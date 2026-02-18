Q-CHANG ก้าวสู่ปีที่ 7 ฉลองความสำเร็จ จัด I AM Q-CHANG ฮีโร่ตัวจริงเบื้องหลังทุกบ้าน ตอกย้ำการพัฒนาฝีมือและมาตรฐานบริการช่าง “ดีจริง ได้มาตรฐาน”

Q-CHANG (คิวช่าง) แพลตฟอร์มศูนย์รวมช่างคุณภาพและบริการดูแลบ้านครบวงจร เดินหน้าตอกย้ำความแข็งแกร่งของแพลตฟอร์มผ่านการจัดงาน I AM Q-CHANG 2025: The Hero Celebration ฉลองครบรอบ 7 ปีของ Q-CHANG และ “ฮีโร่อาชีพช่าง” จากทั่วประเทศ ผู้เป็นกำลังสำคัญในการยกระดับมาตรฐานช่างไทยให้ “ดีจริง ได้มาตรฐาน” ที่ได้รับความร่วมมือจากพาร์ทเนอร์ และความไว้วางใจของลูกค้า จนมียอดผู้ใช้บริการมากกว่า 300,000 รายทั่วประเทศ สร้างยอดขายสะสมกว่า 2,100 ล้านบาท และมีช่างรวมถึงแม่บ้านในระบบมากกว่า 6,000 คนทั่วประเทศ เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ทำให้แพลตฟอร์มสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง มั่นคง และยั่งยืน
นายศรัณย์วิศว์ ภักดีนอก ผู้บริหาร Q-CHANG (คิวช่าง) กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา Q-CHANG เติบโตขึ้นจากความไว้วางใจของลูกค้า และความทุ่มเทของช่างทุกคนในแพลตฟอร์ม เราเชื่อว่าช่างไม่ใช่เพียงผู้ให้บริการ แต่คือ ‘ฮีโร่’ ที่อยู่เบื้องหลังคุณภาพงานบริการทุกชิ้นที่ส่งถึงมือลูกค้า ดังนั้น การดูแลช่างให้มีมาตรฐาน มีรายได้ที่เหมาะสม และมีโอกาสพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญมาโดยตลอด งาน I AM Q-CHANG จึงไม่ใช่เพียงการเฉลิมฉลองความสำเร็จของแพลตฟอร์ม แต่เป็นพื้นที่ที่เราต้องการยกย่องและขอบคุณช่างทุกคนที่ร่วมกันยกระดับมาตรฐานอาชีพช่างไทยให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง”
งาน I AM Q-CHANG 2025: The Hero Celebration จัดขึ้นพิเศษสำหรับช่างในระดับ “ช่างฮีโร่” ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดของแพลตฟอร์ม Q-CHANG เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างแพลตฟอร์มและเครือข่ายช่างคุณภาพจากทั่วประเทศ พร้อมตอกย้ำการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพช่างไทย และสะท้อนความแข็งแกร่งของเครือข่ายช่างระดับประเทศ เพื่อก้าวสู่การเป็น “ช่างฮีโร่” ไม่เพียงแค่การทำงานให้ถูกต้องตามมาตรฐานเทคนิค แต่ยังเน้นมิติด้านมารยาท การสื่อสาร และความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหัวใจสำคัญ พร้อมนำเสียงสะท้อนจากผู้ใช้งาน (Customer Feedback) มาวิเคราะห์และพัฒนาคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่อง
ภายในงานมีกิจกรรมสำคัญ อาทิ การประกาศรางวัล “ช่างดีเด่นประจำปี” หรือ “ช่างฮีโร่” เพื่อยกย่องช่างที่มีผลงานและมาตรฐานการให้บริการที่โดดเด่น ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรชั้นนำ ได้แก่ OSUKA, Makita, INGCO, Hisense, Max Card Plus และ HUAWEI ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมความแข็งแกร่งให้กับช่างคุณภาพของ Q-CHANG ควบคู่กับการสร้างโอกาสในการทำงาน Q-CHANG ยังคงเดินหน้าพัฒนาศักยภาพช่างอย่างจริงจังผ่าน Q-CHANG Academy เพิ่มโอกาสให้ช่างสามารถอัปเกรดทักษะผ่านการเรียนรู้เชิงปฏิบัติจากผู้เชี่ยวชาญ รับคำปรึกษาเชิงเทคนิค ร่วมสร้างคอมมูนิตี้ช่างในพื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และต่อยอดโอกาสทางธุรกิจอย่างยั่งยืน
“เราไม่ได้มองตัวเองเป็นเพียงแพลตฟอร์มหางาน แต่เป็น ‘คู่คิด’ ที่ต้องการช่วยให้ช่างเติบโตได้อย่างยั่งยืน การจัด Q-CHANG Academy และการขยายศูนย์ฝึกอบรมไปยังภูมิภาคต่าง ๆ เป็นการเพิ่มทักษะ คุณภาพบริการ ความเชื่อมั่นของลูกค้า และภาพรวมของอุตสาหกรรมบริการดูแลบ้านของประเทศ โดยศูนย์ฝึกอบรมที่โคราชถือเป็นก้าวสำคัญอีกหนึ่งก้าว โดย Q-CHANG มีแผนการดำเนินงานเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มช่างได้ครอบคลุมทุกภูมิภาค และในปี 2569 นี้ Q-CHANG ยังมีแผนขยายศูนย์ฝึกอบรมไปยังภาคเหนือ ให้ก้าวสู่ระดับสากลเช่นเดียวกัน โดยยังคงมุ่งมั่นดูแล พัฒนาช่างในทุกมิติ ตั้งแต่การเสริมสร้างทักษะฝีมือ องค์ความรู้ การเปิดโอกาสในการเรียนรู้และต่อยอดศักยภาพอย่างต่อเนื่อง ไปจนถึงการให้รางวัลและการยกย่องช่างคุณภาพ เพื่อเสริมขวัญกำลังใจ สร้างความภาคภูมิใจในวิชาชีพ ผลักดันการเติบโตอย่างมั่นคงร่วมกัน” นายศรัณย์วิศว์ กล่าวปิดท้าย
ผู้ที่สนใจใช้บริการ Q-CHANG (คิวช่าง) แพลตฟอร์มศูนย์รวมช่างคุณภาพและบริการดูแลบ้านครบวงจร ครอบคลุมทุกบริการเรื่องบ้าน...ครบจบในที่เดียว “ล้าง ซ่อม ติดตั้ง ต่อเติม” สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือนัดหมายจองใช้บริการ Q-CHANG (คิวช่าง) ได้ทางแอปพลิเคชัน Q-CHANG หรือ โทร. 02-821-6545 และ Line : @q-chang หรือติดต่อทาง Q-CHANG Shop Service ทั่วประเทศ