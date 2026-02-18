‘ฮอกไกโด คาเฟ่’ ปักหมุด Flagship Store แลนด์มาร์กใหม่ใจกลางทองหล่อ ผนึกพันธมิตรระดับโลก ญี่ปุ่น-อิตาลี ประกาศบุกธุรกิจ F&B เต็มรูปแบบ เปิดตัวยิ่งใหญ่รับวันแห่งความรัก โดยมีประธานองคมนตรีให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
ฮอกไกโด คาเฟ่ (Hokkaido Café) สร้างปรากฏการณ์ความอร่อยระดับพรีเมียม เปิดตัว Flagship Store แห่งแรกอย่างเป็นทางการ ณ ใจกลางซอยทองหล่อ 10 ทำเลทองของกรุงเทพฯ ชูแนวคิด “Hokkaido Café Experience” ที่ผสานจิตวิญญาณแห่งฮอกไกโด เมืองแห่งน้ำนมคุณภาพ และแบรนด์กาแฟชั้นนำระดับโลกจากอิตาลี (Segafredo) นับเป็นก้าวสำคัญของ ‘ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ’ ในการขยายอาณาจักรธุรกิจเข้าสู่อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage) อย่างเต็มภาคภูมิ พร้อมเปิดตัวยิ่งใหญ่รับวันแห่งความรัก โดยมี พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย ท่านผู้หญิงจิตรวดี จุลานนท์, คุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมแสดงความยินดีอย่างคับคั่ง
นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ ประธานผู้ก่อตั้ง บริษัท ฮอกไกโด โชกุปัง จำกัด เผยว่า แรงบันดาลใจในการทำธุรกิจนี้เกิดจากความชื่นชอบในคุณภาพของผลิตภัณฑ์นมและโยเกิร์ตสไตล์ญี่ปุ่น จึงเกิดเป็น Hokkaido Café ที่ได้องค์ความรู้ (Know-how) และนวัตกรรมการผลิตที่ทันสมัย ที่เราให้ความสำคัญกับคุณภาพของวัตถุดิบเป็นอันดับหนึ่ง เพื่อคงความสดใหม่ และรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ต้นตำรับแท้ๆ จากประเทศญี่ปุ่น อาทิ โชกุปัง (Shokupan) ขนมปังปอนด์สไตล์ญี่ปุ่นที่มอบสัมผัสหนานุ่มละมุนเป็นพิเศษ ครัวซองต์ลูป (Croissant Loaf) ความลงตัวของแป้งกรอบนอกนุ่มใน หอมกลิ่นเนยแท้ เสิร์ฟพร้อม Dipping Cream Cheese หลากหลายรสชาติ ครัวซองต์คัพ (Croissant Cup) สอดไส้ครีมสูตรพิเศษที่อบอวลด้วยกลิ่นอายน้ำนมฮอกไกโด ชิโอะปัง (Shio Pan) ขนมปังเกลือซิกเนเจอร์สไตล์ญี่ปุ่นที่มอบรสชาติกลมกล่อมอย่างมีชั้นเชิง เมล่อนปัง (Melon Pan) ขนมปังเนื้อนุ่มหุ้มด้วยเปลือกคุ้กกี้กรอบนอก พร้อมไส้ครีมสูตรพิเศษที่มีให้เลือกหลากรสชาติ อาทิ เมล่อน, สตรอว์เบอร์รี่, พีช, ชาไทย, ช็อกโกแลต, ชาเขียว และกาแฟ นามะโดนัท (Nama Donut) โดนัทสไตล์ญี่ปุ่นที่โดดเด่นด้วยเนื้อสัมผัสนุ่มฟูและหนึบหนับ สอดไส้ครีมสดสูตรเฉพาะ และ ผลิตภัณฑ์จากนมพรีเมียม ทั้งซัปโปโรไอศกรีม Soft Serve, นมสด, โยเกิร์ต และนมข้นหวาน ซึ่งคัดสรรวัตถุดิบที่ดีที่สุดเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีตั้งแต่วัยเยาว์
รวมถึงแผนการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในอนาคตอย่าง "ฮอกไกโด 3 in 1" ในด้านการบริหารจัดการ พร้อมวางแผนขยายสาขาผ่านระบบแฟรนไชส์ และเตรียมนำผลิตภัณฑ์เข้าสู่ช่องทาง Modern Trade และร้านสะดวกซื้อชั้นนำ เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงได้ง่ายยิ่งขึ้น
ซึ่งนอกจากความโดดเด่นเรื่องนม โยเกิร์ต และขนมปังสไตล์ญี่ปุ่นแล้ว ความพิเศษยิ่งกว่าคือการผนึกกำลังกับ Segafredo (เซกาเฟรโด) แบรนด์กาแฟชั้นนำระดับโลกจากอิตาลี เพื่อนำศิลปะแห่งการชงกาแฟมาเติมเต็มสุนทรียภาพแห่งการดื่ม ยกระดับความอร่อยให้สมบูรณ์แบบ และมอบประสบการณ์ที่เปี่ยมไปด้วยความหมายให้แก่ผู้บริโภคในทุกช่วงเวลา
การเปิดร้านอย่างเป็นทางการในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2569 ในวันวาเลนไทน์วันแห่งความรักนี้ สะท้อนตัวตนของแบรนด์ที่เกิดจากความรัก ความผูกพัน และความตั้งใจในการสร้างพื้นที่แห่งความสุข สุขภาพดีตั้งแต่เยาว์วัย และประสบการณ์ที่มีคุณค่าให้แก่ผู้บริโภคทุกกลุ่ม
ภายในงานได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ท่านผู้หญิงจิตรวดี จุลานนท์ โดยมี คุณละออ ตั้งคารวคุณ ร่วมให้การต้อนรับ อาทิ คุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล, คุณจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี นายกสมาคมค้าทองคำ, คุณสินชัย งามวงศ์มาศ รองประธานหอการค้าไทย-จีน, คุณชิม ชินวิริยกุล นายกสมาคมแต้จิ๋วฯ, คุณวรวิทย์ - คุณพัชรา วีรบวรพงศ์, คุณกิตติพงษ์ – คุณยุวดี เตรัตนชัย, คุณเสาวณีย์ อักษรานุวัตร, คุณสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ, คุณวิภาดา ธรรมาวรานุคุปต์, คุณนงเยาว์ โตวชิรกุล, คุณจิรานุช เหลืองอมรเลิศ และแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมแสดงความยินดีอย่างคับคั่ง
โดย Hokkaido Café แห่งแรกบนทำเลทองใจกลางเมืองทองหล่อนี้ ทำหน้าที่เป็นต้นแบบทั้งในด้านประสบการณ์ลูกค้า มาตรฐานการดำเนินงาน และการบริหารจัดการ โดยถือเป็น Turning Point สำคัญของกลุ่มตั้งคารวคุณ ในการวางรากฐานกลุ่มธุรกิจ Food & Beverage ที่มีทิศทางการเติบโตอย่างชัดเจนในอนาคต พร้อมเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00 – 20.00 น. ติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นได้ที่ช่องทาง Facebook, Instagram และ TikTok @HokkaidoCafe
สำหรับก้าวต่อไป Hokkaido Café มีเป้าหมายขยายธุรกิจในรูปแบบแฟรนไชส์ให้ครอบคลุมทั่วประเทศไทย พร้อมวางรากฐานสู่การขยายไปยังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตอกย้ำบทบาทของ Hokkaido Café ในฐานะแบรนด์ไทยที่พร้อมเติบโตในระดับภูมิภาค บนพื้นฐานของคุณภาพที่มีมาตรฐาน และประสบการณ์แบบฮอกไกโด
“ผมอยากส่งเสริมให้คนไทยได้ดื่มนมที่มีคุณภาพ เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงและการเติบโตที่ดี ด้วยเทคโนโลยีและ Know-how ที่เรามี ผมมั่นใจว่า Hokkaido Café จะเป็นทางเลือกใหม่ที่ตอบโจทย์คนรักสุขภาพอย่างแน่นอน" นายประจักษ์ กล่าวทิ้งท้าย