บททดสอบรัฐบาลใหม่ ดันแผนพีดีพีล้างภาพกลุ่มทุน

หลายฉากทัศน์หลังการเลือกตั้ง กับคณิตศาสตร์การเมืองที่ยังไม่แน่นอนว่ารัฐบาลชุดใหม่จะแบ่งเค้กกระทรวงกันอย่างไร นโยบายพลังงานเป็นอีกสิ่งที่จะทดสอบความจริงใจของรัฐบาล ทั้งตัวบุคคลที่จะมารับหน้าที่รัฐมนตรี ต้องเป็นที่ยอมรับในแวดวงพลังงาน มีความรู้ประสบการณ์ สามารถเดินหน้าและผลักดันนโยบายต่างๆ ที่พรรคแกนนำรัฐบาลได้หาเสียงไว้ให้สำเร็จ รวมถึงสะสางปัญหาที่ค้างคาในกระทรวง และเรียกความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อกระทรวงพลังงานให้กลับมาได้อีกครั้ง
หนึ่งในงานสำคัญที่รอการสะสาง คือแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศฉบับใหม่ หรือพีดีพี ที่ต้องประกาศใช้แบบโปร่งใสไร้มลทิน เพราะที่ผ่านมาแผนพลังงานของชาติถูกโยงว่าเป็นเกมการเมืองที่ใช้แบ่งปันผลประโยชน์ในกลุ่มทุนพลังงานและนักการเมืองผู้มีอิทธิพล โดยมีค่าครองชีพของประชาชนเป็นเดิมพัน ดังนั้น แผนพีดีพีฉบับใหม่ รัฐบาลควรให้อำนาจข้าราชการและนักวิชาการได้ทำงานอย่างอิสระบนฐานข้อมูลที่แท้จริง ไม่ถูกบิดเบือนเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุน หรือผู้สนับสนุนพรรคการเมืองบางพรรค
นอกจากนี้ หากรัฐบาลชุดใหม่ต้องการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจให้สำเร็จ แผนพีดีพียังเป็นปัจจัยสำคัญที่จะรองรับ New Demand หรือความต้องการใช้ไฟฟ้ามหาศาลได้ การกำหนดทิศทางที่ชัดเจนคืออาวุธที่ทรงพลังที่สุดในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน รัฐบาลควรผลักดันแผนให้สำเร็จโดยเร็วที่สุดเพื่อเพิ่มขีดการแข่งขัน และช่วยสร้างความเข้าใจกับประชาชนให้ค่าไฟฟ้าที่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง ไม่ใช่ถูกบิดเบือนด้วยเงินอุดหนุนระยะสั้น ที่สุดท้ายก็คือเงินภาษีของประชาชน
ถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลต้องเอาจริง สร้างนโยบายพลังงานที่มีธรรมาภิบาล ให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้อย่างสง่างามบนเวทีโลก พีดีพีฉบับใหม่จะประสบความสำเร็จได้ ไม่ใช่แค่การจัดหาไฟฟ้าให้เพียงพอ แต่ต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ล้างภาพจำว่ากระทรวงพลังงานเป็นพื้นที่ของผลประโยชน์ และปราศจากคอร์รัปชั่น ตรงกันข้าม หากรัฐบาลใหม่ยังคงนิ่งเฉย ปล่อยให้นักการเมืองและกลุ่มทุนเข้ามามีบทบาทกำกับแผนพลังงาน พีดีพีก็จะเป็นเพียงแค่กระดาษที่บันทึกความล่มสลายของระบบพลังงานไทยไปอีกนาน