“พาณิชย์”เร่งแก้นมดิบล้นตลาด ดันขายผ่านธงฟ้า ห้าง ปั๊ม ส่งออก

“พาณิชย์”หารือผู้แทนชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย จำกัด ยื่นขอให้แก้ปัญหาน้ำนมดิบส่วนเกินและผลิตภัณฑ์นมนมที่ค้างสต๊อก เตรียมเข้าช่วยเหลือ ทั้งเชื่อมโยงระบายผลผลิตนม UHT ผ่านเครือข่ายธงฟ้า ห้างค้าส่งค้าปลีก ห้างท้องถิ่น เปิดจุดใน 4 ปั๊มน้ำมันให้นำสินค้ามาขาย และมอบเป็นของสมนาคุณผู้เติมน้ำมัน ส่วนตลาดต่างประเทศ เร่งขยายส่งออกไปตลาดมาเลเซีย
นายวิทยากร มณีเนตร อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงผลการหารือกับผู้แทนชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย จำกัด โดยมีนายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน และมีผู้แทนจากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเข้าร่วม ว่า ในการประชุมครั้งนี้ ผู้แทนชุมนุมสหกรณ์โคนมฯ ได้ยื่นข้อเสนอ 3 ประเด็นสำคัญ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำนมดิบส่วนเกินและผลิตภัณฑ์นมพาณิชย์ที่ค้างสต็อก โดยขอให้ชะลอการนำเข้านมผงในปี 2569 และขอความร่วมมือผู้ประกอบการรับซื้อน้ำนมดิบส่วนที่เกินจาก MOU จำนวน 211 ตันต่อวันให้หมดก่อนการนำเข้านมผงจากต่างประเทศ เร่งกระจายผลิตภัณฑ์นมที่ค้างสต็อกเพื่อเสริมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการสามารถรับซื้อน้ำนมดิบจากเกษตรกรได้อย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนการเปิดตลาดใหม่ โดยเฉพาะตลาดมาเลเซีย เพื่อทดแทนตลาดกัมพูชา
ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ได้ยืนยันกับผู้แทนชุมนุมสหกรณ์โคนมฯ ว่ากระทรวงพาณิชย์ให้ความสำคัญกับการดูแลเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม โดยได้มอบหมายให้กรมการค้าภายในเร่งเชื่อมโยงระบายผลิตภัณฑ์นม UHT ผ่านกลไกของกรมอย่างเต็มรูปแบบ ทั้งเครือข่ายร้านธงฟ้าทั่วประเทศ การเชื่อมโยงจำหน่ายร่วมกับห้างค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่ ห้างท้องถิ่น รวมถึงการบูรณาการในทุกกิจกรรมส่งเสริมการค้าของกรมการค้าภายใน เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและเร่งดูดซับสต็อกนมสด
ขณะเดียวกัน ได้ประสานความร่วมมือกับผู้ให้บริการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงชั้นนำ 4 แบรนด์ เปิดพื้นที่จำหน่ายและจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์นมไทย เพื่อเพิ่มจุดเข้าถึงผู้บริโภคในทำเลที่มีศักยภาพสูง พร้อมจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง และการมอบผลิตภัณฑ์นมเป็นของสมนาคุณ เพื่อกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ
ส่วนตลาดต่างประเทศ ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ และกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกันสนับสนุนและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการในการขยายตลาดส่งออกไปยังประเทศมาเลเซีย ทั้งด้านกฎระเบียบ มาตรฐานสินค้า และการจับคู่ธุรกิจ เพื่อเปิดช่องทางตลาดใหม่และเพิ่มโอกาสทางการค้าให้แก่ผู้ประกอบการไทย
“การแก้ไขปัญหาในระยะเร่งด่วน ต้องควบคู่กับการปรับโครงสร้างในระยะยาว โดยกระทรวงพาณิชย์ขอความร่วมมือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมบริหารจัดการต้นทุนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการบริหารจัดการแม่โคในฟาร์ม การพิจารณาคัดเลือกหรือหมุนเวียนแม่โคที่มีอายุมากและให้ผลผลิตลดลง แต่มีต้นทุนค่าอาหารสูงออกจากระบบ เพื่อลดภาระต้นทุนที่ไม่จำเป็น และสร้างความสมดุลระหว่างปริมาณผลผลิตกับความต้องการของตลาดอย่างยั่งยืน โดยกระทรวงพาณิชย์จะติดตามสถานการณ์น้ำนมดิบและผลิตภัณฑ์นมอย่างใกล้ชิด พร้อมประเมินผลมาตรการเป็นระยะ เพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรกรเกิดผลเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง”นายวิทยากรกล่าว