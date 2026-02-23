“พาณิชย์”ชวนนักคิด นักสร้างสรรค์ ส่งผลงานวิจัย คว้าโอกาสโชว์ไอเดียเวทีประชุมนานาชาติ

กรมทรัพย์สินทางปัญญาเผยสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาฟิลิปปินส์ (IPOPHL) ได้ร่วมกับ De La Salle University (DLSU) จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 วันที่ 8 เม.ย.69 เปิดโอกาสให้นักคิด นักสร้างสรรค์ทั้งชาวไทยและนานาชาติ ร่วมส่งผลงานวิจัยด้านการยกระดับนวัตกรรมด้านกีฬาและสุขภาพ ตั้งแต่วันนี้ถึง 28 ก.พ.69 เพื่อคว้าโอกาสเข้าไปแลกเปลี่ยนความรู้ นำเสนอไอเดียในเวทีประชุม
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศฟิลิปปินส์ (The Intellectual Property Office of the Philippines: IPOPHL) ร่วมกับ De La Salle University (DLSU) เตรียมจัดเวทีประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 (7th IPOPHL-DLSU Research Conference) ในวันที่ 8 เม.ย.2569 ณ De La Salle University กรุงมะนิลา ฟิลิปปินส์ และได้เปิดโอกาสให้นักคิด นักสร้างสรรค์ชาวไทยและนานาประเทศ ร่วมส่งผลงานวิจัยด้านการยกระดับนวัตกรรมด้านกีฬาและสุขภาพด้วยกลไกทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อคว้าโอกาสแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนำเสนอไอเดียใหม่ ๆ ในเวทีสากล
โดยผู้ที่สนใจสามารถส่งบทคัดย่อผลงานวิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 1.IP and Innovation in Sports, Fitness, and Human Performance 2.Copyright in Sports, Health Education, and Digital Wellness Content 3.IP Governance in Sports, Wellness Programs, and Public Health 4.IP Sustainability and Healthy Communities 5.Patents and Public Health: Protecting Innovation for a Healthier Society และหัวข้ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม เทคโนโลยี และทรัพย์สินทางปัญญา โดยสามารถส่งบทคัดย่องานวิจัยได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 28 ก.พ.2569 ผ่านช่องทางออนไลน์ https://qr.ipthailand.go.th/pMzERePK และสามารถติดตามรายละเอียดของการจัดงานและผลการพิจารณาผลงานได้ที่เว็บไซต์ www.ipophil.gov.ph หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่อีเมล ipa@ipophl.gov.ph
ทั้งนี้ คณะกรรมการจาก IPOPHL และ DLSU จะพิจารณาผลงานจากความสอดคล้องกับหัวข้อหลัก ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และคุณภาพทางวิชาการของเนื้อหา โดยเจ้าของผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการเชิญชวนให้จัดทำบทคัดย่อฉบับขยาย สำหรับตีพิมพ์ใน 7th IPOPHL-DLSU Intellectual Property and Innovation Research Conference Proceedings และสำหรับผลงานที่ผ่านการคัดเลือกในระดับดีเยี่ยม จะได้รับโอกาสในการจัดทำบทความฉบับสมบูรณ์ สำหรับตีพิมพ์ใน Asia-Pacific Intellectual Property Management and Innovation Book Series
สำหรับเจ้าของผลงานที่ชนะเลิศในแต่ละหัวข้อ จะได้ร่วมนำเสนอผลงานในเวที 7th IPOPHL-DLSU Research Conference ในวันที่ 8 เม.ย.2569 ที่ฟิลิปปินส์ ทั้งในรูปแบบการบรรยาย (Oral Presentation) และการนำเสนอด้วยโปสเตอร์ (Poster Presentation) พร้อมรับโล่เกียรติยศและบัตรกำนัลมูลค่า 2,000 เปโซ
“เวทีดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า ภาคการศึกษาและวิจัยในระดับนานาชาติได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากต่อเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาในฐานะกลไกส่งเสริมนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ที่ตอบโจทย์ความท้าทายในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะในแวดวงอุตสาหกรรมกีฬาและสุขภาพซึ่งเป็นกระแสนิยมระดับโลก กรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงขอเชิญชวนเหล่านักคิด นักวิจัย และนักสร้างสรรค์ไทย ร่วมส่งผลงานอันทรงคุณค่า เพื่อประกาศศักยภาพนวัตกรรมไทยสู่สายตาชาวโลกต่อไป”นางอรมนกล่าว
สำหรับการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 นี้ จัดโดย IPOPHL และ DLSU ภายใต้แนวคิด “DASH: DITECH Advancing Sports and Health through Intellectual Property and Innovation” เป็นเวทีกลางที่เปิดกว้างในการแลกเปลี่ยนความรู้และนำเสนอแนวคิดใหม่ ๆ เกี่ยวกับบทบาทของทรัพย์สินทางปัญญาที่มีต่อการพัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรมการกีฬาและสุขภาพที่กำลังมาแรงในปัจจุบัน