มอนเดลีซ ประเทศไทย สร้างมาตรฐานใหม่การผลิตอย่างยั่งยืน ก้าวสู่ศูนย์กลางผู้ผลิตลูกอม-หมากฝรั่งระดับโลก

มอนเดลีซ บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายขนมขบเคี้ยว ลูกอม หมากฝรั่ง ที่โลดแล่นอยู่ในตลาดสินค้าอุปโภค บริโภคทั้งไทยและทั่วโลกมาอย่างยาวนาน แบรนด์ที่หลายคนรู้จักเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็น ลูกอมฮอลล์ หมากฝรั่งเดนทีน ลูกอมคลอเร็ท คุกกี้โอรีโอ แครกเกอร์ริทซ์ ช็อกโกแลตแคดเบอรี ช็อกโกแลตทอปเบอโรน
วันนี้ ‘มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล ประเทศไทย’ ได้เปิดบ้านโชว์ศักยภาพโรงงานลาดกระบัง ผู้ดำเนินการผลิตลูกอมและหมากฝรั่งที่ชูการสร้างความสมดุลระหว่างการผลิตควบคู่กับความยั่งยืนและการรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำของห่วงโซ่การผลิต พร้อมเดินหน้าสู่สังคมไร้คาร์บอนตามเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 90% ภายในปี 2573
นายจิรพงษ์ เจริญศรี ผู้อำนวยการฝ่ายซัพพลายเชนประเทศไทย บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า โรงงานมอนเดลีซ นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เป็นหนึ่งในฐานการผลิตที่สำคัญของภูมิภาคเอเชีย ดำเนินการผลิตลูกอมและหมากฝรั่งภายใต้แบรนด์ชั้นนำ อาทิ ฮอลล์, เดนทีน และคลอเร็ท โดยมีปริมาณการผลิตรวมประมาณ 30,000 ตันต่อปี ครอบคลุมผลิตภัณฑ์กว่า 190 รายการ เพื่อจำหน่ายภายในประเทศ และส่งออกไปยังประเทศต่างๆ ทั่วเอเชียแปซิฟิก อาทิ จีน เกาหลี ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
โรงงานลาดกระบังเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันเป้าหมายของ มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล อิงค์ ในการมุ่งสู่การเป็นผู้ผลิตขนมขบเคี้ยวที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำ โดยในปัจจุบัน ทุกภาคส่วนของมอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล ทั่วโลกได้ร่วมกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลก (GHG) ตลอดห่วงโซ่คุณค่าได้สูงถึง 12% เมื่อเทียบกับ
ปี 25611 (ตามรายงาน Snacking Made Right 2024)
เป้าหมายด้านความยั่งยืนของมอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล สอดคล้องกับทิศทางความสนใจและพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคใหม่ จากรายงาน State of Snacking2 ของ มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล ระบุว่า ผู้บริโภคกว่า 94% ทั่วโลกได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคในชีวิตประจำวันไปสู่ความยั่งยืนมากขึ้น1 โดย 84% ของรายได้สุทธิทั่วโลกของมอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล มาจากผลิตภัณฑ์ขนมในบรรจุภัณฑ์ที่มีปริมาณเหมาะสม (Mindful Portion Snacks) ซึ่งเป็นการช่วยส่งเสริมการบริโภคขนมและของว่างอย่างเหมาะสมและสมดุลอีกด้วย
มอนเดลีซ ประเทศไทย ยึดมั่นในการสานต่อวิสัยทัศน์ระดับโลกเพื่อสร้างความยั่งยืนในทุกกระบวนการผลิตและยึดแนวคิดการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (ESG) โดยให้ความสำคัญกับการรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล ตลอดจนห่วงโซ่อาหารตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การลดของเสีย ตลอดจนการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาวและยั่งยืน โดยตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา โรงงานลาดกระบัง ประสบความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายความยั่งยืน (โดยเปรียบเทียบกับปี 2561) โดยสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 44%, ปริมาณขยะอาหารลดลงได้กว่า 73% และบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดการใช้น้ำลง 32%
นอกจากนี้ โรงงานลาดกระบังยังสนับสนุนเป้าหมายความยั่งยืนระดับโลกของมอนเดลีซ อินเตอร์เนชั่นแนล โดยได้ออกแบบบรรจุภัณฑ์ของมอนเดลีซทั่วโลก ให้สามารถรีไซเคิลได้สูงถึง 96%1 ทั้งยังมุ่งมั่นในเป้าหมายด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ โดยคืนน้ำกลับสู่ธรรมชาติและชุมชนให้มากกว่าน้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิต (Water-positive) ควบคู่กับการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลง 90% ภายในปี 2573 ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจของมอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล ประเทศไทย ในการมุ่งมั่นและขยายธุรกิจภายใต้แนวคิดการเป็นมิตรต่อผู้คน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
ทั้งนี้ จากความพยายามและความมุ่งมั่นในด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงานลาดกระบัง ส่งผลให้ได้รับรางวัล Green Star Award จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับภาคธุรกิจที่มีผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมที่โดดเด่นและเป็นเลิศ และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนท้องถิ่น สะท้อนให้เห็นถึงการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยรอบ มีความโปร่งใส และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานของมอนเดลีซ ลาดกระบัง ไม่เพียงจำหน่ายภายในประเทศเท่านั้น แต่ยังกระจายไปต่างประเทศในหลายภูมิภาคเพื่อส่งต่อความอร่อยไปสู่ผู้บริโภคทั่วโลก สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยที่เป็นฐานการผลิตขนมระดับโลก โดยเฉพาะในกลุ่มขนมและหมากฝรั่งที่ผสมผสานระหว่างกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานควบคู่กับความยั่งยืนไว้ด้วยกัน