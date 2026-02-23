GIT เปิดพื้นที่จัดแสดงผลงานและพันธกิจในงาน “Bangkok Gems & Jewelry Fair” ครั้งที่ 73 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT จัดพิธีเปิดคูหาจัดแสดงผลงานและพันธกิจของสถาบัน ภายในงาน Bangkok Gems & Jewelry Fair ครั้งที่ 73 เวทีแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับระดับนานาชาติที่สำคัญที่สุดของประเทศไทย เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ และตอกย้ำบทบาทของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของโลก
สถาบันฯ มีพันธกิจสำคัญในการเป็นหน่วยงานหลักของประเทศด้านการตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับ การออกใบรับรองมาตรฐาน การวิจัยและพัฒนา รวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อสนับสนุนและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยในตลาดโลกอย่างยั่งยืน
การเข้าร่วมงาน Bangkok Gems & Jewelry Fair ครั้งที่ 73 ในครั้งนี้ นับเป็นโอกาสสำคัญในการเผยแพร่ศักยภาพของสถาบันฯ ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ทั้งในด้านผลงาน บริการ งานวิจัย นวัตกรรม และคุณค่าที่สถาบันมีต่ออุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย ตลอดจนการสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้เข้าชมงาน ผู้ประกอบการ นักธุรกิจ และสื่อมวลชนจากทั่วโลก พื้นที่การจัดแสดงของสถาบันแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ ส่วนที่ 1 ซึ่งเป็นพื้นที่นำเสนอข้อมูลและบริการประชาสัมพันธ์ของสถาบัน ประกอบด้วยนิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรมเด่น พื้นที่จัดกิจกรรมสาธิต เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ ส่วนที่ 2 คูหาการให้บริการตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับ เป็นพื้นที่ให้บริการตรวจสอบและออกใบรับรองมาตรฐาน เพื่อสะท้อนศักยภาพและความเป็นผู้นำด้านมาตรฐานห้องปฏิบัติการอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า
นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ กล่าวว่า นิทรรศการแสดงผลงานและพันธกิจของ GIT เป็นส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์พันธกิจสำคัญของ GIT เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยให้สามารถแข่งขันในตลาดโลก และเพื่อเผยแพร่ผลงาน บริการ และพันธกิจของสถาบันให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ ซึ่งจะทำให้สถาบันได้รับความเชื่อมั่นจากผู้ประกอบการและประชาชน รวมถึงสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย
นายบูณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ประธานกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี กล่าวเน้นย้ำถึงความสำคัญของการสร้างมาตรฐาน ความเชื่อมั่น และภาพลักษณ์ที่ดีของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยในเวทีสากล รวมถึงบทบาทของสถาบันในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของโลก
การจัดแสดงผลงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสถาบัน ในฐานะผู้นำด้านมาตรฐานห้องปฏิบัติการ และขยายโอกาสทางธุรกิจรวมถึงความร่วมมือระหว่างประเทศ อันจะนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนในเวทีโลก
ผู้สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 26 กุมภาพันธ์ 2569 ณ ชั้น LG ฮอลล์ 5 คูหาหมายเลข FE01-06 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 18.00 น.