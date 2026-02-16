MEA ห่วงใยช่วงตรุษจีน แนะเช็กระบบไฟ ป้องกันอัคคีภัย งดเผา-จุดธูป ลดฝุ่น PM 2.5

MEA ห่วงใยความปลอดภัยและสุขภาพประชาชนช่วงตรุษจีน 2569 เตือนภัยเงียบจากไฟฟ้าลัดวงจรและฝุ่นพิษ แนะวิธีเช็กระบบไฟให้ปลอดภัย พร้อมขอความร่วมมือ "ลด-ละ-เลิก" การจุดธูปและเผากระดาษ เพื่อลดค่าฝุ่น PM 2.5 สร้างอากาศบริสุทธิ์ให้เมืองมหานคร
นายทัดเทพ วรรณวิจิตร ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2569 นี้ MEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีความห่วงใยในสวัสดิภาพของประชาชน ทั้งในด้านความปลอดภัยจากการใช้ไฟฟ้าและสุขภาพอนามัยจากปัญหามลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลที่มีการไหว้เจ้าและบรรพบุรุษ ซึ่งเป็นประเพณีที่สำคัญของชาวไทยเชื้อสายจีน อย่างไรก็ตาม กิจกรรมดังกล่าวมักมีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยจากอุบัติเหตุทางไฟฟ้า หรือความประมาทจากการจุดธูปเทียนทิ้งไว้ รวมถึงการเพิ่มปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จากการเผากระดาษเงินกระดาษทอง
ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร MEA กล่าวต่อไปว่า เพื่อเป็นการป้องกันเหตุอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้น และสร้างความมั่นใจในการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยตลอดช่วงเทศกาล MEA จึงขอแนะนำวิธีตรวจสอบและดูแลระบบไฟฟ้าภายในบ้านและสถานประกอบการด้วยตนเองแบบง่าย ๆ แต่ได้ผลจริง
สำหรับการป้องกันอัคคีภัยจากไฟฟ้าลัดวงจร ประชาชนควรหมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า ดังนี้
- ตรวจสอบสายไฟฟ้า: สภาพสายไฟต้องสมบูรณ์ ไม่มีรอยฉีกขาด เปื่อยยุ่ย หรือเปลี่ยนสี
- พื้นที่รอบตู้เมนสวิตช์: ต้องไม่มีวัสดุไวไฟวางกีดขวางหรืออยู่ใกล้เคียง เช่น กองกระดาษ ผ้า หรือน้ำมันเชื้อเพลิง
- อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า: สภาพภายนอกต้องไม่แตกร้าว และทำงานได้ปกติ หากพบความผิดปกติควรหยุดใช้งานทันที
- พฤติกรรมการใช้งาน: ควรถอดปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน หรือก่อนออกจากบ้าน (ยกเว้นตู้เย็นหรือระบบรักษาความปลอดภัย)
- กรณีไม่อยู่บ้านติดต่อกันหลายวัน: แนะนำให้สับสวิตช์เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ลง เพื่อตัดกระแสไฟฟ้าทั้งหมด ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรและประหยัดค่าไฟ
ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร กล่าวต่อไปว่า ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการลดมลพิษทางอากาศ โดยขอความร่วมมือประชาชนปรับเปลี่ยนรูปแบบการไหว้เจ้าให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการ "ลด หรืองด" การจุดประทัด การจุดธูปจำนวนมาก และการเผากระดาษเงินกระดาษทอง เนื่องจากควันจากการเผาไหม้เหล่านี้เป็นแหล่งกำเนิดสำคัญของฝุ่น PM 2.5 และยังประกอบด้วยสารพิษอันตราย ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของประชาชน
ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นสายไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุดในพื้นที่ที่อาจก่อให้เกิดอันตราย หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า สามารถติดต่อ MEA ได้ผ่าน MEA Smart Life Application หรือผ่านช่องทาง Line: MEA Connect (@MEAthailand) สัญลักษณ์โล่สีเขียวนำหน้าชื่อบัญชีทางการ เลือกเมนู ติดต่อ MEA Call Center Online 1130 ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง ได้ตลอด 24 ชั่วโมง