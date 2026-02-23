ฤดูกาลผลไม้ไทยพร้อมบุก! DITP เตรียมจัดงานจับคู่ธุรกิจใหญ่ 5 มีนาคมนี้

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เตรียมจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจสินค้าผลไม้สด ผลไม้แปรรูป และผลิตภัณฑ์เกษตรอื่น ๆ (ปีที่ 7)” เพื่อผลักดันผลไม้ไทยสู่ตลาดโลก งานจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2569 ณ โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพฯ สุขุมวิท
นางสาวสุนันทา กังวาลกุลกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่าประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ภายในงานจะมีการพบปะเจรจาการค้าระหว่างผู้ส่งออกไทยกับผู้นำเข้าจากต่างประเทศ พร้อมกิจกรรมสำคัญอื่น ๆ อาทิ พิธีลงนามซื้อขายสินค้า (MOP) ระหว่างผู้ส่งออกไทยและผู้นำเข้าจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) เพื่อขยายฐานการส่งออกผลไม้ไทยในระยะยาว รวมถึงกิจกรรม Agri-Export Stars Pitching Challenge เปิดโอกาสให้ SMEs ดาวรุ่ง 6 บริษัท เข้าร่วมงาน THAIFEX – ANUGA ASIA 2026 เพื่อขยายโอกาสทางการค้าในตลาดต่างประเทศ กิจกรรมส่งเสริมผลไม้และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรร่วมกับพาณิชย์จังหวัดในรูปแบบของดี 6 ภาค กิจกรรมสาธิตการปรุงอาหารและเครื่องดื่มจากผลไม้และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร รวมถึงกิจกรรมให้คำปรึกษาการส่งออกธุรกิจสินค้าผักและผลไม้ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร เพื่อสนับสนุนและเพิ่มขีดความสามารถในการส่งออกของผู้ประกอบการไทย พร้อมทั้งแสดงศักยภาพของประเทศไทยในฐานะผู้ผลิตสินค้าเกษตรมาตรฐานส่งออกสู่ตลาดโลกอย่างยั่งยืน โดย DITP มุ่งหวังให้งานนี้เป็นเวทีสำคัญในการสร้างเครือข่ายธุรกิจ และเพิ่มโอกาสทางการค้าของผู้ประกอบการไทยในตลาดโลกอย่างมั่นคงและยั่งยืน
สำหรับผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ www.ditp.go.th หรือสายตรงการค้าระหว่างประเทศ โทร 1169