญี่ปุ่นสไตล์ฝรั่งเศสจากเมืองนารา มาพร้อมเมนูธีมโยไค “ข้าวปั้นห่อเนื้อลูกตา” , AMAKARAYA ร้านทาโกะยากิและโอโคโนมิยากิจากโอซาก้า กับเมนู โอบาเกะเบนโตะ หรือ ข้าวกล่องผี รวมถึงการเปิดตัวครั้งแรก SHIBUYA HIGHBALL เครื่องดื่มไฮบอลพร้อมดื่ม การันตรีคุณภาพญี่ปุ่นแท้ๆ โดย คุณฮิโระ ซาโนะ สุโก้ยเจแปน ถ่ายทอดวัฒนธรรมการดื่มแบบญี่ปุ่นในรูปแบบทันสมัยทุกเมนูถูกออกแบบพิเศษในธีมโยไค เพิ่มความสนุกทั้งรสชาติและไอเดียสร้างสรรค์
ปิดท้ายด้วยการกิจกรรมชวนท่องเที่ยวญี่ปุ่นจากแรงบันดาลใจโยไค พบข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดทตโตะริ ดินแดนแห่งอสูรน้อยคิทาโร่ และเมืองเบปปุ จังหวัดโออิตะ เมืองออนเซ็นชื่อดังบนเกาะคิวชู และกิจกรรมแน่น 4 วันเต็ม ได้แก่ YOKAI & SPIRIT PARADE SHOW ขบวนภูตผี วันละ 3 รอบ (26 ก.พ. – 1 มี.ค.) , KIDS YOKAI FASHION SHOW ชมความน่ารัก หนูน้อยกว่า 50 ชีวิต และ มินิคอนเสิร์ตจาก SLAPKISS วันที่ 28 ก.พ. และพบกับ วง J POP-IDOL 12 วง ในวันที่ 1 มี.ค ตั้งแต่เวลา 14.30 น.
สมาชิก M Card สามารถ REDEEM 299 M POINT ผ่าน M Card Application รับฟรีทาโกะยากิจาก AMAKARAYA มูลค่า 100 บาท
ปักหมุดสัมผัสโลกแห่งโยไค…ที่ทั้งลึกลับ สนุก และเต็มไปด้วยเสน่ห์แบบญี่ปุ่นแท้ ในงาน “SUGOI JAPAN FEST 2026 PRESENTED BY THE MALL LIFESTORE” เทศกาลโยไค ภูตผีราตรีร้อยอสูร ครั้งแรกในไทย ที่ผสานความเชื่อ ศิลปวัฒนธรรม ความบันเทิง และอาหารญี่ปุ่นไว้ในที่เดียว ระหว่าง 26 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2569 บริเวณ M GRAND HALL ชั้น G เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแค