“พาณิชย์-ศุลกากร-สมอ.”ผนึกกำลังจับของปลอม 4.24 หมื่นชิ้น เสียหาย 223 ล้าน

กรมทรัพย์สินทางปัญญาแถลงข่าวจับกุมสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกับกรมศุลกากร และสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ล็อตใหญ่ที่นำเข้าผ่านด่านศุลกากร รวม 42,451 ชิ้น มูลค่าเสียหายกว่า 223 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นกระเป๋า รองเท้า นาฬิกา น้ำหอม โช้คอัพ ผ้าเบรกรถยนต์ และโคมไฟ
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 11 ก.พ.2569 ที่ผ่านมา ได้มอบหมายให้นายอาวุธ วงศ์สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นผู้แทนกรม แถลงข่าวร่วมกับกรมศุลกากร และสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ถึงผลสำเร็จในการบูรณาการด้านการปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาล็อตใหญ่ และสินค้าผิดกฎหมายที่ไร้มาตรฐาน ที่มีการตรวจสอบสินค้าขาเข้า ณ สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือกรุงเทพ เขตปลอดอากรในอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และด่านศุลกากรอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ระหว่างวันที่ 13 ม.ค.–6 ก.พ.2569 ที่ผ่านมา โดยสามารถจับกุมได้จำนวน 42,451 ชิ้น มูลค่าความเสียหายกว่า 223 ล้านบาท
สำหรับสินค้าที่ตรวจสอบพบ ส่วนใหญ่เป็นสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าแบรนด์ดัง เช่น Louis Vuitton, Dior, Gucci, Prada, Balenciaga เป็นต้น และเป็นสินค้าประเภทกระเป๋า รองเท้า นาฬิกา น้ำหอม โช้คอัพ ผ้าเบรกรถยนต์ และโคมไฟ Solar Light เป็นต้น
“กรมจะเดินหน้าทำงานเชิงรุกร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ในการดำเนินการเพื่อป้องกันและปราบปรามสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง โดยเฉพาะแหล่งต้นน้ำ เช่น การบุกทลายโกดังเก็บสินค้า และการลงพื้นที่เข้าตรวจสอบสินค้าในพื้นที่ ๆ ต้องสงสัยว่าอาจเข้าข่ายจำหน่าย หรือกักเก็บสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งการประสานความร่วมมือในการตรวจสอบสินค้าขาเข้าตามด่านศุลกากรทั่วประเทศ เพื่อตัดวงจรสินค้าละเมิดไม่ให้เข้าสู่ท้องตลาด และปกป้องประชาชนผู้บริโภคจากการหลอกลวงของสินค้าแบรนด์ปลอมและป้องกันอันตรายจากสินค้าไร้มาตรฐาน รวมทั้งปกป้องสิทธิ์ให้กับเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา สร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ประกอบการที่จำหน่ายสินค้าถูกกฎหมาย”นางอรมนกล่าว
ส่วนผลการปราบปรามสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยกรมศุลกากร ช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (1 ต.ค.2568–6 ก.พ.2569) สามารถตรวจยึดสินค้าลักลอบนำเข้าประเทศ ซึ่งเป็นสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าและสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ รวมทั้งสิ้น 38 คดี คิดเป็นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า 885 ล้านบาท ซึ่งเป็นสินค้าต้องห้ามนำเข้ามาในราชอาณาจักร ตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และ พ.ร.บ.การส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ.2522 ประกอบประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้สินค้าละเมิดเครื่องหมาย การค้าและสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออกห้ามนำเข้า และห้ามนำผ่านราชอาณาจักร พ.ศ.2565 และ พ.ร.บ.ห้ามนำของที่มีการแสดงกำเนิดเป็นเท็จเข้ามา พ.ศ.2481
อย่างไรก็ตาม กรมขอความร่วมมือประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฝ้าระวังและป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หากพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายละเมิด หรือพบเห็นสินค้าละเมิด สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่กองป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญา โทร. 02-547-4702 สายด่วน 1368 หรือเว็บไซต์ www.ipthailand.go.th