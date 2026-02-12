SCG ขับเคลื่อนอุตฯก่อสร้างภาคใต้ ชูวัสดุก่อสร้างคาร์บอนต่ำ–โซลูชันยั่งยืน ในงาน SITE 2026

SCG ตอกย้ำบทบาทผู้นำด้านนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างคาร์บอนต่ำ ยกทัพสินค้าและโซลูชันเพื่อการก่อสร้างยุคใหม่และการอยู่อาศัยอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “Green Future Living” ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของภาคใต้ ในงาน Southern Innovation Technology Expo 2026 (SITE 2026) มหกรรมแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดของภาคใต้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5–8 กุมภาพันธ์ 2569 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ภายในงาน SCG นำเสนอไฮไลต์นวัตกรรมวัสดุก่อสร้างและโซลูชันคาร์บอนต่ำที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์สภาพภูมิอากาศและการใช้งานในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะ ครอบคลุมตั้งแต่วัสดุโครงสร้าง คอนกรีต วัสดุก่อสร้างเพื่อการอยู่อาศัย ไปจนถึงแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)
หนึ่งในไฮไลต์สำคัญ คือ ปูนงานโครงสร้างทนทานพิเศษ เอสซีจี คาร์บอนต่ำ สูตรปูนคนใต้ ที่พัฒนาขึ้นเฉพาะสำหรับพื้นที่ภาคใต้ ให้ความแข็งแรงและความทนทานสูง ทนสภาพแวดล้อมที่มีความเค็มและความชื้น ด้วยการลดการใช้ปูนเม็ด (Clinker) และใช้วัสดุเสริมพิเศษ (SCMs) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน พร้อมใช้เชื้อเพลิงทดแทนจาก Biomass และพลังงานสะอาด ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 15–20% และเป็น ปูนรายแรกของไทยที่ได้รับมาตรฐาน มอก. บังคับใหม่ มอก. 2594-2567
ด้าน ปูนตราเสือ เดินหน้าต่อยอดปูนซีเมนต์คาร์บอนต่ำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การันตีด้วยฉลากรับรองระดับสากล อาทิ Green Choice, Carbon Footprint Label, Carbon Footprint Reduction และ EPD International สะท้อนความโปร่งใสและตรวจสอบได้ตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์
ขณะที่ CPAC นำเสนอนวัตกรรมคอนกรีตคาร์บอนต่ำสำหรับพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะ เช่น คอนกรีตซูเปอร์ ชายเล ซีแพค และ คอนกรีตมารีน ซีแพค สูตรเอ็กซ์ตร้า ที่ช่วยเพิ่มความทนทานของโครงสร้างในพื้นที่ใกล้ทะเล รวมถึง คอนกรีต เอ็กซ์ตร้า เบส เลเยอร์ ซีแพค ที่ช่วยลดขั้นตอนการทำงาน ก่อสร้างเสร็จเร็ว แข็งแรง และลดมลพิษจากหน้างาน
ในกลุ่มวัสดุก่อสร้าง SCG ยังคงมุ่งพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคมคาร์บอนต่ำ อาทิ
• หลังคา SCG ผู้ผลิตรายแรกในประเทศไทยที่ได้รับฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นต์ของผลิตภัณฑ์ สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 33% เทียบเท่าการปลูกต้นไม้กว่า 1.4 ล้านต้น
• กระเบื้องซีเมนต์ปูพื้น SCG รุ่นคอมฟอร์ท ใช้เทคโนโลยี HeatSync ลดการสะสมความร้อน และมีส่วนผสมของวัสดุรีไซเคิล 10%
• ผนังสมาร์ทบอร์ด SCG Super Sila ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนอย่างน้อย 5% และเป็นวัสดุกลุ่ม Low VOCs
• ไม้ฝา SCG รุ่นทริปเปิ้ลโทน ใช้เทคโนโลยี Digital Printing ลดการใช้พลังงาน น้ำ และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
• ฉนวนกันความร้อน SCG Stay Cool ผลิตจากแก้วรีไซเคิล 100% ช่วยลดอุณหภูมิภายในอาคาร
นอกจากนี้ SCG ยังนำเสนอแนวคิด Circular Value Creation สร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ผ่านผลิตภัณฑ์หลากหลาย อาทิ สารปรับปรุงดิน “เสือดิน” เพื่อฟื้นฟูดินเสื่อมโทรม กระเป๋าจากถุงปูน ภายใต้แบรนด์ “คิด-จาก-ถุง” และสินค้าแต่งบ้านจากแบรนด์ Goodbye Waste ที่นำเศษวัสดุเหลือใช้จากอุตสาหกรรมก่อสร้างมาสร้างคุณค่าใหม่
การเข้าร่วมงาน SITE 2026 ครั้งนี้ สะท้อนความมุ่งมั่นของ SCG ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมก่อสร้างภาคใต้สู่อนาคตที่ยั่งยืน ควบคู่การเติบโตทางเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล