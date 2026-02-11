เตรียมพบกับเวทีรวมสุดยอดหญิงเก่งระดับแนวหน้าของเอเชีย ในงาน “EmpowerHER Asia Leadership Forum 2026…Write Your Next Chapter” ร่วมเป็นหนึ่งในการสร้างบทบาทเชิงกลยุทธ์ของผู้นำหญิง สู่ก้าวสำคัญระดับประเทศไปพร้อมกัน

The CrestHaus แพลตฟอร์มและพื้นที่เพื่อการพัฒนาภาวะผู้นำแบบองค์รวมสำหรับผู้หญิงที่ต้องการยกระดับศักยภาพของตนเองให้ครอบคลุมครบทุกด้าน ภายใต้การบริหารจัดการของ คุณสุภาณี อนุวงศ์วรเวทย์ ผู้ร่วมก่อตั้ง และ ประธานบริหาร The CrestHaus ร่วมด้วย คุณแชนนอน กัลยาณมิตร ผู้ร่วมก่อตั้ง และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด The CrestHaus ขอเชิญชวนผู้หญิงทุกคนร่วมกำหนดอนาคต สู่บทบาทการเป็นผู้นำอย่างมีกลยุทธ์ ในงานเสวนา “EmpowerHER Asia Leadership Forum 2026” วันที่ 5 มีนาคม 2569 นี้ ณ โรงแรมอวานี สุขุมวิท กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นเวทีที่รวมผู้หญิงเก่งแนวหน้าระดับบอร์ดและผู้บริหารองค์กร จากองค์กรระดับชาติและเอเชีย ไว้มากที่สุด ที่จะเปิดพื้นที่ให้ผู้หญิงเป็นผู้กำหนดทิศทางอนาคต ทั้งในองค์กรและสังคม ส่งต่อแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงกล้าคิด กล้าทำ และมีจุดยืนที่ชัดเจนขึ้น ด้วยการออกแบบกรอบความคิดใหม่ๆ ร่วมด้วยการแบ่งปันองค์ความรู้ในเชิงกลยุทธ์ที่หลากหลาย อาทิ การพัฒนาตนเองในด้าน Mindset and Wealth อีกทั้งยังเป็นเวที ที่เชื่อมต่อมุมมองของเทคโนโลยี ธุรกิจ และมนุษย์ เพื่อการสร้างอนาคตที่ก้าวหน้าและมีความหมายร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมตัวที่จะก้าวสู่การเป็นผู้นำในอนาคต และปิดท้ายด้วยกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ที่จะให้คุณได้สร้างเน็ตเวิร์คใหม่ๆ เสริมพลังทางสังคมให้แข็งแกร่งขึ้นไปอีกระดับ โดยงานในปีนี้ อยู่ภายใต้แนวคิด “Write Your Next Chapter” สนับสนุนให้คุณ “กล้าเขียนอนาคตการเป็นผู้นำในแบบฉบับของตัวเอง” และยังได้รับการสนับสนุนจาก จาก บริษัท ไอบีเอ็ม ดิจิตอล ทาเล้นท์ ฟอร์ บิสสิเนส จำกัด (IBMDT), บริษัท เฮอร์เบิร์ธ สมิธ ฟรีฮิลส์ เครเมอร์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน สแทชอเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท จัดหางาน โรเบิร์ต วอลเทอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
สำหรับกิจกรรมภายในงานจะแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ INSPIRE จุดประกายวิสัยทัศน์ที่กล้าคิดกล้าทำและกำหนดบทใหม่ของคุณเองตามเป้าหมายชีวิต, EQUIP เสริมสร้างทักษะความเป็นผู้นำที่พร้อมรับโลกยุค AI และอัปเดทบทเรียนระดับโลกจากเวที World Economic Forum (Davos) & Global Leader รวมถึง เวิร์คชอป Mindfulness และการบริหารความมั่งคั่งในแบบที่คุณกำหนดเอง UPLIFT เติบโตร่วมกันผ่านพลังของชุมชน การให้คำปรึกษา และความร่วมมือ โดยมุ่งสร้างแรงบันดาลใจผ่านแบบอย่างผู้นำหญิงระดับบอร์ดและ C-Suite ที่ประสบความสำเร็จ ด้วยการถ่ายทอดเรื่องราวและประสบการณ์อันทรงพลัง ตอกย้ำบทบาทความสำคัญของผู้นำหญิง ที่มีทักษะครอบคลุมครบทุกด้าน โดยเฉพาะบริบทการเป็นผู้นำที่ต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีในยุค AI ซึ่งภายในงานได้รับเกียรติจากผู้บริหารองค์กรระดับแนวหน้าของไทยที่ผลัดเปลี่ยนกันมาร่วมพูดคุยแชร์องค์ความรู้ผ่านหัวข้อการเสวนาต่างๆ อาทิ
เวทีเสวนา Strategic Positioning Panel Discussion: “Our Voices, Our Power: Women Shaping Thailand’s Future Through Strategic Presence on Boards” ถ่ายทอดพลังเสียงของผู้บริหารหญิงระดับบอร์ดและผู้เชี่ยวชาญด้านบรรษัทภิบาลกับบทบาทของพันธมิตร และการสร้างอิทธิพลเชิงกลยุทธ์อย่างยั่งยืน โดย คุณกอบกาญน์ วัฒนวรางกูร ประธานกรรมการธนาคารกสิกรไทย และบริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด, คุณ มณีรัตน์ อนุโลมสมบัติ กรรมการอิสระ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และ คุณกุลเวช เจนวัฒนวิทย์ กรรมการผู้อำนวยการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
เวทีเสวนา “Leading the Next Chapter: Lessons from the CSuite” ถ่ายทอดมุมมองเชิงกลยุทธ์และบทเรียนภาวะผู้นำระดับ C-Suite จากประสบการณ์จริง เพื่อเสริมกรอบความคิด และเพิ่มความมั่นใจในการนำองค์กรเดินหน้าท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่ไม่หยุดนิ่งของโลกในปัจจุบัน โดย คุณมุกดา ไพรัชเวทย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทโอสถสภา จำกัด (มหาชน) ร่วมด้วย คุณกันยารัตน์ โชคอุ่นกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานกลยุทธ์และการเงิน บจก.เดอะมอลล์ กรุ๊ป และ คุณ นลนภัทร ไพบูลย์ ทนายความหุ้นส่วน บริษัท เฮอร์เบิร์ธ สมิธ ฟรีฮิลส์ เครเมอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
เวทีเสวนา “Chapters of Change: Rewriting Tomorrow: Leading AI Through a HumanCentric Future in a Geopolitical and Economic Shift” เวทีที่เชื่อมมุมมองเทคโนโลยี ธุรกิจ และมนุษย์ เมื่อเข้าสู่ยุค AI ในฐานะผู้นำจะบริหารจัดการ AI อย่างไร โดยไม่ทิ้งความเป็นมนุษย์ ซึ่งการเสวนานี้ได้นำบทเรียนระดับโลกจากเวที World Economic Forum (Davos)& Global Leader และ Best Practice จากองค์กรระดับโลกมาถ่ายทอดองค์ความรู้ โดย คุณปิยดา ตันไสว Data and AI Portfolio Lead บริษัท ไอบีเอ็ม ดิจิตอล ทาเล้นท์ ฟอร์ บิสสิเนส จำกัด (IBMDT), คุณอรนุช เลิศสุวรรณกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท เทคซอส มีเดีย จำกัด ร่วมด้วย คุณเอียน ดิ ทูลลิโอ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพาณิชย์ บริษัท ไมเนอร์โฮเทลส์ จำกัด
และอีกหนึ่งเวทีที่ไม่ควรพลาดอย่าง เวทีเสวนา My Wealth, My Decision, My Way: Empowering Women Through Personal Finance เรียนรู้กลยุทธ์การวางแผนด้านการเงิน เพื่อให้ผู้นำหญิงสามารถกำหนดทิศทาง และบริหารความมั่งคั่งได้อย่างมั่นใจในแบบฉบับของตนเอง นำโดย คุณ Stephanie Leung ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนของกลุ่มบริษัท, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน สแทชอเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมด้วย คุณศิรัถยา อิศรภักดี พิธีกรด้านเศรษฐกิจการเงินจาก The Standard Wealth เป็นต้น
เตรียมความพร้อมกับการก้าวเดินอย่างมั่นใจในบทบาทการเป็นผู้นำในอนาคต ที่คุณสามารถเขียนได้ในแบบฉบับของตัวเอง ที่ งาน “EmpowerHER Asia Leadership Forum 2026” ณ โรงแรมอวานี สุขุมวิท กรุงเทพฯ ในวันที่ 5 มีนาคม 2569 นี้ จำหน่ายบัตร Early Bird Ticket ถึง 4 กุมภาพันธ์ 2569 ในราคา 2,000 บาท และ Early Bird: Group Ticket (3 คนขึ้นไป) ราคา 1,800 บาทต่อท่าน และจำหน่ายบัตรราคาปกติ (Regular Ticket) 3,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2569 สำรองที่นั่งได้ที่ https://www.eventpop.me/e/127445
และติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/EmpowerHERAsia
เกี่ยวกับ The CrestHaus
The CrestHaus แพลตฟอร์มและพื้นที่เพื่อการพัฒนาภาวะผู้นำแบบองค์รวมสำหรับผู้หญิง ที่ต้องการยกระดับศักยภาพของตนเองให้ครอบคลุมครบทุกด้าน เพื่อก้าวสู่บทบาทผู้นำองค์กรในอนาคตตามแบบฉบับของตัวเอง ผ่านการถ่ายทอดประสบการณ์และการให้คำปรึกษาแบบใกล้ชิดจาก Mentor ระดับ C-Suite และผู้บริหารระดับสูงจากหลากหลายองค์กรชั้นนำระดับประเทศ เพื่อเสริมสร้างทักษะ ความมั่นใจ และวิสัยทัศน์สู่การเติบโตในเส้นทางการเป็นผู้นำหญิง ให้สามารถบริหารจัดการองค์กร บุคลากร พร้อมรู้เท่าทันโลกปัจจุบันในยุค AI ได้ในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้ The CrestHaus ต้องการหล่อหลอมพลังความคิดบวกในการเป็นผู้นำให้กับผู้หญิงทุกคน ได้เตรียมความพร้อมเพื่อกำหนดทิศทางอนาคตทั้งในองค์กร สังคม และประเทศชาติ ได้อย่างมั่นคง สง่างาม และทรงพลังต่อไป โดย The CrestHaus อยู่ภายใต้การบริหารจัดการ ของ 2 ผู้บริหารหญิงคนเก่งอย่าง คุณสุภาณี อนุวงศ์วรเวทย์ ผู้ร่วมก่อตั้ง และ ประธานบริหาร The CrestHaus ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้ง Novituz (โนวีทัซส์) และ EmpowerHer Asia, อดีตผู้บริหารบริษัทไมโครซอฟท์ประเทศไทย ร่วมด้วย คุณแชนนอน กัลยาณมิตร ผู้ร่วมก่อตั้ง และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด The CrestHaus
ติดตามข้อมูลข่าวสาร The CrestHaus เพิ่มเติมได้ที่ https://www.thecresthaus.com/