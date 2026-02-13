กรมพัฒน์จัด SMART Local Clinic สอนผู้ประกอบการชุมชนทำธุรกิจ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ SMART Local Clinic เพิ่มพูนความรู้การทำธุรกิจให้กับผู้ประกอบการชุมชน ทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การตั้งราคา การทำตลาด ประเดิมที่แรก จ.ราชบุรี และเตรียมจัดอีก 3 ครั้ง ที่พิษณุโลก สกลนคร และตรัง
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมได้เปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ SMART Local Clinic ครั้งที่ 1 จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 12-13 ก.พ.2569 ณ โรงแรม ณ เวลา จังหวัดราชบุรี ภายใต้แนวคิด “เปลี่ยนมุมมอง เสริมความแข็งแรง ขยายธุรกิจอย่างมั่นใจ” โดยเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการชุมชนในระดับพื้นที่ผ่านกระบวนการพัฒนาธุรกิจอย่างเป็นระบบ พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการชุมชนในแต่ละพื้นที่สามารถเข้าถึงองค์ความรู้และได้รับคำปรึกษาเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญแบบใกล้ชิด โดยสามารถนำปัญหาจริงของแต่ละธุรกิจมาปรึกษา วิเคราะห์ และให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยวางแนวทาง การพัฒนาธุรกิจให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่ โดยกิจกรรมนี้จะช่วยผู้ประกอบการชุมชนให้สามารถยกระดับธุรกิจของตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรม
สำหรับวันแรกของกิจกรรม SMART Local Clinic เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับมุมมอง (Mindset) และเสริมสร้างความเข้าใจพื้นฐานด้านการพัฒนาธุรกิจอย่างเป็นระบบ และวันที่สองเป็นกิจกรรมคลินิกธุรกิจที่มุ่งเน้นการให้คำปรึกษาเชิงลึกตามปัญหาจริงของแต่ละธุรกิจ ครอบคลุมประเด็นสำคัญ อาทิ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การวิเคราะห์และตั้งราคา และการตลาด เพื่อเสริมสร้างรากฐานธุรกิจให้แข็งแรงและสามารถต่อยอดสู่ตลาดที่กว้างขึ้นได้
“กิจกรรม SMART Local Clinic จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเสริมสร้างรากฐานธุรกิจชุมชนให้แข็งแรงสามารถต่อยอดไปสู่ช่องทางการตลาดที่กว้างขึ้น ช่วยแก้ไขปัญหาทางธุรกิจได้แบบเฉพาะเจาะจง รวมถึงจะเป็นฐานข้อมูลเชิงลึก ทั้งความต้องการและอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการชุมชน โดยจะนำมาวิเคราะห์และพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมธุรกิจชุมชนให้ตรงจุดในอนาคต และสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากของประเทศในระยะยาว”
ทั้งนี้ กรมจะเดินหน้าจัดกิจกรรมอย่างนี้ต่อเนื่องในอีก 3 ครั้ง เพื่อให้ผู้ประกอบการในทุกภูมิภาคได้รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพอย่างทั่วถึง โดยครั้งที่ 2 จะจัดขึ้นในภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 17-18 ก.พ.2569 ครั้งที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดสกลนคร วันที่ 26-27 ก.พ.2569 และครั้งที่ 4 ภาคใต้ จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 3-4 มี.ค.2569 โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองธุรกิจภูมิภาคและชุมชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทรศัพท์ 0 2547 5950 Call Center 1570 และ www.dbd.go.th