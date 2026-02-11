บี.กริม เพาเวอร์ ผนึก SCG Cleanergy กดปุ่ม COD โรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ 10 เมกะวัตต์ ทยอยเดินเครื่องอีก 313.3 เมกะวัตต์ใน 5 ปี ตอกย้ำผู้นำพลังงานหมุนเวียน

บริษัท CMT Energy Co. Ltd. (CMT) บริษัทย่อยที่ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)หรือ BGRIM ร่วมกับ บริษัท เอสซีจี คลีนเนอร์ยี่ จำกัด (SCG Cleanergy) เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน (CMT1) กำลังการผลิตติดตั้ง 10 เมกะวัตต์ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2569 ณ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
โครงการ CMT1 เป็นโครงการแรกภายใต้กลุ่มโครงการการจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ปี 2565 – 2573 สำหรับกลุ่มที่ไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิงที่ได้รับการคัดเลือกตามระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) โดยมีอัตราจำหน่ายไฟฟ้าที่ 2.1679 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง ตลอดอายุสัญญาการซื้อขายไฟฟ้ากับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นระยะเวลา 25 ปี จากกำลังการผลิตรวมกว่า 323 MWp ซึ่งมีกำหนดทยอยเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) ตั้งแต่ปี 2569 ถึงปี 2573
คุณนพเดช กรรณสูต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจในประเทศไทย มาเลเซีย และโซลูชันธุรกิจอุตสาหกรรม บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การเปิด COD ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน (CMT1) ในครั้งนี้ เป็นไปตามเป้าหมายของ บี.กริม เพาเวอร์ ที่มุ่งขยายพอร์ตการลงทุนในโครงการพลังงานทดแทนอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้งในและต่างประเทศ เพื่อบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ ก้าวสู่บริษัทพลังงานชั้นนำระดับโลก ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระยะยาวของ บี.กริม เพาเวอร์ พร้อมเดินหน้ายกระดับความร่วมมือทางธุรกิจกับพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ
ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ SCG Cleanergy นับเป็นการดำเนินงานที่สอดรับกับยุทธศาสตร์ GreenLeap-Global and Green ของ บี.กริม เพาเวอร์ อย่างเป็นรูปธรรม โดยมุ่งเน้นการสร้างความหลากหลายให้แก่พอร์ตโฟลิโอพลังงานหมุนเวียนทั้งในด้านพื้นที่และเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์การก้าวสู่ผู้นำด้านพลังงานทดแทนระดับสากล อีกทั้งยังเป็นรากฐานสำคัญสู่การบรรลุเป้าหมาย Net-Zero Carbon Emissions ภายในปี ค.ศ. 2050 และเป้าหมายกำลังการผลิต 10,000 เมกะวัตต์ ภายในปี ค.ศ. 2030
ความสำเร็จของโครงการ CMT1 ไม่เพียงยืนยันศักยภาพภายใต้ความร่วมมือระหว่าง บี.กริม เพาเวอร์ และ SCG Cleanergy ในการพัฒนาโครงการ Government PPA แต่ยังเป็นต้นแบบสำคัญสำหรับโครงการในกลุ่ม Big Lot Government PPA ที่จะเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมสร้างระบบพลังงานสะอาดที่ยั่งยืนให้กับประเทศ และการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต