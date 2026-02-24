DITP เผยน้ำผลไม้ไทยมีโอกาสขายโมร็อกโก แนะระวังความท้าทายจากคู่แข่ง

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) สำรวจลู่ทางการส่งออกสินค้าเครื่องดื่มน้ำผลไม้ไทยเข้าสู่ตลาดโมร็อกโก เผยมีโอกาสสูง เน้นเจาะตลาดระดับบน โรงแรม ขายความเป็นธรรมชาติ มีประโยชน์ต่อสุขภาพ แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานที่โมร็อกโกกำหนดให้ครบ และยังมีความท้าทายจากการแข่งขันกับคู่แข่งที่มี FTA การขนส่งไกล ที่ต้องพิจารณาให้ดี
น.ส.สุนันทา กังวาลกุลกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมได้มอบนโยบายให้ทูตพาณิชย์ที่ประจำอยู่ในประเทศต่าง ๆ ทำการสำรวจลู่ทางการค้า และโอกาสการส่งออกสินค้าไทยไปยังประเทศที่ประจำอยู่ ตามนโยบายกระทรวงพาณิชย์ ล่าสุดได้รับรายงานจากนายนิวัฒน์ อภิชาติบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงไคโร อียิปต์ ถึงผลการสำรวจลู่ทางการส่งออกสินค้าเครื่องดื่มน้ำผลไม้ของไทยสู่ตลาดโมร็อกโก รวมถึงการกำหนดมาตรฐานต่าง ๆ อัตราภาษี สภาพตลาด การแข่งขัน และโอกาสในการขายของสินค้าไทย
ทั้งนี้ ทูตพาณิชย์ได้รายงานผลสำรวจว่า ในรอบทศวรรษที่ผ่านมา (2559-2569) ตลาดเครื่องดื่มในโมร็อกโกมีการขยายตัวอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะในกลุ่มน้ำผลไม้และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวของสังคมเมืองและกระแสการใส่ใจสุขภาพ มีการนำเข้าจากจากสเปนสูงสุด ตามด้วยอียิปต์ เนเธอร์แลนด์ อินเดีย และตุรกี
ส่วนการนำเข้าต้องผ่านมาตรฐานต่าง ๆ ที่โมร็อกโกกำหนด อาทิ มาตรฐานด้านความปลอดภัยอาหาร ต้องผ่านการประเมินความเสี่ยงและตรวจสอบสารปนเปื้อน มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโมร็อกโก เช่น มาตรฐานว่าด้วยน้ำผลไม้และน้ำผลไม้เนกตาร์ มาตรฐานสำหรับเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ที่มีส่วนผสมของน้ำผลไม้ ข้อกำหนดค่าความหวานมาตรฐานการรับรองฮาลาล หากได้รับการรับรอง จะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นและโอกาสในการวางจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าชั้นนำ มาตรฐานฉลากและข้อมูลผู้บริโภค ต้องทำเป็นภาษาอาหรับแสดงรายละเอียดต่าง ๆ และมาตรฐานบรรจุภัณฑ์และการเก็บรักษา บรรจุภัณฑ์ต้องเป็นชนิด Food Grade ที่ไม่ทำปฏิกิริยากับความเป็นกรดของน้ำผลไม้ และต้องสามารถรักษาคุณภาพของเนื้อผลไม้และธัญพืชได้ตลอดอายุการเก็บรักษา
สำหรับอัตราภาษีที่เกี่ยวข้อง โมร็อกโกมีเครือข่าย FTA จำนวนมาก เช่น FTA กับสหภาพยุโรป สหรัฐฯ และ GAFTA (Greater Arab Free Trade Area) โดยสินค้าส่วนใหญ่เสียภาษี 0% จึงทำให้น้ำผลไม้จากประเทศภาคีได้เปรียบไทยอย่างมาก โดยไทยยังไม่มีการจัดทำ FTA กับโมร็อกโก จึงต้องเสียภาษีนำเข้าประมาณ 30-40% สำหรับน้ำผลไม้สำเร็จรูป รวมถึงภาษีที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ อาทิ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 20% ภาษีสรรพสามิตตามปริมาณน้ำตาล
ทางด้านสภาพตลาด พบว่า ผู้บริโภคชาวโมร็อกโกรุ่นใหม่ มีแนวโน้มลดการบริโภคเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูง และหันมาเลือกผลิตภัณฑ์ที่มี Functional Benefits เช่น การเสริมวิตามิน หรือการมีส่วนผสมของธัญพืชและเนื้อผลไม้เพื่อเพิ่มกากใย โดยเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยม เช่น น้ำผลไม้ผสมเนื้อ เครื่องดื่มธัญพืช และปัจจุบัน สินค้าไทยมีวางจำหน่ายแล้ว เช่น น้ำมะพร้าวแท้ 100% เครื่องดื่มผสมว่านหางจระเข้ เช่น Malee, Chabaa และ Cocomax วางจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าชั้นนำ Marjane และ Carrefour ซึ่งได้รับการยอมรับในด้านคุณภาพที่เหนือกว่าสินค้าจากภูมิภาคอื่น
น.ส.สุนันทากล่าวว่า จากความต้องการเครื่องดื่มและน้ำผลไม้ของโมร็อกโกที่เพิ่มขึ้น เป็นโอกาสของสินค้าไทยที่จะเจาะเข้าสู่ตลาด เพราะสินค้าไทยมีคุณภาพ มาตรฐาน โดยต้องเน้นการเจาะตลาดระดับบน และโรงแรมหรู ซึ่งมีความต้องการน้ำผลไม้เมืองร้อนที่มีเนื้อสัมผัสแปลกใหม่ และควรเน้นการทำตลาดแบบมีเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นธรรมชาติและประโยชน์ต่อสุขภาพ และการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบโจทย์เทรนด์ความยั่งยืนในโมร็อกโก
โดยงานแสดงสินค้าที่ควรเข้าร่วม เพื่อเปิดตัวและแนะนำสินค้า เช่น SIAM (Salon International de l'Agriculture au Maroc) วันที่ 20-26 เม.ย.2569 ณ เมือง Meknes (เน้นวัตถุดิบและเกษตรแปรรูป) SIAB Expo Maroc วันที่ 1-4 ก.ค.2569 ณ กรุงคาซาบลังกา (งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มนานาชาติ) และ Morocco Food Expo 2026 วันที่ 22-24 ก.ย.2569 ณ ศูนย์นิทรรศการ AMDIE (OFEC) กรุงคาซาบลังกา
อย่างไรก็ตาม ต้องพิจารณาความท้าทายหลัก คือ ต้นทุนค่าขนส่ง และระยะเวลาในการขนส่งจากไทยไปยังท่าเรือ Casablanca ซึ่งใช้เวลาประมาณ 35-45 วัน ส่งผลต่อต้นทุนและอายุการเก็บรักษาของสินค้า และต้องดูเรื่องอัตราภาษี ที่สินค้าไทยต้องเสียภาษีนำเข้าสูงกว่าคู่แข่งที่มี FTA และควรทำธุรกรรมผ่าน Letter of Credit (L/C) เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านการชำระเงิน